दीपिका पदुकोणनं रचला इतिहास, मेटा एआयला आवाज देणारी पहिली भारतीय ठरली...

दीपिका पदुकोणच्या आवाजात भारतातील वापरकर्ते आता 'भारतीय इंग्रजी'मध्ये मेटा एआयशी संवाद साधू शकणार आहे, याबद्दल आता जाहीर करण्यात आलं आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 16, 2025 at 1:08 PM IST

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पदुकोणनं आता इतिहास रचला आहे. ती मेटा एआयला आवाज देणारी पहिली भारतीय बनली आहे. मेटा एआय, मेटाच्या इकोसिस्टममधील व्हर्च्युअल असिस्टंट - ज्यामध्ये रे-बॅन मेटा स्मार्टग्लासेसचा समावेश आहे - आता दीपिकाच्या आवाजानं आणखी भारतीय बनेल. या लाइनअपमध्ये आधीच ऑक्वाफिना आणि जूडी डेंच सारख्या हॉलिवूड सेलिब्रिटींचा समावेश आहे. ही भागीदारी तंत्रज्ञान आणि संस्कृतीमधील एक शक्तिशाली छेदनबिंदू दर्शवते, दीपिका जागतिक नवोपक्रमाला भारतीय ओळखीशी जोडणारा पूल म्हणून उदयास येत आहे.

दीपिका पदुकोणचा आवाज : मेटानं आता जाहीर केलं आहे की, भारतातील वापरकर्ते आता दीपिकाच्या आवाजाचा वापर करून 'भारतीय इंग्रजी'मध्ये मेटा एआयशी संवाद साधू शकतील. कंपनीनं संपूर्ण हिंदी भाषेचा आधार आणि यूपीआय लाईट पेमेंट देखील सुरू केले आहे, यामुळं याचा अनुभव आणखी स्थानिक आणि वैयक्तिक वाटेल. आता सर्वात मोठा चर्चेचा विषय दीपिकाचा आवाज बनला आहे, जो उबदार, संतुलित आणि ओळखण्यास भारतीयांसाठी सोपा असणार आहे. दीपिकाचा आवाज कृत्रिम बुद्धिमत्तेला मानवी स्पर्श देणार असणार, ज्यामुळं डिजिटल संवाद अधिक संबंधित आणि भारतीय वाटेल. लाखो वापरकर्त्यांसाठी, दीपिकाच्या आवाजात सूचना किंवा उत्तरे ऐकणे आता खूप मजेशीर असणार आहे.

दीपिका पदुकोणचं वर्कफ्रंट : दरम्यान ही भागीदारी जागतिक तंत्रज्ञानाच्या लँडस्केपमध्ये भारताची वाढती भूमिका देखील प्रतिबिंबित करते. मेटाचं हे पाऊल फक्त सोयीसाठी नाही तर ते प्रतिनिधित्वाचा आणि जागतिक उत्पादनात भारतीय ओळखीचा समावेश करण्याचा उत्सव आहे. दीपिकानं प्रभावशाली कारकिर्दीत आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. मेटा एआयचा आवाज बनल्यानंतर तिचे चाहते देखील खुश झाले आहेत. दरम्यान दीपिकाच्या वर्कफ्रंटबद्दस सांगायचं झालं तर ती पुढं 'किंग' चित्रपटामध्ये सुहाना खान आणि शाहरुख खानबरोबर दिसणार आहे. याशिवाय ती साऊथ स्टार अल्लू अर्जुनबरोबर 'AA22 x A6'मध्ये दिसणार आहे. हा चित्रपट साऊथ दिग्दर्शक अ‍ॅटली दिग्दर्शित करत आहे.

