37 वर्षे, 45 चित्रपट,10 हून अधिक सुपरहिट रिमेक – हा आहे कॉमेडी किंग दिग्दर्शक डेव्हिड धवन यांचा चित्रपट प्रवास...
डेव्हिड धवन यांनी त्यांच्या शेवटच्या 'है जवानी तो इश्क होना है' या चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान चित्रपट दिग्दर्शनातून निवृत्ती जाहीर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 4:43 PM IST
हैदराबाद : दिग्दर्शक डेव्हिड धवन, ज्यांचं खरे नाव राजेंद्र धवन आहे, यांनी नुकतीच चित्रपट दिग्दर्शनातून निवृत्ती जाहीर केली आहे. दिग्दर्शक म्हणून त्यांचा शेवटचा चित्रपट 'है जवानी तो इश्क होना है' हा आहे. आपल्या शेवटच्या चित्रपटात डेव्हिड यांनी आपला मुलगा वरुण धवन याला कास्ट केलं आहे. चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान डेव्हिड यांनी आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली. 74 वर्षीय डेव्हिड धवन यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीला तीन दशकांहून अधिक काळ दिला आहे, ज्यात त्यांनी प्रेक्षकांना खळखळून हसवणारे ब्लॉकबस्टर कॉमेडी चित्रपट दिले आहेत. हिंदी सिनेसृष्टीला आणि त्याच्या प्रेक्षकांना डेव्हिड धवन आणि त्यांच्या चित्रपटांची खूप आठवण येईल. ते हिंदी सिनेसृष्टीचे कॉमेडी किंग चित्रपट निर्माते आहे.
डेव्हिड धवन यांचे बॉलिवूड पदार्पण : डेव्हिडनं आपल्या चित्रपट दिग्दर्शन कारकिर्दीत 45 हून अधिक चित्रपटांचे दिग्दर्शन केलंय. त्यांचे 70% पेक्षा जास्त चित्रपट हिट ठरले आहेत. त्यांनी 1989मध्ये 'ताकतवर' या ॲक्शन ड्रामाद्वारे दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केलं. यापूर्वी, त्यांनी 'लाडली' (1978) आणि 'सारांश' (1984) यांसारख्या चित्रपटांसाठी संपादक म्हणून काम केलं होतं. त्यांनी फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) येथे चित्रपट निर्मितीचे कौशल्य शिकले.
डेव्हिडनं अलीकडेच एका मुलाखतीत सांगितलं की, ते त्यांचे मोठे भाऊ अनिल धवन यांच्यामुळं चित्रपटसृष्टीत आहेत. अनिल धवन यांनी डेव्हिडच्या अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलंय, ज्यात मेगा-ब्लॉकबस्टर 'हीरो नं. 1'चा समावेश आहे.
गोविंदाला नंबर 1 स्टार बनवले : डेव्हिड धवन यांनी आपल्या 37 वर्षांच्या कारकिर्दीत प्रामुख्यानं गोविंदा आणि सलमान खान यांच्याबरोबर काम केलं असून अनेक हिट चित्रपट दिले आहेत. त्यांनी गोविंदासोबत 'स्वर्ग' (1990) या चित्रपटातून पदार्पण केलं आणि त्यानंतर डेव्हिड आणि गोविंदाच्या जोडीनं एकापाठोपाठ एक हिट चित्रपट दिले. 1997 मध्ये, डेव्हिड आणि गोविंदाच्या जोडीनं तीन सुपरहिट चित्रपट 'दीवाना मस्ताना', 'हीरो नं'. 1, आणि 'बनारसी बाबू' दिले. त्याच वर्षी, डेव्हिडचे सर्व चित्रपट 'जुडवा', आणि 'मिस्टर अँड मिसेस खिलाडी' हिट ठरले.
गोविंदा-डेविडचे सुपरहिट चित्रपट
- स्वर्ग (1990)
- शोला और शबनम (1992)
- आंखे (1993)
- राजा बाबू (1994)
- कुली नंबर 1 (1995)
- साजन चले ससुराल (1996)
- बनारसी बाबू (1997)
- दीवाना मस्ताना (1997)
- हिरो नंबर 1 (1997)
- बडे मियाँ छोटे मियाँ (1998)
- हसीना मान जायेगी (1999)
- कुंवरा (2000)
- क्यूंकी मैं झूट नहीं बोलता (2001)
- जोडी क्रमांक 1 (2001)
- एक और एक गयाह (2003)
- भागीदार (2007)
- करू नका डिस्टर्ब (2009)
डेव्हिडने गोविंदाबरोबर 17 चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे आणि त्यापैकी 10 हून अधिक चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरले आहेत. ते यशस्वी ठरले आहेत. 'जुडवा' हा चित्रपटही सुरुवातीला गोविंदासोबतच संकल्पित करण्यात आला होता, आणि नंतर गोविंदानं हा चित्रपट सलमानला दिला.
सलमान खानचा पाठिंबा : डेव्हिड धवननं केवळ गोविंदासोबतच नाही, तर बॉलिवूडचा दबंग स्टार सलमान खानसोबतही काम केलंय. त्यानं सलमानबरोबर 'जुडवा' (1997) या चित्रपटातून पदार्पण केलं. 'जुडवा' हा एक मास कॉमेडी-ड्रामा ब्लॉकबस्टर आहे, ज्यामध्ये सलमान खान दुहेरी भूमिकेत आहे.
