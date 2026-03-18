'धुरंधर'चे नृत्यदिग्दर्शक विजय गांगुलीचा खुलासा, अक्षयच्या 'अरेबिक ट्रॅक'सारखाच रणवीर सिंगच्या एका नृत्याचा डान्स सीक्वेन्स असेल
रणवीर सिंगबरोबरचा नृत्याचा प्रसंग हा काहीसा अक्षयच्या 'अरेबिक ट्रॅक'सारखाच आहे. असं 'धुरंधर'चे नृत्यदिग्दर्शक विजय गांगुलीनं सांगितलं.
By Seema Sinha
Published : March 18, 2026 at 5:29 PM IST
मुंबई - 'धुरंधर' चित्रपटामध्ये अक्षय खन्नाच्या स्टायलिश एन्ट्रीनं प्रचंड चर्चा निर्माण केली होती... आपल्या गाडीतून बाहेर पडत असताना, 'FA9LA' या बहरीनी रॅप ट्रॅकवर उत्स्फूर्तपणे थिरकत तो जल्लोष करणाऱ्या गर्दीत सामील झाला होता. या व्हायरल झालेल्या क्षणाकडे निर्देश करत चित्रपटाचे नृत्यदिग्दर्शक विजय गांगुली म्हणतात, "ते काहीच नियोजित नव्हते. त्यानं अचानक नाचायला सुरुवात केली आणि आम्ही कॅमेरा चालूच ठेवला. अक्षय अगदीच सहज आणि निवांत होता. त्याला कोणत्या नृत्याच्या हालचाली (steps) करायच्या आहेत हे पक्के ठाऊक होते, आम्ही त्यासाठी अजिबात तालीम (rehearsal) केली नाही. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, त्यानं ज्या 'अॅटिट्यूड'नं (ढंगाने) ते सादर केले... दिग्दर्शकानं मला सांगितलं की, त्याची ती शैली आणि तो अॅटिट्यूड त्यानं साकारत असलेल्या पात्राशी अगदी सुसंगत होता, त्यामुळं आम्ही पुढं गेलो. हे सर्व इतक्या सहजपणे घडले की, ते कधी सुरू झाले आणि कधी संपले, हे आम्हाला कळलेच नाही."
आयेशा खान आणि क्रिस्टल डिसूझा यांचा समावेश असलेला 'शरारत' हा दुसरा ट्रॅकही प्रचंड गाजला, इतका की, तो सर्वच पिढ्यांमधील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला. "आता हा चित्रपट एक प्रचंड मोठा 'ब्लॉकबस्टर' ठरल्यामुळं, ज्या लोकांनी ही गाणी आणि माझे काम पाहिले आहे, त्यांची संख्या ही सामान्यतः जेवढी असते, त्याच्या तिप्पट झाली आहे. लोकांनी माझ्या कामाची थोडी अधिक दखल घेतली आहे—म्हणजेच, ही गाणी कोणी केली आहेत, याचे नृत्यदिग्दर्शन कोणी केले आहे, इत्यादी... त्यामुळं, या दृष्टीनं मला खूप प्रसिद्धी मिळाली आहे. यापूर्वी, 'आज की रात' (स्त्री 2 ) या गाण्याच्या निमित्तानेही मला काही प्रमाणात प्रसिद्धी मिळाली होती, परंतु 'धुरंधर'च्या प्रचंड यशानं मला जगभरातून प्रसिद्धी मिळवून दिली आहे," असे गांगुली म्हणतात. 'स्त्री 2' (2024), 'अतरंगी रे' (2021), 'अंधाधुन' (2018) आणि 'जग्गा जासूस' (2017) यांसारख्या चित्रपटांमधील कामासाठी गांगुली ओळखले जातात. 19 मार्च रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'धुरंधर: द रिव्हेंज' या आगामी सीक्वेलबद्दल बोलताना गांगुलीनं खुलासा केला, "या सीक्वेलमध्ये सध्या तरी 'शरारत'सारखे कोणतेही गाणे नाही, मात्र, त्यात रणवीरसोबत अक्षयनं साकारलेल्या दृश्यासारखाच एक प्रसंग (sequence) नक्कीच आहे. त्यामुळं, तिथे 'हमझा'ची एन्ट्री होते... हे दृश्य पहिल्या भागात अक्षयनं जे केले होते, त्याच्याशी बऱ्याच अंशी मिळतेजुळते आहे. परंतु, भव्यतेच्या (scale) दृष्टीनं पाहता, या सीक्वेलमधील हे दृश्य कितीतरी अधिक मोठे आहे. नृत्यदिग्दर्शनाच्या (choreography) दृष्टीनं केवळ हेच एक गाणे आहे, बाकीची गाणी ही पहिल्या भागात पाहिल्याप्रमाणेच केवळ पार्श्वगाणी (background songs) आहेत. हा सीक्वेल प्रामुख्यानं सूड आणि ॲक्शनवर आधारित आहे."
