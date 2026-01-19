ETV Bharat / entertainment

ऑस्कर 2026मध्ये शर्यतीत स्थान मिळवणारा पहिला मराठी 'दशावतार' ठरल्यावर दिलीप प्रभावळकरनं दिली प्रतिक्रिया...

ऑस्कर 2026च्या शर्यतीत 'दशावतार' आल्यावर मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेकजण आनंदी आहेत. आता या चित्रपटाबाबत दिलीप प्रभावळकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Dashavatar Movie
'दशावतार' चित्रपट (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 10:42 AM IST

2 Min Read
मुंबई : सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित 'दशावतार' चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. हा चित्रपट आगामी अकादमी पुरस्कारांसाठी विचारात घेतल्या जाणऱ्या 150 आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांच्या ऑस्कर 2026च्या यादीत आहे. हा असा पहिला मराठी चित्रपट आहे, जो ऑस्करच्या शर्यतीत आहे. या चित्रपटानं ऑस्करमध्ये जागा मिळवून एक इतिहास रचला आहे. भगवान विष्णूंच्या दहा अवतारांच्या कालातील आख्याकिकेला नव्यानं सादर करणारा 'दशावतार' चित्रपट चांगल्याचा वाईटावर विजय आणि वैश्विक संतुलनाचे पुनर्स्थापनेचे प्रतीक आहे. या चित्रपटानं जगभरात लोकप्रियता मिळवली आहे. 'दशावतार'मध्ये मुख्य भूमिकेत दिलीप प्रभावळकर आहे. याशिवाय भरत जाधव, महेश मांजरेकर,अभिनय बेर्डे, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, आरती वडगबाळकर, रवी काळे आणि विजय केंकरे यांच्याही विशेष भूमिका आहेत.

'दशावतार' चित्रपटाची कहाणी : हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 12 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाला प्रेक्षकांनी खूप पसंत केलं. 'दशावतार' महाराष्ट्राच्या कोकण प्रदेशातील मनमोहक निसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असून चित्रपट शतकानुशतके जुन्या, दशावतारी लोकनाट्याच्या परंपरेतून प्रेरणा घेतो. चित्रपटाची कहाणी बाबुली मेस्त्री (दिलीप प्रभावळकर) या एका अनुभवी लोककलावंताभोवती फिरते, जो आपल्या अटूट श्रद्धा महाशिवरात्रीदरम्यान विष्णूचं एक अवतार घेऊन सादरीकरण करत असतो. या चित्रपटामध्ये बाबुली मेस्त्री हा पवित्र लोकनाट्याची परंपरा जपण्यासाठी समर्पित असतो. त्याची दृष्टी कमकुवत होत असूनही तो श्रद्धेनं सादरीकरण करत असतो. अंतिम महाशिवरात्रीच्या सादरीकरणादरम्यान, अनेक अडचणी येतात, देवत्व यांच्यातील सीमारेषा पुसट होऊ लागते यानंतर तो रौद्र रुद्रावतार धारण करतो. श्रद्धा, कर्तव्य आणि नियती यांच्यातील शाश्वत संघर्षाचे प्रतिबिंब दाखवणारा हा चित्रपट एका व्यक्तीचा आध्यात्मिक प्रवास दाखवितो.

दिलीप प्रभावळकर आणि सुबोध कानोलकर यांनी व्यक्त केल्या भावना: दरम्यान आपल्या भूमिकेबद्दल दिलीप प्रभावळकर यांनी म्हटलं, "बाबुली मेस्त्रीची भूमिका साकारणे, हा माझ्या कारकिर्दीतील सर्वात गहन अनुभवांपैकी एक होता. ही एक अशी भूमिका होती, जिथे फक्त अभिनयाची नाही, तर समर्पणाची गरज होती. सुबोध कानोलकर यांच्या संवेदनशील दिग्दर्शनाखाली प्रत्येक क्षण भावना आणि उद्देशानं जिवंत वाटत होत्या." याशिवाय दिग्दर्शक सुबोध कानोलकर यांनी चित्रपटाबद्दल सांगितलं, "ही माझ्या बालपणीच्या आठवणींचा एक अनमोल कोपरा आहे. लहानपणापासून मी माझ्या कोकणातील मूळ गावी दशावतारी प्रयोग पाहिले आहेत, निसर्गाच्या भव्यतेचा अनुभव घेतला आणि अनेक अनोख्या लोकांना भेटलो आहे. त्या सर्वांचे सार मी या चित्रपटात टिपण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या देशाचा निसर्ग, कला प्रकार आणि परंपरा प्रचंड विविधतेनं भरलेल्या आहेत, तरीही त्यांच्यात एक खोल संबंध आहे. आपल्या निसर्गरम्य दृश्यांमध्ये आणि लोककलांमध्ये भव्यता आहे, आणि एक चैतन्यमय ऊर्जा देखील आहे. हा चित्रपट त्या सर्वांचा उत्सव साजरा करतो. हा चित्रपट केवळ संपूर्ण भारतातच नाही, तर जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात पाहिला जावा अशी माझी इच्छा आहे आणि मला खात्री आहे की, तो प्रत्येकाच्या मनाला स्पर्श करेल." या चित्रपटाची जशी कहाणी पुढं जाते, तसे कला आणि देवत्व यांच्यामधील सीमा या पुसट होऊ लागाते. यानंतर बाबुली मेस्त्री हे मोठं पाऊल उचलतात. सध्या हा चित्रपट ऑस्करसाठी गेल्यानं मराठी चित्रपटसृष्टीत जल्लोषाचं वातावरण आहे.

