दिल्ली उच्च न्यायालयानं समीर वानखेडे यांना दिला मोठा धक्का, 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'बद्दलची मानहानीची याचिका फेटाळली
नेटफ्लिक्सच्या 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' प्रकरणावर समीर वानखेडे यांचा मानहानीचा दावा दिल्ली उच्च न्यायालयानं फेटाळला आहे. आता नेटफ्लिक्स आणि रेड चिलीज प्रॉडक्शनला दिला मिळाला आहे.
मुंबई : नेटफ्लिक्सवरील 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' वेब सीरीज ही अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. आता पुन्हा एकदा या सीरीजबद्दल एक गोष्ट समोर आली आहे. 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' प्रकरणावर समीर वानखेडे यांचा मानहानीचा दावा दिल्ली उच्च न्यायालयानं फेटाळला आहे. न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौर यांच्या एकल खंडपीठानं हा निर्णय दिला. यावर आता सुनावणी घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयानं नकार दिला. समीर वानखेडेनं या वेब सीरीजविरुद्ध 2 कोटी रुपयांची मानहानीची याचिका दाखल केली होती. 2 डिसेंबर रोजी न्यायालयानं या प्रकरणी आपला निर्णय हा राखून ठेवला होता. आता अंतिम आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' ही सीरीज शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खाननं तयार केली असून त्याचं सह-लेखन आणि दिग्दर्शन त्यानं केलंय.
सीरीजबाबत समीर वानखडेचा दावा काय होता : समीर वानखडे यांनी नेटफ्लिक्स आणि रेड चिलीज प्रॉडक्शन्सविरुद्ध हा खटला दाखल केला. त्यांनी आरोप केला होता की, आर्यन खानच्या वेब सीरीजमध्ये त्यांच्या व्यक्तिरेखेचे चुकीचे चित्रण करण्यात आले आहे. यामुळं त्यांची प्रतिमा ही वाईट झाली आहे. यामुळं त्यांनी मानहानीसाठी 2 कोटी नुकसान भरपाई मागितली होती. वानखडेनं हा दावा केला होता की, त्यांच्या पात्राला नकारात्मक पद्धतीनं दाखवण्यात आले आहे, जे 2011च्या कॉर्डेलिया क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणाशी संबंधित आहे. याप्रकरणी समीर वानखडे यांनी आर्यन खानला अटक देखील केली होती. तसेच वानखडे यांनी आरोप केला आहे की, एका काल्पनिक अंमली पदार्थ अधिकाऱ्याचे चित्रण करणारी ही वेब सीरीज अंमली पदार्थविरोधी संस्थांची प्रतिमा मलिन करते.
समीर वानखडेची मागणी : याशिवाय वानखडे यांनी वेब सीरीजमधून ही दृश्ये काढून टाकण्याची आणि कायमची बंदी घालण्याची मागणी केली. सुनावणीदरम्यान, नेटफ्लिक्स आणि रेड चिलीज प्रॉडक्शन्सनं या याचिकेला जोरदार विरोध केला. यानंतर त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही सीरीज एक सर्जनशील सादरीकरण आहे, ज्याचा कोणात्याही व्यक्तीची प्रतिमा मलिन करण्याचा हेतू नाही. याशिवाय त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही उल्लेख केला. यानंतर दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं याचिका फेटाळून लावली आणि असं सांगितलं गेलं की, तथ्ये आणि युक्तिवादांमुळं मानहानीचा स्पष्ट खटला सिद्ध होत नाही. आता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं समीर वानखेडे यांना मोठा धक्का बसला आहे. तसेच नेटफ्लिक्स आणि रेड चिलीज प्रॉडक्शन्सना दिलासा मिळाला आहे.
