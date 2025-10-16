ETV Bharat / entertainment

नृत्यांगना-अभिनेत्री मधुमती यांचा चित्रपटसृष्टीतील जीवनप्रवास...

दिग्गज अभिनेत्री मधुमती यांनी चित्रपटसृष्टीत अनेक चित्रपटामध्ये काम केलं आहे. त्याचा जीवनप्रवास कसा होता, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Madhumati
मधुमती (Madhumati (Etv bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 16, 2025 at 3:23 PM IST

Updated : October 16, 2025 at 4:14 PM IST

मुंबई - ३० मे १९४१ रोजी ठाण्याजवळील परिसरात हुतोक्षी दारा रिपोर्टर या नावानं जन्मलेल्या मधुमती या एक सन्माननीय पारशी कुटुंबात वाढल्या. लहानपणापासूनच त्यांना नृत्याची प्रचंड आवड होती. भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आणि कथकली या शास्त्रीय नृत्य प्रकारांचे त्यांनी सखोल प्रशिक्षण घेतलं. केवळ पंधराव्या वर्षीच त्यांनी स्वतःचे नृत्यालय सुरू केली आणि लहान विद्यार्थ्यांना नृत्य शिकवू लागल्या.

'मधुमती' नाव कोणी दिलं : चित्रपट दिग्दर्शक धीरुभाई देसाई यांनी त्यांच्या नृत्यगुणांची दखल घेतली आणि त्यांना चित्रपटात काम करण्याची ऑफर दिली. त्यांचे वडील, खानसाहेब दारा बेहरामजी रिपोर्टर, जे एक नामवंत न्यायाधीश होते, सुरुवातीला या निर्णयाला तयार नव्हते. मात्र, त्यांना समजावून सांगितल्यानंतर त्यांनी एका अटीवर परवानगी दिली की, मुलगी केवळ नृत्याशी संबंधितच भूमिका करेल. १९५९ मध्ये ‘राजा हरिश्चंद्र’ या मराठी चित्रपटातून मधुमती यांनी आपल्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यावेळी चित्रपट निर्माता चंदुलाल शाह यांनी त्यांना 'मधुमती' हे नाव दिलं, जे नाव त्यांनी संपूर्ण आयुष्यभर अभिमानानं वापरलं.

'मधुमती' यांची चित्रपट : त्यांच्या नृत्याच्या लयबद्धतेमुळं आणि भावनाप्रधान सादरीकरणामुळं त्या प्रेक्षकांच्या मनात लवकरच घर करू लागल्या. अनेकांनी त्यांची तुलना फिल्म इंडस्ट्रीमधील प्रथितयश डान्सर हेलन यांच्याशी केली, मात्र मधुमतींची खासियत म्हणजे त्यांच्या शास्त्रीय नृत्याची पक्की पायाभरणी. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी हिंदी, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी तसेच दक्षिण भारतीय भाषांतील मिळून १५० हून अधिक चित्रपटांत काम केलं. ‘तलाश’ (१९६९), ‘अन्नदाता’ (१९७२), ‘अमर अकबर अँथनी’ (१९७७) आणि त्यांची निर्मिती असलेला मराठी चित्रपट ‘सावली प्रेमाची’ (१९८०) हे त्यांचे उल्लेखनीय चित्रपट ठरले. तसेच त्यांनी 'आँखे', 'टॉवर हाऊस', 'शिकारी', 'मुझे जीने दो' सारख्या इतर सिनेमांतूनही भूमिका साकारल्या. केवळ १९व्या वर्षी त्यांनी पंजाबी नर्तक आणि रंगकर्मी मनहर दीपक यांच्याशी विवाह केला. मनहर दीपक यांना चार अपत्यं होती, तरीही अभिनेत्री नर्गिस यांनी त्यांच्या या विवाहाला पाठिंबा देत मधुमतींच्या कुटुंबाला हे नाते स्वीकारायला प्रवृत्त केलं. महत्वाचे म्हणजे आपल्या पतीच्या मुलांमध्ये सावत्रपणाची भावना उमलू नये म्हणून मधुमती यांनी स्वतःचे मूल होऊ दिले नाही.

