दिल्ली पोलिसांची धाडसी शैली, 'धुरंधर'मधील 'रेहमान डकैत'द्वारे ड्रग्जविरुद्ध दिला 'हा' शक्तिशाली संदेश...

By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 11, 2025 at 4:56 PM IST
मुंबई : 'धुरंधर'मधील बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्नाचा एन्ट्री सीन सोशल मीडियावर हिट झाला आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्याचे अनेक मीम्स आणि रील्स व्हायरल झाले आहेत आता, दिल्ली पोलिस या ट्रेंडमध्ये सामील झाले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी एक मजेदार जागरूकता मोहीम आणि ड्रग्जविरुद्ध शक्तिशाली संदेश दिला आहे. १० डिसेंबर रोजी, दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर 'धुरंधर'ची एक क्लिप शेअर केली. व्हिडिओमध्ये, पोलिसांनी अक्षय खन्नाच्या एन्ट्री क्लिपचा वापर करत यावर लिहिलं गेलं आहे, 'जेव्हा तुम्ही जास्त प्रमाणात मद्यपान करता, तेव्हा तुम्ही कसे दिसता?' यानंतर काही सेकंदांनंतर, अक्षय खन्नाच्या दुसऱ्या चित्रपटातील एक दृष्य येते. यात 'तुम्ही प्रत्यक्षात कुठे पोहोचता.' असा मजकूर आहे.
Drug’s high might feel real, but it’s an illusion.— Delhi Police (@DelhiPolice) December 10, 2025
Don’t trade your truth for a moment’s delusion!#akshayekhanna#Dhurandhar#trendingreels#trend#DPUpdates pic.twitter.com/WhtfwB4WCq
'धुरंधर'मधील अक्षय खन्नाचा व्हिडिओ दिल्ली पोलिसनं केला शेअर : पोस्टचा शेवट एका कडक इशारामध्ये लिहिलं गेलं आहे, 'तुमच्या आयुष्यावरील नियंत्रण गमावू नका, कारण ड्रग्ज फक्त एक भ्रम निर्माण करतात.' क्लिप शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिलं गेलं आहे, 'ड्रग्जचे व्यसन खरे वाटू शकते, पण ते एक भ्रम आहे. क्षणिक भ्रमासाठी तुमच्या वास्तवाचा वापर करू नका.' अनेक यूजरनं या पोस्टवर कमेंट केली की, अशा विनोदी पोस्ट विशेषतः तरुणांमध्ये जागरूकता पसरवण्यासाठी प्रभावी आहेत. एका यूजरनं या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'ज्यानेही हा व्हिडिओ बनवला आहे, तो प्रमोशनला पात्र आहे. तुम्ही ज्या पद्धतीनं गोष्टी एकत्र केल्या आहेत ते आश्चर्यकारक आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं '(ड्रग्ज) संपूर्ण मज्जासंस्थेवर हानिकारक परिणाम करतात. दिल्ली पोलिसांना सलाम.' इतरांनीही दिल्ली पोलिसांच्या दृष्टिकोनाचे कौतुक केले आहे.
'धुरंधर' चित्रपटाबद्दल : आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' या चित्रपटामध्ये अक्षय खन्नानं रहमान डकैत याची भूमिका केली आहे. या चित्रपटासाठी अक्षय खन्नाचं खूप कौतुक झालं आहे. 'धुरंधर'मध्ये रणवीर सिंग आणि सारा अर्जुननं मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. या चित्रपटामध्ये अर्जुन रामपाल आणि संजय दत्त यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. 'धुरंधर' हा चित्रपट ५ डिसेंबर बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला. आतापर्यंत बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटानं १५० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. आता येणाऱ्या काळामध्ये हा चित्रपट आणखी जोरदार कमाई करेल असं सध्याचं चित्र दिसत आहे.