'शरारत'बद्दल गांगुली सांगतात की, त्यांना अशी परिस्थिती देण्यात आली होती की, रणवीर सिंगच्या पात्राचे लग्न होत आहे आणि गाण्यानंतर काहीतरी घडणार आहे, जे पुढं जाऊन चित्रपटातील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरेल. गाण्याच्या चित्रीकरणादरम्यान, ते एखाद्या आयटम साँगसारखे वाटता कामा नये, असे आम्हाला सांगण्यात आले होते. ते अगदी वास्तविक वाटावे याची आम्हाला खात्री करायची होती. शाश्वत (सचदेव, संगीतकार) यांनी गाण्याला संगीतबद्ध करण्यापूर्वीपासूनच, आदित्य (धर, दिग्दर्शक) मला पाकिस्तानात लग्नसोहळे कसे होतात, मुली कशा नाचतात, त्या कोणता पोशाख घालतात, त्यांचा लूक, फील कसा असतो, आजूबाजूचे लोक कसे वागतात, वातावरण कसे असते... याचे व्हिडिओ पाठवत असे. आम्ही पाहिलेल्या व्हिडिओंमधून आम्हाला तशा प्रकारचा माहोल तयार करायचा होता. मग शाश्वतनं एक अप्रतिम ट्रॅक तयार केला. नृत्यदिग्दर्शकांसाठी फायदा हा असतो की, जर आम्हाला चांगला साउंड आणि ऑडिओ मिळाला, तर आमचे अर्धे काम झालेच समजा. आम्ही आमच्या नृत्यदिग्दर्शनानं गाणं आणखी चांगले बनवू शकतो. हा एक अप्रतिम ट्रॅक आहे, ज्यामुळं अंतिम गाण्यात खूप मोठा फरक पडला. लोकांना संगीत आणि व्हिज्युअल्स दोन्ही आवडले, दोन्ही एकमेकांशी जुळणारे होते. पोशाखांची रचना करताना, आम्ही हे पाहिले की ते खूप जास्त उघड असू नयेत, कारण पार्श्वभूमी पाकिस्तानची आहे. लग्नसमारंभात नाचताना ते, ज्या विशिष्ट पद्धतीनं कपडे घालतात, तसाच पोशाख त्यांनी घालावा याची आम्हाला खात्री करायची होती. अगदी विकास ज्या पद्धतीनं कपडे घालतो, तसाच पोशाख त्यांनी घालावा. "नौलखा (सिनेमॅटोग्राफर) यांनी ते शूट केले, त्यांनी एक विशिष्ट प्रकारचा लूक दिला आणि त्या सर्वांमुळं कोरिओग्राफीला अधिक रंगत आली. हे सांघिक काम होते," असे ते म्हणतात.
रणवीर सिंग दोन्ही गाण्यांचा भाग नसला तरी, गांगुली म्हणतात की केवळ त्या अभिनेत्याच्या उपस्थितीनेच जादू केली. "जेव्हा रणवीर सेटवर असतो, तेव्हा तुम्हाला ती आभा जाणवते. जेव्हा आम्ही 'शरारत' करत होतो, तेव्हा तो फक्त तिथे उभा होता, पण तो सेटवर येण्यापूर्वीच आम्ही संपूर्ण नृत्याचा भाग पूर्ण केला होता आणि नंतर आम्ही स्टेजवर त्याच्यासोबत नृत्य एकत्र करून वाइड शॉट्स घेतले," असे गांगुली सांगतात. "अक्षय खन्ना शांत स्वभावाचा आहे, गाणं करताना तो काहीच बोलला नाही, पण जेव्हा तो कॅमेऱ्यासमोर येतो तेव्हा तो जादू करतो. लोकांचा एक गट आधीच नाचत असताना त्यानं सहजपणे त्या स्टेप्स कराव्यात ही त्याचीच कल्पना होती. आदित्यनं मला सांगितलं की तो मध्येच नाचायला सुरुवात करेल आणि मला ते मान्य होते. अक्षय उभा राहिला आणि आधी डान्सर्स काय करत आहेत ते पाहून त्याला कळले की कोणत्या स्टेप्स उचलायच्या आहेत. आम्ही कोणतीही तालीम केली नाही. आम्ही कॅमेरा सुरू केला आणि तो चालत आला आणि त्यानं तो डान्स केला, जो सर्वांनी स्क्रीनवर पाहिला. तो आमचा एकमेव टेक आहे, तो खूपच अप्रतिम आहे," असे ते पुढे सांगतात.
