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'धमाल 4'चे ॲडव्हान्स बुकिंग, पहिल्या दिवशी किती कमाई करेल?

'धमाल 4' चित्रपटाला पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. हा चित्रपट ओपिनिंग डेला किती कमाई करेल याबद्दल अंदाज समोर आला आहे.

Dhamaal 4
'धमाल 4' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 9, 2026 at 1:29 PM IST

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हैदराबाद : यशराज स्पाय युनिव्हर्समधील आलिया भट्टच्या 'अल्फा'नंतर, आणखी एक मोठा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील चित्रपट दाखल होणार आहे. सर्वात लोकप्रिय धमाल फ्रँचायझीचा हा चौथा भाग 10 जुलै रोजी प्रदर्शित होत आहे. सध्या, या कॉमेडी-ड्रामाबद्दल सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहेत. चित्रपटाला ॲडव्हान्स बुकिंगमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आता 'धमाल 4' चित्रपट किती कोटींची ओपनिंग करू शकतो, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'धमाल 4' किती करेल कमाई : 'धमाल 4' चित्रपटाला 50% पेक्षा कमी शोज निश्चित झाले असले तरी, याला भारतीय बॉक्स ऑफिसवर दमदार ओपनिंग मिळण्याची अपेक्षा आहे. धमाल फ्रँचायझीमधील प्रत्येक पार्ट हा प्रेक्षकांसाठी खूप विशेष राहिला आहे. या चित्रपटाला सध्या लोकप्रियतेचाही खूप फायदा होईल. 'धमाल' फ्रँचायझीमध्ये जेव्हापासून अजय देवगणचं आगमन झालं त्यानंतर याला चांगलीच लोकप्रियता मिळाली आहे.

'धमाल 4'चं अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग : या चित्रपटाची अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगची आकडेवारीही उत्साहवर्धक संकेत देत आहे. 'सॅकनिल्क'च्या माहितीनुसार, 'धमाल 4'च्या प्रदर्शनाच्या पहिल्या दिवशीच्या 7,589 शोजसाठी 43,907 तिकिटांची विक्री झाली आहे. नियमित अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमधून या चित्रपटानं 1.12 कोटी रुपयांची (ग्रॉस) कमाई केली आहे, तर 'ब्लॉक बुकिंग'चा समावेश केल्यास हा आकडा 3.30 कोटी रुपयांपर्यंत (ग्रॉस) पोहोचतो. अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये सध्या महाराष्ट्र आघाडीवर असून दिल्ली त्यापाठोपाठ आहे. यापूर्वीच्या अहवालांनुसार, देशभरात 9,000 ते 10,000 हून अधिक शोजच्या मोठ्या प्रदर्शनामुळं, हा चित्रपट प्रदर्शनापूर्वी 'ॲडव्हान्स बुकिंग'द्वारे 4 ते 5 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठू शकतो.

'धमाल 4' चित्रपटाची कमाई : सध्या बॉक्स ऑफिसवर 'धमाल 4'ची स्पर्धा 'वेलकम 3', 'मैं वापस आऊंगा' आणि 'अल्फा' यांच्याबरोबर असणार आहे. इंद्र कुमार दिग्दर्शित 'धमाल 4'मध्ये भरपूर विनोद आणि हास्य प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. या चित्रपटामध्ये काहीजण एका खजिन्याच्या शोधावर निघतात. यानंतर खजिना शोधताना त्यांना काय अडचणी येतात, याबद्दल चित्रपटामध्ये दाखविण्यात येणार आहे. चित्रपटात अजय देवगण व्यतिरिक्त रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवी किशन, उपेंद्र लिमये, अंजली आनंद, संजीदा शेख आणि ईशा गुप्ता हे कलाकार असणार आहेत. दरम्यान या चित्रपटावर एका यशस्वी फ्रँचायझीची प्रतिष्ठाही टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी आहे. 2007मध्ये प्रदर्शित झालेला मूळ 'धमाल' चित्रपट प्रेक्षकांचा अत्यंत आवडता ठरला होता, तर 'डबल धमाल'नं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली होती. 'टोटल धमाल'नं भारतात 150 कोटी रुपयांहून अधिक निव्वळ कमाई करून या फ्रँचायझीला एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवलं. तसेच या 'धमाल 4' आता किती एकूण कमाई करेल यावर सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

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