डेविड-सलमानचे हिट चित्रपट
- जुडवा (1997)
- दीवाना मस्ताना (1997)
- बीवी नंबर 1 (1999)
- दुल्हन हम ले जायेंगे (2000)
- चल मेरे भाई (2000)
- ये है जलवा (2002)
- मुझे शादी करोगी (2004)
- मैने प्यार क्यूं किया (2005)
- भागीदार (2007)
- मैं तेरा हीरो (2014) (व्हॉइसओवर)
- जुडवा 2 (2017) (विशेष देखावा)
डेव्हिड आणि सलमान खान यांनी नऊ चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलंय, त्यापैकी बहुतेक ब्लॉकबस्टर ठरले आहेत. 'जुडवा'नंतर सलमानचे सर्वात मोठे हिट चित्रपट 'मुझसे शादी करोगी' आणि 'पार्टनर' आहेत.
'या' कलाकारांसोबत सुपरहिट चित्रपटही दिले आहेत : गोविंदा आणि सलमान व्यतिरिक्त, डेव्हिडनं ऋषी कपूर (बोल राधा बोल,1992) आणि अनिल कपूर (लोफर, 1996, दीवाना मस्ताना, 1997, घरवाली बहारवाली, 1998) यांच्यासोबत अनेक हिट चित्रपट दिले आहेत. आपल्या कारकिर्दीत बनवलेल्या अंदाजे 45 चित्रपटांपैकी, डेव्हिड धवननं गोविंदा आणि सलमान खानसोबत 28 चित्रपटांचे दिग्दर्शन केलं आहे, ज्यात त्यांच्या काही सर्वात मोठ्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांचा समावेश आहे.
David Dhawan and Varun talking about Salman Khan:— TIGER_SK (@Tiger3_SK) May 23, 2026
" what a guy to work with! the swag he has. my first film with salman was judwaa. aisa lagta tha wo disinterested hai but sab galatfehmi hai, sab interested hai... my pictures have done so well with him. it's like a family." pic.twitter.com/NCAX6lbYH6
16 चित्रपटांचे हिंदी रिमेक बनवले : डेव्हिड धवननं आपल्या 37 वर्षांच्या चित्रपट कारकिर्दीत 16 चित्रपटांचे हिंदी रिमेक बनवले आहेत, त्यापैकी बहुतेक ब्लॉकबस्टर ठरले आहेत. त्याचा पहिला हिंदी रिमेक 'जुर्रत' (1989) हा होता, जो 'द अनटचेबल्स' (1987) या अमेरिकन क्राईम चित्रपटावर आधारित होता.
डेव्हिड धवनचे रिमेक चित्रपट
- स्वर्ग (हिंदी चित्रपट मेहेरबान (1987) पासून प्रेरित)
- अंधियां (पाकिस्तानी चित्रपट दूरियां (1984) चा रिमेक)
- आंखे (तामिल कॉमेडी फिल्म अनुभवी राजा अनुभवी (1967) पासून प्रेरित)
- राजा बाबू (तामिळ कॉमेडी नाटक रस्कुकुट्टी (1992) पासून प्रेरित)
- कुली नंबर 1 (तमिळ रोमँटिक कॉमेडी सिन्ना मप्लई (1993) चा रिमेक)
- लोफर (तामिळ क्राईम ॲक्शन फिल्म वेल्लई किदाईचुदुचु (1990) चा रिमेक)
- साज चले ससुराल (तेलुगु रोमँटिक कॉमेडी अल्लारी मोगुडू (1992) चा रिमेक)
- मिस्टर अँड मिसेस खिलाडी (तेलुगू कॉमेडी ड्रामा आ अल्लारी मोगुदू (1992) चा रिमेक)
- जुडवा ( तेलुगू ॲक्शन कॉमेडी 'हॅलो ब्रदर (1994) चा रिमेक)
- घरवाली बाहरवाली (एक तमिळ कॉमेडी ड्रामा)( ताईकुलुमे-ताईकुलुमे 1995 चा रिमेक)
- बीवी नं. 1 ( तमिल कॉमेडी ड्रामा - साथी लीलावती', 1995 चा रिमेक)
- कुंवारा (तेलुगू रोमांटिक कॉमेडी बावागारु बगुन्नारा, 1998 चा रिमेक)
- चोर मचाये शोर (अमेरिकन कॉप ॲक्शन 'ब्लू स्ट्रीक',1999चा रिमेक)
डेव्हिड धवनचे दोन चित्रपट, 'आँखें' आणि 'बीवी नं. 1', फिल्मफेअर पुरस्कारांसाठी नामांकित झाले होते. त्यांना 2014 मध्ये जीवनगौरव पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आले.
दिग्दर्शक म्हणून शेवटचा चित्रपट : डेव्हिड धवनचा शेवटचा चित्रपट, "है जवानी तो इश्क होना है," ही एक रोमँटिक कॉमेडी आहे, ज्यात वरुण धवन, पूजा हेगडे आणि मृणाल ठाकूर हे स्टार्स आहेत. हा चित्रपट 5 जून रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाचे शीर्षक दिग्दर्शकाच्या 'बीवी नं. 1' या चित्रपटातील 'है जवानी तो इश्क होना है' या गाण्यावरून घेण्यात आले आहे.