"जेव्हा आम्ही एखाद्या गाण्यावर काम करत असतो, तेव्हा पुढं काय होईल याची आम्हाला काहीच कल्पना नसते, आम्ही ते खूप दृढनिश्चयानं आणि प्रामाणिकपणे करतो. आम्ही फक्त संगीत, गाणं आणि परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित करतो आणि असं काय करता येईल ज्यामुळं ते चित्रपटाचाच एक भाग आहे असं वाटेल. लोकांकडून अशा प्रकारची प्रतिक्रिया मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा नव्हती, आम्हाला माहित होतं की 'शरारत' हे एक चांगलं गाणं आहे, पण काय चालेल आणि काय नाही, हे ते लोकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत आम्हालाही कळत नाही. कधीकधी आम्हाला वाटतं की आम्ही खूप चांगलं काम केलं आहे, पण ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत नाही. उदाहरणार्थ, 'पिप्पा' चित्रपटातील 'मैं परवाना' हे गाणं मी ईशान (खट्टर) सोबत केलं होतं, जे ओटीटीवर खूप गुपचूप प्रदर्शित झालं. आम्ही त्या गाण्याबद्दल खूप उत्सुक होतो आणि जेव्हा ते प्रदर्शित झालं, तेव्हा मला इंडस्ट्रीतून खूप फोन आले आणि लोक म्हणत होते की हे एक उत्तम काम आहे, पण चित्रपटही फारसा चालला नसल्यामुळं ते गाणं प्रेक्षकांपर्यंत तितकं पोहोचलं नाही," असं गांगुली म्हणतात.
ज्या वर्षी त्यानं हाती घेतलेला प्रत्येक चित्रपट — 'छावा', 'सैयारा', 'सितारे जमीन पर' आणि 'धुरंधर' — बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरले, त्याच वर्षी गांगुली एका दुर्मिळ सर्जनशील आनंदाच्या शिखरावर पोहोचले आहे. "ही एक अत्यंत सुखद भावना आहे," तो गतवर्षाचा आढावा घेताना पुढं म्हटलं, "आमच्यासारख्या लोकांसाठी — म्हणजेच पडद्यामागे काम करणाऱ्या तंत्रज्ञांसाठी — जेव्हा एखादा चित्रपट यशस्वी होतो, तेव्हाच आमच्या कामाची खऱ्या अर्थानं दखल घेतली जाते. जर एखादे गाणे सर्वत्र गाजले, पण चित्रपट मात्र चालला नाही, तर त्या गाण्याचे आयुष्य मर्यादित असते. परंतु जेव्हा चित्रपट यशस्वी होतो, तेव्हा तुम्ही केलेले सर्वच काम कालातीत ठरते. 2025 या वर्षात मी ज्या ज्या चित्रपटांचा भाग होतो, ते सर्वच चित्रपट यशस्वी झाले आहेत, ही माझ्यासाठी एक विलक्षण भावना आहे आणि मी स्वतःला अत्यंत नशीबवान समजतो."
गांगुली केवळ गाण्यांचेच नृत्यदिग्दर्शन करत नाहीत, तर ते असे छोटे छोटे क्षण घडवतात जे सहजपणे लोकप्रिय संस्कृतीत मिसळून जातात. "लोकांना वाटतं की नृत्यदिग्दर्शन म्हणजे फक्त एक आकर्षक स्टेप, पण ते खरं नाही. नृत्यदिग्दर्शन म्हणजे चित्रपटाशी ताळमेळ साधणे आणि तुम्ही गाण्याचा अर्थ लावून त्याला चित्रपटात कसे समाविष्ट करता, हे खूप महत्त्वाचं असतं. उदाहरणार्थ, 'सैयारा'मध्ये कोणतंही नृत्यदिग्दर्शन नव्हतं, पण चित्रपटात खूप काही घडत होतं. त्यात नृत्य नव्हतं, पण नृत्याची गाणी तयार करण्यापेक्षा अशी गाणी तयार करणं जास्त कठीण असतं. मी त्या चित्रपटाच्या सेटवर 32 दिवस होतो, कारण अनेक गाणी गोवा, माड आयलंड, अलिबाग, मुंबई अशा अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणी चित्रित झाले... ते सर्वत्र पसरलेलं होतं आणि प्रत्येक गाण्यामागे एक कथा दडलेली होती. बहुतेक गाण्यांचं नृत्यदिग्दर्शन केलेलं होतं, ते आपोआप घडलं नाही. आम्हाला याची खात्री करावी लागली की, भावना तशाच टिकून राहतील, लोकांच्या त्याकडे लक्ष जात नाही कारण त्यात कोणतीही आकर्षक स्टेप नसते. नृत्यदिग्दर्शन म्हणजे फक्त नृत्य आणि आकर्षक स्टेप नाही, त्यात खूप काही घडत असतं, ते व्हीएफएक्ससारखं आहे,” असं ते स्पष्ट करतात.
