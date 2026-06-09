अजय देवगण आणि रितेश देशमुख स्टारर 'धमाल 4'चे मजेशीर पोस्टर रिलीज
'धमाल 4'चे मजेशीर पोस्टर निर्मात्यांनी प्रदर्शित केले आहेत. अजय देवगण, रितेश देशमुख आणि त्यांची टीम पुन्हा एकदा मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 3:51 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय आणि यशस्वी विनोदी शृंखलेपैकी एक असलेल्या 'धमाल' फ्रँचायझीचा चौथा भाग लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. निर्मात्यांनी चित्रपटातील अतरंगी विनोदी टीमची झलक दाखवणारे 'कॅरेक्टर पोस्टर्स' प्रदर्शित केले आहेत. उत्तम कलाकार आणि पोट धरून हसायला लावणाऱ्या विनोदी प्रसंगांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या 'धमाल'चा हा भाग खूप विशेष असणार आहे. 'धमाल 4' हा दमदार कास्टसह प्रेक्षकांचं पुन्हा मनोरंजन करेल. या चित्रपटामध्ये अजय देवगण, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजली आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर आणि रवी किशन हे कलाकार आहेत. कलाकारांची जबरदस्त टीम धम्माल विनोद आणि हास्याची मोठी मेजवानी प्रेक्षकांना देणार आहेत.
'धमाल 4' चित्रपटाबद्दल : सर्व वयोगटातील प्रेक्षक 'धमाल 4' हा चित्रपट पाहू शकतात. 2026 मधील सर्वात बहुप्रतीक्षित विनोदी चित्रपटांपैकी एक म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. इंद्र कुमार दिग्दर्शित 'धमाल 4'ची निर्मिती 'देवगण फिल्म्स' आणि 'गुलशन कुमार आणि टी-सीरीज' एकत्र करत आहे. या चित्रपटाचे निर्माते भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित आणि कुमार मंगत पाठक हे आहेत. तसेच 'धमाल'चे मागील तीन भाग प्रेक्षकांच्या खूप पसंतीला उतरले आहेत. दरम्यान सोशल मीडियावर चित्रपटाचे नवीन पोस्टर पाहिल्यानंतर अनेकजण संजय दत्तबद्दल विचारत आहेत. तसेच या चित्रपटामध्ये असरानी जी आणि आशिष यांच्यातील केमिस्ट्री उणीव जाणवेल याबद्दल देखील लोक बोलताना दिसत आहेत. दरम्यान आता आम्ही या चित्रपटाच्या तिन्ही पार्टबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत.
धमाल फ्रँचायझी
धमाल (2007) : 'धमाल' हा चित्रपट 7 सप्टेंबर 2007 रोजी प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट प्रेक्षकांना खूप पसंत आला होता. या चित्रपटामध्ये रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, आशिष चौधरी आणि संजय दत्त यांनी प्रमुख भूमिका केल्या होत्या. हा चित्रपट चार बेरोजगार आणि आळशी मित्रांभोवती फिरतो, एका मरत असलेल्या गँगस्टरकडून 10 कोटी रुपयांच्या लपवलेल्या खजिन्याबद्दल त्यांना माहिती मिळते. यानंतर हे चार मित्र त्या खजिनाच्या शोधात जात असताना त्यांच्यात भांडण होते, यानंतर ते वेगवेगळे होऊन खजिना शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. हा खजिना शोधत असताना त्यांच्यात शर्यत लागलेली असते. त्यानंतर या चौघांचा पाठलाग संजय दत्त करतो, जे एक इन्स्पेक्टर असतो. हा चित्रपट खूप मनोरंजक आहे.
डबल धमाल (2011) : 'डबल धमाल' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 24 जून 2011मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटामध्ये रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, आशिष चौधरी, संजय दत्त, कंगना राणौत आणि मल्लिका शेरावत हे कलाकार होते. या चित्रपटात तीच चार मित्र आहेत, मात्र या सीक्वेलमध्ये ते कबीर (संजय दत्तने साकारलेली भूमिका) याला ठगण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात. श्रीमंत होण्यासाठी आणि नशीब बदलण्यासाठी हे चार मित्र कट रचतात, मात्र संजय दत्त आपल्या चातुर्यानं त्यांना मात देतो.
टोटल धमाल (2019) : 'टोटल धमाल' 22 फेब्रुवारी 2019 रोजी बॉक्स ऑफिसवर रिलीज झाला. या चित्रपटामध्ये रितेश देशमुख,अजय देवगण, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी आणि जावेद जाफरी यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. हा चित्रपट लपवलेला खजिना शोधण्यावर आधारित असून हा एक ॲडव्हेंचर-कॉमेडी चित्रपट आहे. हा चित्रपट देखील खूप गाजला होता.