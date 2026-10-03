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धनुष-ममूटी अभिनीत 'ओम चॅप्टर 1: उधिरम - द ब्लड वूड' आणि रजनीकांतच्या 'जेलर 2' यांच्यातील टक्कर टळली, चित्रपट कधी होईल प्रदर्शित जाणून घ्या...

धनुष-ममूटी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'ओम चॅप्टर 1: उधिरम - द ब्लड वूड' आणि रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' या चित्रपटांची रुपेरी पडद्यावर टक्कर होणार नाही.

Om Chapter 1 and jailer 2
'ओम चॅप्टर 1: उधिरम - द ब्लड वूड' आणि 'जेलर 2' (पोस्टर्स)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 5:52 PM IST

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हैदराबाद : धनुष आणि ममूटी अभिनीत 'ओम चॅप्टर 1: उधिरम - द ब्लड वूड' या चित्रपटाला अखेर प्रदर्शनाची नवीन तारीख मिळाली आहे. निर्मात्यांनी यापूर्वी 16 ऑक्टोबर ही प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली होती. आता टीमनं सांगितल आहे की, हा चित्रपट एका नवीन तारखेला चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. निर्मात्यांनी गेल्या शुक्रवारी संध्याकाळी नवीन प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आणि धनुष आणि ममूटी असलेले एक नवीन पोस्टर प्रदर्शित केले. दरम्यान हिंदी चित्रपट 'रामायणा पार्ट 1' आणि सूर्याच्या 'सीन' या चित्रपटांसोबत होणारी संभाव्य टक्कर टाळण्यासाठी हा चित्रपट नोव्हेंबरच्या मध्यात प्रदर्शित केला जाणार आहे.

'ओम चॅप्टर 1: उधिरम - द ब्लड वूड' चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल : हा चित्रपट यापूर्वी 16 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार होता, जो रजनीकांतच्या 'जेलर 2'च्या प्रदर्शनानंतरचा दिवस होता. यापूर्वी, धनुषनं गेल्या महिन्यात रजनीकांत यांच्याप्रती आदर म्हणून आणि 'जेलर 2'सोबत होणारी टक्कर टाळण्यासाठी आपल्या चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलणार असल्याची घोषणा केली होती. इंस्टाग्रामवरील एका निवेदनात त्यानं लिहिलं होतं, 'अशा काळात, चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात स्वतःची आव्हाने असतात. आमचे सुपरस्टार रजनीकांत सर, ज्यांची आम्ही वर्षानुवर्षे प्रशंसा आणि पूजा करत आलो आहोत, त्यांचा चित्रपट 15 ऑक्टोबरला प्रदर्शित होत आहे, जो आमच्या चित्रपटाच्या केवळ एक दिवस आधी आहे. त्यांच्याप्रती असलेल्या अगाध आदरापोटी, आम्ही आमचा 'ओम चॅप्टर 1: उधिरम - द ब्लड वूड' चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.'

'ओम चॅप्टर 1: उधिरम - द ब्लड वूड' चित्रपटाची स्टार कास्ट : राजकुमार पेरियासामी दिग्दर्शित 'ओम चॅप्टर 1: उधिरम - द ब्लड वूड' हा चित्रपट आता 20 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार असून, यात धनुष, साई पल्लवी, ममूटी, श्रीलीला आणि नसीरुद्दीन शाह यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. साई अभ्यंकर यांनी चित्रपटाला संगीत दिलं आहे . या चित्रपटाची निर्मिती श्रद्धा अग्रवाल, धनुष आणि अझमत सय्यदा जगमग यांनी केली आहे.

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DHANUSH AND MAMMOOTTY
OM CHAPTER 1
JAILER 2
धनुष
RAJINIKANTH

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