चित्रपट निर्मितीच्या क्षेत्रात गांगुलीची मोठी पार्श्वभूमी आहे , त्याचे वडील अनिल गांगुली एक प्रतिष्ठित दिग्दर्शक होते आणि प्रसिद्ध दूरदर्शन अभिनेत्री रूपाली गांगुली ही त्याची बहीण आहे. गांगुलीनं 2005 मध्ये 'बंटी और बबली' या चित्रपटातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्या चित्रपटात त्यानं प्रसिद्ध नर्तक-नृत्यदिग्दर्शक शिआमक दावर यांना सहाय्य केले आणि त्याला अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत रॅप करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. "त्यामुळे माझा आत्मविश्वास खूप वाढला," असे तो म्हणतो. पुढे, पूर्णवेळ नृत्यदिग्दर्शक म्हणून त्यानं 'हेट स्टोरी 3', 'बादशाहो' आणि 'तुम्हारी सुलू' यांसारख्या चित्रपटांवर काम केले आणि त्यानंतर तो 'जग्गा जासूस' (2017साठी अनुराग बसू यांना सहाय्य करण्यासाठी पुढे गेला. "मला वाटले होते की, मी 'जग्गा जासूस' आणि इतर एखाद-दुसरा चित्रपट पटकन पूर्ण करेन आणि त्यानंतर चित्रपट निर्मितीच्या क्षेत्रात उतरेन. पण 'जग्गा जासूस' हा एक 'म्युझिकल' (संगीतप्रधान) चित्रपट होता, त्यामुळं मी त्यातील प्रत्येक छोट्या-मोठ्या गोष्टीमध्ये योगदान देऊ लागलो. दादांनी (बासू) हे पाहिले आणि ते म्हणाले, 'चल, आपण गाण्यांवर एकत्र काम करूया.' त्यांनी मला 'गलती से मिस्टेक' (रणबीर कपूरवर चित्रित झालेले) हे गाणे दिले. या गाण्यासाठी मला कोरिओग्राफीसाठी 'फिल्मफेअर'सह अनेक पुरस्कार मिळाले आणि लोक मला गांभीर्याने घेऊ लागले. त्यानंतर लवकरच, विविध दिग्दर्शकांकडून मला कोरिओग्राफीसाठी विचारणा करणारे फोन येऊ लागले," असे गांगुली सांगतात. रणबीर कपूर, विकी कौशल आणि राजकुमार राव यांचे ते भरभरून कौतुक करतात. "रणबीर कपूर हा आपल्याकडील सर्वोत्तम नर्तकांपैकी एक आहे. शिवाय, त्याच्यासोबत काम करणे हा एक विलक्षण अनुभव असतो, सेटवर तो अत्यंत मनमिळाऊ आणि अप्रतिम वागतो. तसेच, विकी कौशल आणि राजकुमार राव—ज्यांच्यासोबत मी मोठ्या प्रमाणावर काम केले आहे—ते दोघेही अत्यंत गुणी कलाकार आहेत. या अभिनेत्यांसोबत तुम्ही विविध प्रयोग करून पाहू शकता. ते एक माणूस म्हणूनही खूप चांगले आहेत आणि ही एक जमेची बाजू ठरते, कारण त्यामुळं सेटवरील संपूर्ण वातावरणच सकारात्मक आणि उत्साहवर्धक बनते," असे गांगुली म्हणतात.
भविष्याचा वेध घेताना, गांगुली यांचा कामाचा वेग मंदावल्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत, 'कॉकटेल 2', 'अल्फा' आणि 'है जवानी तो इश्क होना है' यांसारख्या आगामी प्रकल्पांमुळे त्यांचे हात सध्या पूर्णपणे भरलेले आहेत. "मी याबद्दल खूपच उत्साहित आहे. हे चित्रपट यशस्वी होतील आणि आम्ही प्रेक्षकांचे अधिकच मनोरंजन करत राहू, तसेच त्यांना मनापासून आवडतील अशा कलाकृतींची निर्मिती करत राहू, अशी मला आशा आहे," असे म्हणत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
हेही वाचा :