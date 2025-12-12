नातं तुटल्यानंतरही धनुषनं रजनीकांत यांना दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, पोस्ट व्हायरल...
रजनीकांत १२ डिसेंबर रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहेत. आता या विशेष प्रसंगी धनुषनं आपल्या पूर्वाश्रमीच्या सासऱ्यासाठी एक सुंदर पोस्ट शेअर करून शुभेच्छा दिल्या आहेत.
Published : December 12, 2025 at 10:39 AM IST
मुंबई - सुपरस्टार रजनीकांत यांच्यासाठी आजचा दिवस खूप खास दिवस आहे. आज (१२ डिसेंबर) रोजी रजनीकांत त्यांचा ७५वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. या खास प्रसंगी चाहत्यांपासून ते इंडस्ट्रीतील अनेक मोठे स्टार्स रजनीकांत यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. आता रजनीकांत यांचा पूर्वाश्रमीचा जावई धनुषनेही एक विशेष पोस्ट शेअर करून त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. रजनीकांत यांची मुलगी ऐश्वर्याबरोबर नातं तुटल्यानंतर देखील धनुष आपल्या पूर्वाश्रमीच्या सासरेबुवांना शुभेच्छा देण्यास कचरत नाही. तो आताही आधीप्रमाणेच त्यांच्याबरोबर असून त्यांचा आदर करतो. आता धनुषनं केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड वेगानं व्हायरल झाली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये धनुषनं लिहिलं, ' हॅपी बर्थडे थलाईवा.' याशिवाय त्यानं पोस्टवर हात जोडणारे, हॉर्ट आणि इतर इमोजीदेखील जोडले आहेत.
रजनीकांत यांना दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा : आता धनुषच्या या पोस्टवर अनेकजण कमेंट्स करून रजनीकांत यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. धनुष हा रजनीकांतला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणाऱ्या पहिल्या स्टार्समध्ये आहे. धनुष रजनीकांतचा खूप मोठा चाहता आहे. धनुषनं ही पोस्ट रात्री १:५२ वाजता केली आहे. आता या पोस्टवर एका व्यक्तीनं प्रतिक्रिया देत लिहिलं, 'तू खऱ्या चाहत्यांपैकी एक आहेस. ' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'धन्यवाद धनुष अण्णा.' याशिवाय या पोस्टवर अनेक चाहते रजनीकांतबद्दल प्रेम आणि आदर व्यक्त करताना दिसत आहेत. तसेच रजनीकांत यांना साऊथ अभिनेता मोहनलाल आणि कमल हासन यांनी देखील वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
Happy birthday thalaiva 🙏🙏🤩🤩😎😎❤️❤️ @rajinikanth— Dhanush (@dhanushkraja) December 11, 2025
Warmest birthday wishes to dear Rajinikanth Sir.— Mohanlal (@Mohanlal) December 12, 2025
As you celebrate 50 remarkable years in cinema, thank you for inspiring generations with your values, strength, and extraordinary spirit.
May God bless you always with peace, good health, and boundless joy.@rajinikanth
75 years of a remarkable life.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) December 12, 2025
50 years of legendary cinema.
Happy birthday, my friend @rajinikanth. pic.twitter.com/4Lx5m7zfFw
ऐश्वर्या आणि धनुषची प्रेमकहाणी : दरम्यान ऐश्वर्या आणि धनुषबद्दल सांगायचं झालं तर, त्याचा २००३ मध्ये ‘कादल कोंडेन’ हा चित्रपट रिलीज झाला होता, यावेळीच त्यांची भेट झाली. हा चित्रपट पाहिल्यानंतर ऐश्वर्या आणि तिची बहीण सौंदर्या धनुषच्या अभिनयानं खूप प्रभावित झाले. यानंतर दुसऱ्या दिवसी ऐश्वर्यानं धनुषला फुलांचा गुच्छ आणि कौतुकाचा संदेश पाठवला. यानंतर धनुष आणि ऐश्वर्यामध्ये चांगली मैत्री झाली. काही महिन्यानंतर दोघेही प्रेमात पडले. यानंतर १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी त्यांनी कुटुंबीयांच्या संमतीनं लग्न केलं. धनुष अनेकदा सांगतो की, ऐश्वर्याच्या साधेपणा, स्वाभाविकता आणि प्रामाणिकपणानं त्याला खूप प्रभावित केलं होतं. धनुषला त्याच्या लग्नापासून यात्रा आणि लिंगा अशी दोन मुले आहेत. यानंतर जानेवारी २०२२ मध्ये, या जोडप्यानं परस्परसंमतीनं वेगळे होण्याची घोषणा केली. यानंतर २७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी त्यांचा घटस्फोट अधिकृत झाला. ऐश्वर्या आणि धनुषचे लग्न संपले असले तरी, दोन्ही परिवार त्यांच्या मुलांचे संगोपन योग्य रितीनं करत आहेत.
