'धुरंधर 2' चित्रपटातील दानिश पंडोरनं मानले कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा यांचे आभार
'धुरंधर 2'मधील दानिश पंडोरनं उझैर बलोचची भूमिका केली. या चित्रपटामध्ये त्याला कास्ट करण्याबद्दल त्यानं कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा यांचे आभार मानले आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 12:43 PM IST
हैदराबाद : 'धुरंधर 2' हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करत आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर खूप वेगानं कमाई करत आहे. 'धुरंधर: द रिव्हेंज' या स्पाय ॲक्शन-थ्रिलर चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण गर्दी करत आहेत. दरम्यान या चित्रपटामधील अभिनेता दानिश पंडोरबद्दल एक बातमी समोर आली. त्यानं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्याच्याबरोबर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा देखील असल्याचे दिसत आहे. दानिशनं आपल्या पोस्टमध्ये कास्टिंग डायरेक्टरचे खूप कौतुक केले आहे.
तो एक फोन कॉल नेहमीच लक्षात राहील : दानिश पंडोरनं 'धुरंधर'चे कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा त्यांचे आभार मानत आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं. 'भाई, माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल आणि मला इतक्या खास गोष्टीचा भाग बनू दिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार!! तो एक कॉल, ते एक 'हो', ते त्या क्षणापेक्षाही जास्त काळ मनात राहतं. माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल आणि माझ्यासाठी तो दरवाजा उघडल्याबद्दल धन्यवाद! ही संधी मिळणं माझ्यासाठी केवळ एका भूमिकेपेक्षा खूप जास्त होती. या जादुई क्षणासाठी मी तुमची आणि तुमच्या संपूर्ण टीमची कायमची ऋणी आहे, लव्ह यू...'
दानिश पंडोरची भूमिका : अभिनेता दानिश पंडोर सध्या 'धुरंधर: द रिव्हेंज' या स्पाय ॲक्शन-थ्रिलरमुळं चर्चेत आहे. या चित्रपटात त्यानं उझैर बलोच एका निर्दयी गँगस्टरची भूमिका केली आहे. हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर दानिश पंडोरची सोशल मीडियाद्वारे अनेकजण कौतुक करत होते. लोक त्याच्या अभिनयाची प्रशंसा करत होते. या चित्रपटामध्ये कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा यांनी त्याला घेतलं. दानिशनं सोशल मीडियाद्वारे त्याला निवडल्याबद्दल कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा यांचे आभार मानले आहे. दानिशनं इंस्टाग्रामवर शेअर केलेला फोटो हा सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाला आहे. 'धुरंधर' आणि 'धुरंधर 2'नं दानिशला चांगलीच प्रसिद्धी मिळवून दिली आहे. दरम्यान आदित्य धरनं या चित्रपटासाठी खूप मेहनत घेतली आहे, यामुळं लोक हा चित्रपट पाहाण्यासाठी चित्रपटगृहांमध्ये गर्दी करत आहे.