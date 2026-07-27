'काला हिरण: द बॅटल फॉर लेगसी' प्रकरणात सलमान खानला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला...
दिल्ली उच्च न्यायालयानं 'काला हिरण: द बॅटल फॉर लेगसी'बद्दल एक मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयानं चित्रपटाचा टीझर हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 4:28 PM IST
हैदराबाद : दिल्ली उच्च न्यायालयानं हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सलमान खानच्या बाजूनं निकाल दिला आहे. 'काला हिरण: द बॅटल फॉर लेगसी' नावाचा एक चित्रपट निर्मितीच्या प्रक्रियेत होता, मात्र अभिनेत्यानं चित्रपटाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. सोमवारी, न्यायालयानं या याचिकेवर सुनावणी केली आणि निर्मात्यांना सोशल मीडियावरून चित्रपटाशी संबंधित लिंक्स तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहे.
न्यायालयाचा दिले आदेश : सुनावणीदरम्यान, न्यायालयानं चित्रपटाचे निर्माते अमित जानी यांची कडक शब्दात चौकशी केली. न्यायालय म्हटलं की, "मागील वेळी कोणताही आदेश जारी न झाल्यामुळं तुमचे धाडस वाढल्याचे दिसत आहे. तुम्ही स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे असल्याचे समजत आहे. तुमचे वर्तन दिवसेंदिवस बिघडत जात आहे. तुम्ही एका सामान्य नागरिकाशीही असे वागू शकत नाही."
टीझरमध्ये सलमान खानचा थेट उल्लेख नाही : सलमान खानच्या वकिलानं न्यायालयात युक्तिवाद केला की, काळवीट प्रकरणाशी संबंधित चारपैकी तीन प्रकरणांत सलमान खानची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. याशिवाय चौथ्या प्रकरणातील शिक्षेला स्थगिती दिली गेली आहे. स्वतःचा बचाव करताना निर्मात्यानं सांगितलं की, प्रदर्शित झालेल्या टीझरमध्ये सलमान खानचा थेट उल्लेख नाही. तसेच याशिवाय असाही दावा केला की, टीझरमध्ये कोणत्याही एआय किंवा डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर केलेला नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयानं निर्मात्याला निर्देश दिले. त्यानी सांगितलं की, चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून चित्रपटाशी संबंधित लिंक्स आणि मजकूर काढून टाका.
'काला हिरण: द बॅटल फॉर लेगसी'बद्दल : 'काला हिरण: द बॅटल फॉर लेगसी' या चित्रपटाची निर्मिती अमित जानी यांनी केली आहे. या चित्रपटाची घोषणा झाल्यानंतर याच्याबद्दल वाद निर्माण झाला होता. याशिवाय याप्रकरणी सलमान खाननं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच अभिनेत्यानं हा आरोप केला होता की, हा चित्रपट त्याच्या व्यक्तिमत्व हक्कांचे उल्लंघन करत आहे. सलमाननं चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर आणि प्रसिद्धीवर स्थगिती मागितली होती. त्यानं असा युक्तिवाद केला की, या चित्रपटाचा त्याच्यावर परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, निर्मात्यांनी सांगितलं की, चित्रपटात सलमान खानच्या नावाचा उल्लेख नाही आणि तो सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या घटनांवर आधारित आहे.