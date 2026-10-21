दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंगनं धाकट्या लेकीचं नाव उघड करत पहिली झलक केली शेअर
दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी धाकट्या मुलीची पहिली झलक शेअर करून तिचं नाव उघड केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 2:05 PM IST
हैदराबाद: हिंदी चित्रपटसृष्टीचे जोडपे दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी मोठ्या थाटामाटात दसरा साजरा केला. या दसऱ्याच्या दिवशी जोडप्यानी दुहेरी उत्सव साजरा केला. या स्टार कपलनं दसरा त्यांच्या दोन मुलींबरोबर सण साजरा केल्यानंतर त्यांनी एक फोटो शेअर केला आहे. दीपिका नुकतीच दुसऱ्या मुलीची आई झाली आहे. दसऱ्याच्या दिवशी कपलनं चाहत्यांना त्यांच्या दुसऱ्या मुलीची पहिली झलक दाखवली आणि तिचे नावही उघड केले. दरम्यान शेअर केलेल्या फोटोमध्ये रणवीर आणि दीपिकानं त्यांच्या दोन्ही मुलींबरोबर पारंपरिक वेशभूषेत असल्याचे दिसत आहे.
दीपिकाच्या दुसऱ्या मुलीचे नाव : आता या जोडप्यानं शेअर केलेल्या फोटोवर अनेक चाहते आणि सेलिब्रिटी आपल्या प्रतिक्रिया देऊन त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. दरम्यान 19 सप्टेंबर रोजी दीपिकानं दुसऱ्या मुलीला जन्म दिला. यानंतर रणवीर आणिC देवी पदुकोण सिंग ठेवलंय. या जोडप्याच्या पहिल्या मुलीचे नाव दुआ पदुकोण सिंग आहे. दुआचा जन्म 8 सप्टेंबर 2024 रोजी झाला होता. या जोडप्याच्या दोन्ही मुलींचा जन्म सप्टेंबर महिन्यात झाला आहे.
प्रेमाचा वर्षाव केला : दरम्यान या कपलनं सोशल मीडियावर सुंदर फॅमिली फोटोला कॅप्शन दिलंय, 'प्रेम आणि समृद्धी... देवी पदुकोण सिंग.' फोटोमध्ये रणवीर आणि दीपिकाच्या चेहऱ्यावरील आनंद दिसत आहे. याशिवाय या पोस्टवर बिपाशानं या 'देवी' असे लिहिलं आहे. विशेष म्हणजे, बिपाशाच्या मुलीचे नावही देवी आहे. आलिया भट्टनं या फोटोवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. वाणी कपूर, शर्वरी, करिश्मा कपूर, डायना पेंटी, भूमी पेडणेकर, चित्रांगदा सिंग, हुमा कुरेशी, मसाबा गुप्ता, दिया मिर्झा, वीर पहाडिया, शमिता शेट्टी आणि इतर अनेक सेलिब्रिटींनी हा फोटो लाईक केलं आहे.
दीपवीर वर्कफ्रंट : रणवीर सिंग या वर्षाच्या सुरुवातीला 'धुरंधर 2' या चित्रपटात शेवटी दिसला होता. दीपिका पदुकोण 'सिंघम अगेन'मध्ये या चित्रपटामध्ये शेवटी दिसली होती. दीपिका पुढं 'किंग' आणि 'राका' या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहेत. 'राका'मध्ये तिच्याबरोबर अल्लू अर्जुन आणि 'किंग'मध्ये शाहरुख खान आहे. रणवीर सिंगचा पुढचा चित्रपट 'प्रलय' आहे.