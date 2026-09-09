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दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंगनं आपल्या चिमुकलीच्या वाढदिवसानिमित्त शेअर केले गरोदरपणातील फोटो...

दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी सोशल मीडियावर मुलगी दुआसह काही फोटो शेअर केले आहेत.

Deepika Padukone
दीपिका पदुकोण (Photo: ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 11:33 AM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी त्यांच्या वाढत्या कुटुंबाची एक झलक मुलगी दुआसह शेअर केली आहे. दुआचा दुसरा वाढदिवस 8 सप्टेंबर रोजी झाला असून हा दिवस तिच्यासाठी खूप विशेष ठरला. दुसऱ्या बाळाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अभिनेत्रीनं तिच्या मॅटर्निटी फोटोशूटचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये त्यांची छोटी मुलगीही दिसत आहे. ही सुंदर पोस्ट मंगळवारी दीपिका आणि रणवीर यांनी संयुक्तपणे शेअर करून आपल्या चाहत्यांना खुश केलंय. ही घोषणा अधिक खास करताना या जोडप्यानं लिहिलं, 'बेबी दुआ आणि आमचं मन मोठ होत आहेत! तुमच्या आशीर्वादांसाठी धन्यवाद!'

या फोटोंच्या मालिकेत कुटुंबातील या तिघांमधील अनेक गोड क्षण टिपले गेले आहेत, आता हे कुटुंब नवीन सदस्याचे स्वागत करण्याच्या सज्ज आहे. एका फोटोमध्ये, रणवीर प्रेमानं दीपिकाच्या 'बेबी बंप'वर हात फिरवताना दिसत आहे आणि दोघेही एकमेकांच्या कपाळाला कपाळ टेकवून हसत आहेत. दीपिकानं 'फिटेड लेस आणि नेट'चा पोशाख परिधान केला आहे, जो तिच्या गरोदरपणातील लूकला उठून दिसत आहे, तर रणवीर पांढरा शर्ट आणि ट्राउझर्समध्ये साध्या लूकमध्ये असल्याचा दिसत आहे.

दुआचा फोटो व्हायरल : या फोटोंमधील सर्वात खास आकर्षण म्हणजे छोटी दुआ आहे. एका फोटोमध्ये ती तिच्या पालकांबरोबर मध्ये उभी आहे. तिचे पालक तिच्या बाजूला खाली बसलेले आहेत. दुसऱ्या एका फोटोत चिमुकली तिच्या आई-वडिलांबरोबर आनंदाचा क्षण अनुभवताना दिसत आहे. फोटोमध्ये दुआनं कॉलर असलेले टॉप आणि ट्राउझर्समध्ये आहेत आणि तिचे केस रिबन्स लावून दोन 'पोनीटेल्स'मध्ये बांधल असल्याचे दिसत आहे.

दीपिका आणि रणवीर यांच्याबद्दल : 2024मध्ये मुलीच्या जन्मानंतर दीपिका आणि रणवीर यांनी मुलगी दुआला प्रसिद्धीच्या झोतातून दूर ठेवलं.दरम्यान या जोडप्याच्या या पोस्टवर लवकरच चाहते आणि चित्रपटसृष्टीतील मित्रांकडून प्रेमाचा वर्षाव झाला आहे. रणवीरच्या 'धुरंधर' या चित्रपटातील सह-कलाकार सारा अर्जुननं त्यांना 'सर्वात गोंडस कुटुंब' असे म्हटलं आहे, तर दिग्दर्शक ॲटली - जो दीपिकाबरोबर त्याच्या आगामी 'राका' या चित्रपटावर काम करत आहे - यानेही कमेंट्स विभागात अनेक 'हार्ट इमोजी' पोस्ट केले आहेत. दरम्यान 14 नोव्हेंबर 2018 रोजी इटलीमधील लेक कोमो येथे एका भव्य पण मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत दीपिका आणि रणवीरनं लग्न केलं. यानंतर या जोडप्याला 8 सप्टेंबर 2024 रोजी मुलगी दुआ झाली. तसेच या जोडप्याची पहिली भेट 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' या चित्रपटाच्या सेटवर झाली. यानंतर त्यांनी 'बाजीराव मस्तानी' आणि 'पद्मावत' यासारख्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले. तसेच दीपिकाच्या आगामी चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर ती पुढं सिद्धार्थ आनंद यांच्या 'किंग' चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर शाहरुख खान आणि सुहाना खान यांच्याही भूमिका असणार आहेत. तसेच, ती ॲटली यांच्या 'राका' (Raaka) या साय-फाय ॲक्शन चित्रपटाचाही भाग आहे, यामध्ये तिच्याबरोबर अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिकेत आहे. दुसरीकडे, रणवीर अलीकडेच 'धुरंधर' या फ्रँचायझीमध्ये दिसला होता.

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TAGGED:

DEEPIKA PADUKONE
DEEPIKA PADUKONE AND RANVEER SINGH
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