विंदू दारा सिंगनं दिली प्रतिक्रिया : दरम्यान मधुमती यांच्या निधनाबद्दल विंदू दारा सिंग यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं, "मधुमती आंटी या फक्त एक शिक्षिका नव्हत्या, त्या कुटुंबातील सदस्य होत्या, एक चांगल्या मैत्रिण होत्या आणि त्या एक मार्गदर्शक होत्या. त्यांनी चित्रपटसृष्टीतील अनेक लोकांना डान्स शिकवला. त्या खूप मोठ्या डान्सर होत्या. त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यांच्या डान्सच्या खूप परफॉर्मेंस होत्या. हेलन जी खूप मोठ नाव आहे. मधुमती जी यांचेही खूप मोठ नाव होतं. त्यांच्याबरोबर आम्ही खूप वेळ घालवला आहे. आम्ही एक- दोन वर्ष त्यांच्याबरोबर रोज डान्स शिकलो. अक्षय कुमार तब्बू आणि खूप सारे लोक होते, ज्यांनी त्यांच्याकडून डान्स शिकला. त्यामध्ये (जग्गू) जॅकी श्रॉफ देखील समावेश आहे. सर्वजण त्यांच्यावर खूप प्रेम करत होते, सर्वजण त्यांच्या संपर्कात होते. अक्षय देखील त्याच्या संपर्कात होता. त्या आमच्याबरोबर खूप प्रेमानं वागत होत्या. त्यांचा अलीकडेच रविवारी मॅसेज आला होता, ज्यात हॅपी संड्डे असं लिहिलं होतं. आता पुढील रविवारी त्यांचा मॅसेज नाही येणार, हे एक जीवन आहे एक दिवस सर्वांना जायचं आहे. त्या खूप आठवणी आणि प्रेम सोडून गेल्या आहेत, आमच्या मनात. प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात त्या होत्या, आता अलीकडे त्यांचा वाढदिवस सर्व विद्यार्थ्यांनी साजरा केला होता, यामध्ये आम्ही खूप मजा केला. त्यांचा खूप चांगला वाढदिवस साजरा केला गेला. त्यांनी खूप चांगलं आयुष्य प्रेमान जगलं आणि आता त्या नेहमीसाठी गेल्या आहेत. आता अक्षय आणि बाकीजण खूप नाराज आहेत. त्यांनी आम्हाला खूप शिकवलं आहे. सर्वांनी त्यांना खूप प्रेम दिलं आहे आणि हे जीवन आहे."

मधुमती यांचे विद्यार्थी अक्षय कुमार आणि गोविंदा : दरम्यान १९७६मध्ये चित्रपट क्षेत्रातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी आपलं पूर्ण लक्ष नृत्य शिक्षणाकडे दिलं. मुंबईतील ‘मधुमती अकॅडमी’ या नृत्यालयातून त्यांनी असंख्य विद्यार्थ्यांना नृत्याचं शिक्षण दिलं. बॉलिवूडचे कलाकार अक्षय कुमार आणि गोविंदा हे सुद्धा त्यांच्या विद्यार्थ्यांपैकी होते. अभिनेता अक्षय कुमार यांनी मधुमती यांच्या निधनानंतर त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करत एक हृदयस्पर्शी संदेश लिहिला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, “मला नृत्याबद्दल जे काही शिकता आलं, ते सगळं मी माझ्या पहिल्या गुरूंकडून — मधुमतीजींकडून — शिकलो. त्या माझ्या नृत्यप्रवासाच्या सुरुवातीची प्रेरणा होत्या.” १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, वयाच्या ८७व्या वर्षी मधुमतींचं निधन झालं. एक कुशल नर्तिका, समर्पित शिक्षिका आणि मोहक व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्या सदैव स्मरणात राहतील.

