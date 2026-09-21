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'धडकपूर' नव्या समस्यांसह परतले, 'दुपहिया' सीझन 2चा ट्रेलर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ

'दुपहिया' सीझन 2चा ट्रेलर हा प्रदर्शित करण्यात आला आहे. यात 'धडकपूर'मधील नवीन समस्या आणि कॉमेडी पाहायला मिळत आहे.

Dupahiya season 2
'दुपहिया' सीझन 2 (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 5:44 PM IST

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हैदराबाद: प्राईम व्हिडिओनं, आज त्यांच्या आगामी प्राईम ओरिजिनल सीरीज, 'दुपहिया' सीझन 2चा ट्रेलर रिलीज केला आहे. हा ट्रेलर यावेळी धडकपूरच्या रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या नवीन अडचणी, खळबळजनक वळणे आणि विनोदी साहसांची झलक दाखवतो. सोनम नायर दिग्दर्शित, 'दुपहिया' सीजन 2'ची निर्मिती बॉम्बे फिल्म कार्टेल एलएलपीच्या बॅनरखाली सलोना बेन्स जोशी आणि शुभ शिवदासानी यांनी केली आहे.

ट्रेलर कसा आहे? : 'दुपहिया' सीजन 2चा ट्रेलर प्रेक्षकांना धडकपूरमध्ये परत घेऊन जातो, हे भारतातील एकमेव गुन्हेगारीमुक्त गाव मानले जाते. दरम्यान पुन्हा एकदा बनवारी आणि त्याचे कुटुंब आणखी मोठ्या गोंधळासाठी सज्ज होत आहेत. बनवारीच्या पडीक जमिनीवर नवीन मोबाईल टॉवर उभारल्यानं गावात अफवा, अंधश्रद्धा आणि गोंधळ निर्माण होतो. दरम्यान, रोशिनी अमावससोबत तिच्या एसएससी परीक्षेची तयारी पूर्ण करण्यासाठी वेळेसोबत शर्यत करत आहे. या पात्रांच्या प्रत्येक पावलावर नवीन अडचणी आणि गुंतागुंत वाट पाहत आहेत. 'दुपहिया' सीजन 2 हा 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्राईम व्हिडिओवर प्रदर्शित होत आहे.

'दुपहिया' सीजन 2मधील स्टार कास्ट : अविनाश द्विवेदी आणि चिराग गर्ग यांनी या सीरीजची निर्मिती केली असून कथा आणि पटकथा त्यांनीच लिहिली आहे. सीझन 1 जिथे संपला होता, तिथूनच सीझन 2 सुरू होतो. यावेळी देखील सीरीजमधील कलाकार प्रेक्षकांचं मन जिंकण्यासाठी सज्ज आहे. गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोरा, शिवानी रघुवंशी आणि यशपाल शर्मा यांनी सीरीजमध्ये मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत. यावेळी दिनेश लाल यादव (निरहुआ) देखील कलाकारांच्या टीममध्ये सामील होत आहेत. 'दुपहिया' सीजन 2 भारतात आणि जगभरातील 240 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये प्राईम व्हिडिओवर प्रदर्शित होईल.

दिग्दर्शिका सोनम नायर यांनी व्यक्त केल्या भावना : 'दुपहिया'च्या नवीन सीझनबद्दल आपले विचार व्यक्त करताना, दिग्दर्शिका सोनम नायर म्हणाल्या, "दुपहिया' माझ्या मनाच्या खूप जवळ आहे, आणि पहिला सीझन प्रेक्षकांपर्यंत आणल्यापासून हा एक रोमांचक प्रवास राहिला आहे. सीझन 1ला प्रेक्षकांकडून मिळालेले प्रेम आणि त्यानं निर्माण केलेला चाहता सहभाग खूपच उत्साहवर्धक होता. मला खात्री आहे की, सीझन 2ला सुद्धा तेच प्रेम आणि उत्साह मिळेल. प्राईम व्हिडिओनं नेहमीच निर्मात्यांना आणि नवीन, अस्सल आणि अनोख्या कथा सांगण्याच्या त्यांच्या ध्यासाला पाठिंबा दिला आहे. या उत्कृष्ट कलाकार आणि क्रूबरोबर पुन्हा एकदा काम करणे खूप समाधानकारक होते, ज्यांनी यावेळी आपली अविश्वसनीय प्रतिभा दाखवली आहे."

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