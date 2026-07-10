'धमाल 4' ट्विटर रिव्ह्यू: अजय देवगण आणि रितेश देशमुख स्टारर चित्रपटाचं झालं सोशल मीडियावर कौतुक
'धमाल 4' हा चित्रपट आता अनेकांना आवडत आहे. या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 12:30 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता अजय देवगणचा 'धमाल 4' अखेर चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसत आहेत. ही विनोदी फ्रँचायझी प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन करत आहे. इंद्र कुमार दिग्दर्शित या चित्रपटाच्या चौथ्या भागात अजय देवगण, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, रवी किशन, अंजली आनंद, ईशा गुप्ता आणि संजीदा शेख यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट एक मजेशीर कौटुंबिक असून याचं आता सोशल मीडियावर खूप कौतुक होताना दिसत आहेत. चित्रपट व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श यांनी 'धमाल 4'ला 3.5 स्टार्स दिले असून त्याला मजेशीर म्हटलं आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं हा चित्रपट वेडेपणाला एका वेगळ्याच उंचीवर नेतो आणि तणाव दूर करणारा असंही त्यांनी याचं वर्णन केलंय.
कसा आहे चित्रपट : त्यांच्या मते,चित्रपटाचा पूर्वार्ध खळखळून हसवणाऱ्या प्रसंगांनी भरलेला आहे, तर उत्तरार्ध एका भावनिक क्लायमॅक्सकडे नेणारा आहे. त्यांनी इंद्र कुमार यांचेही कौतुक केलंय, कारण त्यांनी स्लॅपस्टिक कॉमेडीची सांगड खजिन्याचा शोध, समुद्री पायरेट्स, हॉरर, वन्य प्राणी आणि साहसी कथा घालून एक मनोरंजक पॅकेज तयार केले आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर यूजर्सनं देखील या चित्रपटाला 5 पैकी 4 स्टार्स दिले आहेत. या चित्रपटाला त्यांनी विनोद आणि मजेशीर क्षणांनी भरलेला परिपूर्ण मनोरंजक असंही म्हटलंय. या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना हॉरर, ॲक्शन, कॉमेडी, खजिन्याचा शोध आणि समुद्री पायरेट्स पाहायला मिळणार आहेत. दरम्यान चित्रपटाचा पूर्वार्ध वेगवान असल्याचं सांगण्यात आलंय. काही प्रेक्षकांना उत्तरार्ध थोडा संथ वाटला, मात्र चित्रपटाचा शेवट एका भावनिक वळणावर होत असल्याचं उघड झालंय.
#Dhamaal4FirstReview 3.5/5⭐— Zohaib Shah 🇵🇰 (@Zohaib4Sweety) July 8, 2026
𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴
" a well-made family comedy entertainer with most of the old star cast, fun and full of nostalgia."#Dhamaal4 (#Dhamaal4Review) pic.twitter.com/ABQ7MJ2LaY
#OneWordReview...#Dhamaal4: MAZEDAAR.— taran adarsh (@taran_adarsh) July 9, 2026
Rating: ⭐⭐⭐️½#Dhamaal4 lives up to its title, taking the madness to an altogether new level... LOL moments in first half, excellent post interval, with tadka of emotions in climax... Don't look for logic – this one's a stressbuster.… pic.twitter.com/4EvlaKRVhj
यूजरनं दिली प्रतिक्रिया : एका यूजरनं या चित्रपटाबद्दल लिहिलं, 'खूप मजा आली. याचा वेडेपणा, ॲक्शन-कॉमेडी-साहसाचा माहोल खूप आवडला! समुद्रावरील ड्रामा-कॉमेडी, खजिन्याचा शोध, भावनिक ड्रामा आणि अनेक अनपेक्षित वळणे यांचा हा एक अनोखा आणि रोलरकोस्टरसारखा रोमांचक प्रवास आहे.' ज्येष्ठ समीक्षक सुभाष के. झा यांनीही या चित्रपटाला 3.5 स्टार्स दिले आहेत. त्यांनी चित्रपटातील उत्साहपूर्ण साहस, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि इंद्र कुमार यांच्या विनोदातील निरागसपणाचे कौतुक केलं आहे. चित्रपटाचे काही भाग गरजेपेक्षा जास्त लांब वाटत असले, तरी त्यातील बालसुलभ उत्साह आणि शुद्ध मनोरंजनासाठी टीमनं घेतलेली मेहनत यांचे त्यांनी कौतुक केलंय.
#Dhamaal4 Review: ADVENTUROUS LAUGH-RIOT!— $@M (@SAMTHEBESTEST_) July 9, 2026
RATING - 3.5/5*#D4 marks a new entry to the #Dhamaal universe and keeps the franchise value intact, while expanding adventure of teasure to whole a new level.#AjayDevgn #ArshadWarsi #JaavedJaaferi and #SanjayMishra bring a lot of fun,… pic.twitter.com/9ekcYoi3Yk
DHAMAAL 4 HAS BEEN WATCHED!— Upala KBR ❤ (@upalakbr999) July 9, 2026
Thoroughly enjoyed it. 🤩
Loved its crazy, action-comedy-adventure vibe! Unique one of its kind, high sea dramedy, treasure hunt, emotional drama, twists & turns all rolled into one rollercoaster wheeee whistling kinda fun ride into sheer… pic.twitter.com/TSYhFqEnfU
#Dhamaal4, Four Times The Goofy Fun— Subhashk Jha (@SubhashK_Jha) July 9, 2026
Rating: three and a half stars @Riteishd @ajaydevgn
There is a whole lot of inhouse references in this Disneyesque madcap comedy adventure. When Riteish Deshmukh and the lovely Anjali Anand are midair in a balloon(don’t ask how…
रवी किशन दिसणार एका वेगळ्या अंदाजात : दरम्यान अनेकजण सोशल मीडियावर सध्या या चित्रपटाचे कौतुक करत असून यामधील स्टार्सच्या अभिनयाचे कौतुक करताना दिसत आहेत. तसेच चित्रपटामध्ये अर्शद वारसी आणि जावेद जाफरी यांची पुन्हा झालेली जोडी जुन्या चाहत्यांसाठी आनंदाची पर्वणी ठरली आहे, तर रितेश देशमुख आणि अंजली आनंद यांच्या मनोरंजक अभिनयाचेही कौतुक होत आहे. संजय मिश्रा यांची विनोदाची अचूक वेळ रवी किशन यांचा नवा उत्साह आणि सहाय्यक कलाकारांच्या कामाचाही अनेक समीक्षकांकडून कौतुक होत आहे. या चित्रपटाची कथा 'शैतान सिंग' या दिग्गज व्यक्तीच्या शतकानुशतके लपलेल्या खजिन्याचा शोध घेण्याच्या शर्यतीवर आधारित आहे. एका रहस्यमय बेटावर विविध गट जेव्हा खुणांचा पाठपुरावा करतात, तेव्हा हा चित्रपट गैरसमज, ॲक्शन, विनोद आणि अनपेक्षित वळणांचे एक गोंधळपूर्ण पण मजेशीर मिश्रण बनतो.