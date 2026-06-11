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देऊळ बंद 3 ची थेट अमेरिकेत निर्मिती, आत्मनिर्भर भारताचा संदेश जगभर पोहोचवणार

'देऊळ बंद 2' चे (Deool Band 2) दिग्दर्शक प्रवीण तरडे आणि निर्माते केशव वाणी सध्या विदर्भ दौऱ्यावर आहेत.

Deool Band 3
प्रवीण तरडे आणि निर्माते (ETV Bharat Reproter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 5:57 PM IST

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अमरावती : मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या प्रचंड गाजत असलेल्या 'देऊळ बंद 2' च्या अभूतपूर्व यशानंतर आता 'देऊळ बंद 3' ची तयारी सुरू झाली आहे. या चित्रपटाचे संपूर्ण चित्रीकरण अमेरिकेत करण्यात येणार असून 'आत्मनिर्भर भारत' हा चित्रपटाचा मुख्य विषय असेल. परदेशात गेलेल्या भारतीय प्रतिभेला पुन्हा मायदेशी आणण्याचा संदेश या चित्रपटातून दिला जाणार असल्याची माहिती, चित्रपटाचे निर्माते केशव वाणी यांनी अमरावती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

निर्माते आणि दिग्दर्शक विदर्भ दौऱ्यावर : 'देऊळ बंद 2' चे दिग्दर्शक प्रवीण तरडे आणि निर्माते केशव वाणी सध्या विदर्भ दौऱ्यावर आहेत. नागपूरनंतर त्यांनी अमरावती येथे माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी चित्रपटाला मिळणाऱ्या अभूतपूर्व प्रतिसादाबद्दल विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांचे आभार मानले.

प्रतिक्रिया देताना निर्माते केशव वाणी आणि दिग्दर्शक प्रवीण तरडे (ETV Bharat Reproter)

चित्रपटाची संपूर्ण कमाई शेतकरी कुटुंबांसाठी : चित्रपट निर्मिती हा स्वतःचा व्यवसाय नसल्याचं सांगताना केशव वाणी यांनी 'देऊळ बंद 2' मधून मिळणारी संपूर्ण कमाई शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या शिक्षणासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. भविष्यातही प्रवीण तरडे यांच्यासोबत नवीन चित्रपट करण्याची तयारी असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मराठी सिनेमा गावागावात पोहोचावा : चित्रपटाच्या प्रचारामागील भूमिका स्पष्ट करताना प्रवीण तरडे म्हणाले, कलाकारांनी विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश यांसारख्या भागांत जाऊन थेट प्रेक्षकांशी संवाद साधला पाहिजे. त्यामुळं मराठी चित्रपटांविषयी आत्मीयता निर्माण होते आणि प्रेक्षक संख्या वाढण्यास मदत होते. 'मुळशी पॅटर्न' चित्रपटाच्या वेळीही आम्ही राज्यभर फिरलो होतो आणि आजही त्याच पद्धतीने प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असं त्यांनी सांगितलं.

निर्मात्यांच्या निर्णयाचे तरडे यांच्याकडून कौतुक : चित्रपटाच्या यशाबाबत बोलताना प्रवीण तरडे यांनी 'देऊळ बंद 2' च्या यशाचे श्रेय प्रेक्षकांना दिले. चित्रपटातून होणारी कमाई निर्माते स्वतःकडे ठेवू शकतात. मात्र, केशव वाणी यांनी ती शेतकरी कुटुंबांच्या मदतीसाठी देण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत मोठा आणि प्रेरणादायी असल्याचे ते म्हणाले.

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