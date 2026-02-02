शिमगा आल्यावर शंखासूर घेतो देवतली गावातमधील पापी लोकांचा बळी, अंकुश चौधरी आणि प्राजक्ता माळी स्टारर 'देवखेळ'मधील थरारक कहाणी...
अंकुश चौधरी आणि प्राजक्ता माळी अभिनीत 'देवखेळ'बद्दल सध्या सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. या सीरीजमध्ये अंधश्रद्धा ही व्यक्तीला कुठल्या थरापर्यंत नेते याबद्दल दाखवण्यात आलंय.
मुंबई : अंकुश चौधरी आणि प्राजक्ता माळी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या 'देवखेळ' ही वेब सीरीज थ्रिलर आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या देवतली या निसर्गरम्य गावात रहस्यमय घटना घडतात. दरवर्षी एक याप्रमाणे 15 वर्षांत 15 जणांचे संशयास्पद मृत्यू होतात. कोकणातील अन्य गावांप्रमाणे इथेही शिमग्याचा उत्सव दरवर्षी साजरा केला जातो. या सणामध्ये गावातील प्रत्येक व्यक्ती सामील होत असतात. तसेच बाहेर नोकरी करणारे देखील अनेकजण शिमगा आल्यावर गावात परत असतात. देवतली गावातील शिमग्यामध्ये थोडा फरक असतो, या उत्सवात 'शंखासुर' दरवर्षी गावातील एका 'पापी' व्यक्तीचा वध करतो, असं 15 वर्षांपासून सुरू असतं. यावर गावात राहणाऱ्या लोकांची श्रद्धा असते. ही प्रथा त्यांनी स्वीकारलेली असते.
'देवखेळ' वेब सीरीजची कहाणी : शिमगा आला की, कोणाचा बळी जाणार यावर चर्चा गावात होत असते. तसेच यादरम्यान अनेक गावकऱ्यांना आपण केलेलं गैरकृत्य आठवून शंखासूराच्या हातून मारलं जाण्याच्या भीतीनं ग्रासलेलं असतं. आपल्या गैरकृत्यांबद्दल ते देवाजवळ माफीदेखील मागत असतात. कथित वधाच्या परंपरेवर गावातील कोणी प्रश्न उपस्थित करत नाही. दरम्यान गावामध्ये शिमगोत्सवादरम्यानच नवीन पोलीस निरीक्षक विश्वास सरंजामे (अंकुश चौधरी) दाखल होतो. शंखासूर दरवर्षी एका पापी व्यक्तीचा बळी घेतो, या प्रथेवर सरंजामेचा विश्वास नसतो. त्यामुळं तो या प्रथेविरोधात लढा देतो. ते या हत्यांच्या मालिकेविषयी खूप खोलवर जाण्याचा निर्णय घेतात. मात्र त्यांच्या उपस्थितीतही गावात हत्या होते.
शंखासूर फक्त पापी व्यक्तीला मारतो : शंखासूर गावातील राजन निमकर या सज्जन असा लौकिक असलेल्या गुरुजींची हत्या करतो. गावातील मुलींसाठी शाळा निर्मित करणाऱ्या आणि कुणाच्याही मदतीला धावून जाणाऱ्या आणि कधीही भांडण करत नसणाऱ्या व्यक्तीची हत्या झाल्यानंतर गावकऱ्यांना धक्का बसतो. गुरुजींच्या हत्येमुळे गावातील लोक हादरून जातात. शंखासूर फक्त पापी व्यक्तीला मारत असतो, असा समज असणाऱ्या गावातील काही लोकांना आश्चर्य वाटतं. मात्र त्यांची शंखासूरावरची श्रद्धा मात्र ढळत नाही. ज्याअर्थी शंखासूराच्या हस्ते मारले गेले त्याअर्थी गुरुजींनी नक्कीच काहीतरी पाप केलं असलं पाहिजे, असा गावकऱ्यांचा समज होतो. हत्यासत्रावर पोलीस निरीक्षक विश्वास सरंजामे काम करतो. यापूर्वी मृत्यू होणाऱ्या व्यक्तींच्या केसेससुद्धा अभ्यासल्या जातात. अखेरीस सरंजामे गुरुजीची हत्या करणाऱ्याला सरंजामे गावासमोर आणतो. तेव्हा 15 वर्षांपासून हत्या करणारी व्यक्ती 'ही' असेल हा विचारही कुणाच्या मेंदूला शिवलेला नसतो. मालिका श्रद्धेचं महत्त्व आणि अंधश्रद्धेचं नुकसान सांगत संपते.
'देवखेळ'ची स्टार : कोकणात्या रत्नागिरी जिल्ह्यातला रम्य समुद्र किनारा, तिथली रसाळ बोलीभाषा आदीमुळे मालिकेत चांगली वातावरणनिर्मिती झाली आहे. 'देवखेळ' ही सीरीज मराठी झी 5वर उपलब्ध आहे. या सीरीजमध्ये अंकुश चौधरी आणि प्राजक्ता माळीव्यतिरिक्त अरुण नलावडे, ओंकार भोजने, मंगेश देसाई आणि यतीन कार्येकर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. ही अंकुश चौधरीची ओटीटीवर पदार्पणाची मालिका आहे.
