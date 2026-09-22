देविका दफ्तरदार ‘सहल’मधून उलगडणार आईच्या भावविश्वाची हळवी कहाणी !
मराठी चित्रपट ‘सहल’चं पोस्टर नुकतेच प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल जाणून घ्या....
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 11:27 AM IST
हैदराबाद: आपल्या अभिनयातील सहजता, व्यक्तिरेखेतील भावनिक बारकावे आणि भूमिकेला असलेली वास्तवाची किनार यासाठी देविका दफ्तरदार यांचे नाव मराठी चित्रपटसृष्टीत आदराने घेतले जाते. ‘किल्ला’, ‘सैराट’, ‘विहीर’, ‘एक डाव भुताचा’, ‘फॅमिली कट्टा’ यांसारख्या विविध धाटणीच्या चित्रपटांमधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप उमटवली आहे. मुख्य प्रवाहातील मनोरंजनापासून आशयप्रधान आणि संवेदनशील सिनेमापर्यंत विविध व्यक्तिरेखा साकारताना त्यांच्या अभिनयातील प्रगल्भता सातत्याने जाणवली आहे. त्यामुळं ‘सहल’मधील ‘आई’ ही भूमिका त्यांच्या अभिनयप्रवासातील आणखी एक भावनिक आणि आव्हानात्मक व्यक्तिरेखा ठरणार आहे.
चित्रपट कधी होणार रिलीज : मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या सहजसुंदर आणि संयत अभिनयानं वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्री देविका दफ्तरदार आता ‘सहल’ या आगामी मराठी चित्रपटातून एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत. मातृत्व, नात्यांमधील भावनिक गुंतागुंत आणि आयुष्याकडे पाहण्याचा संवेदनशील दृष्टिकोन यांची अनुभूती देणाऱ्या या चित्रपटाचे पोस्टर नुकतेच प्रदर्शित करण्यात आले. ‘सहल’ हा चित्रपट येत्या 9 ऑक्टोबरला संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.
‘सहल’ चित्रपटाची स्टार कास्ट : के. स्वामिनी फिल्म प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली ‘सहल’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रशांत केसरकर आणि विलास केसरकर हे चित्रपटाचे निर्माते असून, मुकुंद वसंत खुपेरकर सहनिर्माते आहेत. चित्रपटाचे लेखन, मूळ पटकथा आणि दिग्दर्शनाची जबाबदारीही मुकुंद वसंत खुपेरकर यांनी सांभाळली आहे. ‘सहल’मध्ये देविका दफ्तरदार यांच्यासोबत सिद्धेश मुकुंद खुपेरकर, कल्याणी अडसुळ, आदित्य खुपेरकर आणि सागर कोळी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. सिद्धेश मुकुंद खुपेरकर या चित्रपटातून मुख्य नायक म्हणून पदार्पण करत आहे. यापूर्वी त्याने ‘तुझ्यात जीव रंगला’ या लोकप्रिय मालिकेत लहान राणाच्या भावाची, सूरजची भूमिका साकारली होती. तसेच डॉ. केशव हेडगेवार यांच्या बालपणीची भूमिकाही त्याने साकारली आहे.
‘सहल’ चित्रपटाबद्दल : ‘सहल’मध्ये आई आणि तिच्या भावविश्वाभोवती उलगडणाऱ्या नात्यांना विशेष महत्त्व असल्याचे पोस्टरवरून जाणवते. आपल्या मुलांसाठी जगताना एका आईच्या मनात सुरू असलेली भावनिक उलघाल, तिच्या नात्यांमधील हळवे क्षण आणि परिस्थितीशी दोन हात करताना तिच्या मनात निर्माण होणारे प्रश्न यांचा वेध या चित्रपटातून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे देविका दफ्तरदार ‘आई’च्या भूमिकेला कोणत्या पद्धतीने जिवंत करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. चित्रपटाचे छायांकन अभिषेक शेटे यांनी केले असून, संकलन चंद्रशेखर गुरव यांचे आहे. सुहास मुंढे आणि समीर पठाण यांनी गीतलेखन केले आहे. या गीतांना डॉ. जय भीम शिंदे यांचे संगीत असून, सुप्रसिद्ध गायक आदर्श शिंदे यांच्या आवाजात चित्रपटातील गीत स्वरबद्ध करण्यात आले आहे.
मुकुंद वसंत खुपेरकर यांनी कार्यकारी निर्मात्याची जबाबदारीही सांभाळली आहे. श्रेय चव्हाण यांनी वेशभूषा, आदित्य चव्हाण यांनी ध्वनिसंयोजन, तर प्रशांत कुंभार यांनी कला दिग्दर्शन केले आहे. नात्यांमधील हळवेपणा, आई-मुलाच्या भावविश्वातील गुंतागुंत आणि आयुष्याच्या प्रवासातील अनपेक्षित वळणं यांची कथा मांडणारा ‘सहल’ हा आता रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे.