ETV Bharat / entertainment

गरोदरपणात दीपिका पदुकोण अल्लू अर्जुन अभिनीत 'राका'च्या शूटमध्ये व्यग्र, ॲक्शन सीन्सचे चित्रीकरण बॉडी डबलच्या मदतीनं करणार

दीपिका पदुकोण सध्या 'राका'ची शूटिंग करत आहे. ती चित्रपटातील ॲक्शन सीन्ससाठी बॉडी डबलचा वापर करणार आहे.

Deepika Padukone
दीपिका पदुकोण (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 28, 2026 at 10:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री दीपिका पदुकोण तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळं सध्या चर्चेत आहे. ती दुसऱ्यांदा गरोदर आहे. काही दिवसापूर्वीचं अभिनेत्रीनं आपल्या दुसऱ्या गरोदरपणाची घोषणा केली होती. यानंतर सोशल मीडियावर अशा चर्चा होऊ लागल्या की, तिची अल्लू अर्जुन स्टारर 'राका'मधून भूमिका कमी करण्यात येईल, मात्र असं काहीही झालं नाही. या चित्रपटामध्ये ठरल्याप्रमाणे दीपिका काम करणार आहे. तसेच आताही दीपिकाकडे अनेक मोठे प्रोजेक्ट्स आहे, ज्यावर ती काम करत आहेत. 'राका' चित्रपटात दीपिका ही महत्वाची भूमिका साकरणार आहे. या चित्रपटामध्ये दीपिकाचे जबरदस्त ॲक्शन सीन्स असणार आहेत. दरम्यान सुत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार या चित्रपटातील अभिनेत्रीची भूमिका ही कथेच्या केंद्रस्थानी असून तिच्या सीन्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

गरोदरपणात दीपिका पदुकोण करत आहे शूट : दीपिका पदुकोण आताही या चित्रपटाची शूटिंग करत आहे. तिच्यासाठी हा चित्रपट खूप महत्वाचा आहे. एका प्रोडक्शनच्या सूत्राकडून असं समजत आहे की, 'चित्रपटात दीपिकाची एन्ट्री धमाकेदार आहे. तिचा अल्लू अर्जुनबरोबरचा एक मोठा ॲक्शन सीनसुद्धा आहे. हा सीन आता बॉडी डबलच्या मदतीनं चित्रित केला जाईल. तसेच नाट्यमय आणि भावनिक सीन्सचे शूटिंग दीपिका सध्या करत आहे. तिची भूमिका ज्याप्रकारे होती तशीच राहील. 'राका'मध्ये दीपिका एक प्रमुख पात्र असून तिच्या गरोदरपणामुळं कथेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.' चाहते ॲटलीच्या 'राका'बद्दल, दीपिका आणि अल्लू अर्जुनच्या भूमिकांसाठी खूप उत्सुक आहेत. 'दीपिका पदुकोण गरोदरपणातही 'राका'वर आणि तिच्या ॲक्शन सीक्वेन्सचे शूट करत आहे. गरोदरपणा संपेपर्यंत ती चित्रपटाचे शूटिंग सुरू ठेवणार आहे.

दीपिका पदुकोणचं वर्कफ्रंट : दीपिका पदुकोण या चित्रपटासाठी खूप मेहनत घेत आहे. दरम्यान 'राका' या चित्रपटाचं शूटिंग सध्या मुंबईमध्ये होत आहे. तसेच दीपिकाच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती शाहरुख खानबरोबर 'किंग' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. सध्या या चित्रपटाची देखील चर्चा सुरू आहे. हा प्रोजेक्ट शाहरुख खानसाठी खूप महत्वाचा आहे. याशिवाय ती 'पठाण 2'मध्येही दिसणार आहे.

TAGGED:

DEEPIKA PADUKONE
DEEPIKA PADUKONE TO USE BODY DOUBLE
ACTION IN RAAKA
दीपिका पदुकोण
DEEPIKA PADUKONE PREGNANCY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.