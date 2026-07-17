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सात महिन्यांच्या गर्भारपणातही दीपिका पदुकोणने पूर्ण केले 'राका'मधील आव्हानात्मक ॲक्शन सीक्वेन्स!

दीपिका पदुकोण सात महिन्यांच्या गर्भारपणातही 'राका'चं आव्हानात्मक ॲक्शन सीक्वेन्स शूट करत आहे.

Deepika Padukone
दीपिका पदुकोण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 17, 2026 at 1:48 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीची अभिनेत्री दीपिका पदुकोण गेल्या काही वर्षांत 'पठाण', 'जवान', 'फाइटर' आणि 'कल्की 2898 एडी' यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमधून आपल्या दमदार अभिनयाची छाप पाडत आहे. अभिनयासोबतच मातृत्वाचा आनंद अनुभवत असतानाही ती आपल्या व्यावसायिक बांधिलकीमुळं सतत चर्चेत आहे. सध्या ती दिग्दर्शक ॲटली यांच्या महत्त्वाकांक्षी पॅन इंडिया चित्रपट 'राका'च्या चित्रीकरणात व्यग्र असून तिच्या समर्पणाची सर्वत्र प्रशंसा होत आहे. रेड कार्पेटपासून ते मोठ्या ॲक्शनपटांच्या सेटपर्यंत, आजच्या अभिनेत्री होणाऱ्या मातांबाबतचे पारंपरिक समज बदलताना दिसत आहेत. अभिनेत्री ॲन हॅथवेनं गर्भारपणात आत्मविश्वासानं रेड कार्पेट गाजवलं, तर दीपिका पदुकोणनं गर्भारपणाच्या तिसऱ्या तिमाहीतही 'राका'चे चित्रीकरण सुरू ठेवत व्यावसायिकतेचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे.

दीपिका पदुकोण 'राका'साठी करत नियमितपणे काम : मीडियातील स्तोत्रांनुसार दीपिका 'राका'च्या चित्रीकरणासाठी दररोज नियमितपणे हजर राहत आहे. आठ तासांच्या निश्चित कामाच्या वेळेचा आणि 'वर्क-लाईफ बॅलन्स'चा आग्रह धरणारी दीपिका, चित्रपट नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. सात महिन्यांच्या गर्भारपणातही ती नाईट शिफ्टमध्ये काम करत असून शारीरिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक ॲक्शन सीक्वेन्सही तिनं यशस्वीपणे पूर्ण केले आहेत. मातृत्व रजेवर जाण्यापूर्वी हा प्रकल्प पूर्ण करण्यावर तिचा संपूर्ण भर असल्याचं सांगितलं जात आहे.

दीपिकाच्या समर्पणाचं कौतुक : चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमनं दीपिकाच्या समर्पणाचं कौतुक केलं आहे. टीममधील एका सदस्यानं सांगितलं, "मातृत्व रजेवर जाण्यापूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत हा चित्रपट पूर्ण करायचाच, असा दीपिकानं निर्धार केला होता. काही ॲक्शन सीक्वेन्स अत्यंत कठीण आणि थकवणारे होते. मात्र, सर्व आव्हानांवर मात करत तिनं ते यशस्वीपणे पूर्ण केलं. सेटवर तिचे काम पाहणे प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी ठरले. घरी तिची दीड वर्षांची मुलगी असूनही ती तिला पुरेसा वेळ आणि प्रेम देत आहे, ही बाबही तितकीच उल्लेखनीय आहे."

सायन्स-फिक्शन ॲक्शनपट : 'राका' हा ॲटली दिग्दर्शित महत्त्वाकांक्षी सायन्स-फिक्शन फॅन्टसी ॲक्शनपट असून त्यात अल्लू अर्जुन आणि दीपिका पदुकोण प्रमुख भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. भव्य प्रमाणावर साकारल्या जाणाऱ्या या पॅन इंडिया चित्रपटात नेत्रदीपक दृश्यवैभव आणि थरारक ॲक्शनचा अनुभव प्रेक्षकांना मिळणार आहे. 'राका' हा 2027मधील सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. या नव्या माहितीनंतर दीपिका पदुकोणनं मातृत्व आणि करिअर यांचा समतोल साधत व्यावसायिक बांधिलकीचा एक प्रेरणादायी आदर्श भारतीय चित्रपटसृष्टीसमोर ठेवला आहे. ॲटली दिग्दर्शित, अल्लू अर्जुन आणि दीपिका पदुकोण अभिनीत, 'राका' हा चित्रपट डिसेंबर 2027मध्ये प्रदर्शित करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे कळते.

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RAKA MOVIE
DEEPIKA SEVEN MONTHS PREGNANT
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