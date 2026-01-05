दीपिका पदुकोणच्या प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टीचे व्हिडिओ व्हायरल, वाढदिवशी अभिनेत्रीला मिळाली भेट...

ETV Bharat / entertainment

दीपिका पदुकोणनं न्यूयॉर्क ट्रिपपूर्वी मुंबईत चाहत्यांबरोबर प्री-बर्थडे केला होता. आता या पार्टीमधील काही व्हिडिओ आणि फोटो अभिनेत्रीच्या वाढदिवशी व्हायरल झाले आहेत.

दीपिका पदुकोण (Getty Images)
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पदुकोण 5 जानेवारी रोजी तिचा 40वा वाढदिवस साजरा करत आहे. सध्या अभिनेत्री न्यूयॉर्कमध्ये सुट्टी घालवत आहे, जिथे तिनं तिच्या कुटुंबासह नवीन वर्ष साजरे केले. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी दीपिकानं मुंबईत आयोजित केलेल्या फॅन मीटमध्ये तिच्या चाहत्यांसह आधीच वाढदिवस साजरा केला होता. या फॅन मीटचे फोटो आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या फोटोंमध्ये अभिनेत्री खूप खुश असल्याची दिसत आहे. दीपिकानं मुंबईत चाहत्यांसह प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी केली होती.

प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन : या पार्टीचे व्हिडिओ आता अनेकांना आवडत आहेत. अनेकजण आता दीपिका पदुकोणला तिच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. अभिनेत्रीनं ही पार्टी मुंबईत 18 डिसेंबर 2025 रोजी केली होती. या कार्यक्रमामध्ये दीपिकानं संपूर्ण भारतातील तिच्या चाहत्यांना एकत्र आणले होते. या प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टीमधील अनेक क्लिप्समध्ये अभिनेत्री प्रत्येकांबरोबर उबदार संवाद साधताना दिसत आहे. याशिवाय ती विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी होत आहे. तसेच दीपिकाबरोबरचे अनुभव अनेकांनी आपल्या सोशल मीडिया पेजवर शेअर केले आहेत. हा कार्यक्रम दीपिकाच्या प्रत्येक चाहत्यांसाठी खूप विशेष होता.

दीपिका पदुकोणबद्दल : दरम्यान या कार्यक्रमामध्ये दीपिकानं तपकिरी रंगाचा स्वेटर आणि पॅन्ट परिधान केला होता. यामध्ये ती खूप देखणी दिसत होती. या कार्यक्रमात अभिनेत्रीचा पहिला चित्रपट 'ओम शांती ओम'मधील गाणं देखील लावण्यात आलं होतं. कार्यक्रमात दीपिकानं तिच्या वाढदिवसापूर्वी बर्थडे केक कापला होता. दरम्यान अलीकडेच दीपिकानं न्यूयॉर्कमध्ये कुटुंबाबरोबरच्या सुट्टीमध्ये 'धुरंधर' चित्रपटाच्या यशाचा आनंदही साजरा केला. तिचे न्यूयॉर्क सुट्टीतील काही व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. दरम्यान दीपिकाबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं 2007मध्ये 'ओम शांती ओम' चित्रपटातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. यानंतर तिनं 'पद्मावत', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'कॉकटेल', 'पिकू', 'लव्ह आज कल' आणि अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. आता तिचा शाहरुख खान, सुहाना खान आणि अभिषेक बच्चनबरोबर 'किंग' हा चित्रपट येणार आहे. याशिवाय ती तेलुगू 'AA22xA6' चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटात तिच्याबरोबर अल्लू अर्जुन झळकेल.

