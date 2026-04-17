प्रकाश राज यांनी केलं वादग्रस्त विधान, राम आणि लक्ष्मणची कहाणी सांगणं पडलं महागात...

अभिनेता प्रकाश राज यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान केलं आहे. त्यामुळं त्यांच्यावर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

प्रकाश राज (Photo - IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 17, 2026 at 2:14 PM IST

हैदराबाद : अभिनेता प्रकाश राज पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. राम, लक्ष्मण आणि सीता मातावर केलेल्या टिप्पणी ही त्यांच्यावर आता महागात पडली आहे. त्यांनी म्हटलं, राम, लक्ष्मण आणि सीता माता दक्षिणेकडे जात होते, त्यावेळी एक गोष्ट घडली होती. प्रकाश यांनी पुढं सांगितलं, "लक्ष्मण म्हणाले , 'राम! आपण किती भाग्यवान आहोत! ते जंगल बघ. यानंतर श्रीराम यांनी म्हटलं, "नाही, हे कुणाचे तरी शेत आहे." लक्ष्मणा यांनी विचारलं "तिथे फळे आहेत. आपण ती खाऊ शकतो का?" राम म्हणाले, "हो." लक्ष्मणानं विचारलं, "पण ती चोरी होणार नाही का?" राम म्हणाले, "नाही! जर तुम्हाला भूक लागली असेल, तर तुम्ही खाऊ शकता." ते खाऊ लागले, तेव्हा शूर्पणखा आणि रावण तिथे आले. शूर्पणखेला राग आला तिनं म्हटलं, "भाऊ, हे लोक फळे खात आहेत." रावणानं उत्तर दिलं, "त्यांना भूक लागली आहे. खाऊ दे. आपण त्यांच्याशी नंतर बोलूया." त्यांचं खाऊन झाल्यावर राम लक्ष्मणाला म्हणाले, काही आदिवासी (रावण आणि शूर्पणखा) आले आहेत. रावण म्हणाला, "नाही! आम्ही मालक आहोत."

प्रकाश राज यांचं वादग्रस्त विधान : त्यानंतर प्रकाश यांनी जीएसटी आणि उत्तर-दक्षिण वादाचा मुद्दा यावेळी उपस्थित केला. प्रकाश राज यांनी पुढं सांगितलं, "राम म्हणाला, 'आम्ही फळे खाल्ली, म्हणून आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ.'" शूर्पणखेनं हिशोब करून सांगितलं, "जीएसटीसह तुमचे 2000 डॉलर." राम आणि लक्ष्मण म्हणाले, "नाही! आमच्याकडे पैसे नाहीत." म्हणून रावणानं त्यांना 20% सूट दिली. पण ते म्हणाले, "नाही, आमच्याकडे पैसे नाहीत." रावणानं उत्तर दिलं, "जर तुमच्याकडे अजूनही पैसे नसतील, तर इथे काम करा. तुम्ही खाल्लेल्या फळांच्या बिया लावा, त्यांची झाडे वाढवा आणि परत जा." त्यानंतर प्रकाश राज यांनी उत्तर-दक्षिण वादावर टिप्पणी करत म्हटलं, "उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाणाऱ्या लोकांनी आमच्यावर हिंदी लादू नये. बँक मॅनेजर बनून आम्हाला गोमांस खाण्यापासून रोखू नये, आम्ही तर गोमांस महोत्सवही साजरा करू." याशिवाय आता त्यांच्यावर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

प्रकाश राजच्या वर्कफ्रंटबद्दल : प्रकाश राज यांचा हा व्हिडिओ लोकांना आवडला नाही. संतप्त लोकांनी एस.एस. राजामौली यांच्या 'वाराणसी' चित्रपटातून त्यांना काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. एका व्यक्तीनं म्हटलंय, 'स्वतःच्या संस्कृतीचा आदर करण्याबद्दल बोलताना त्यांनी आमच्या संस्कृतीचा अपमान केला.' याशिवाय काहींनी तर त्यांच्यावर उत्तर आणि दक्षिणमध्ये फूट पाडल्याचा आरोपही केला. दरम्यान प्रकाश यांच्या आई, स्वर्णलता यांचं निधन झालं. त्यावेळी त्यांनी हिंदू चालीरीतीनुसार त्याच्या आईवर अंत्यसंस्कार केले. त्यांचा फोटो हा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. अलीकडेच प्रकाश राज हे आदिवी शेष, मृणाल ठाकूर आणि अनुराग कश्यप यांच्या "डकैत" चित्रपटात दिसले आहेत. आता पुढं ते एसएस राजामौली यांच्या ‘वाराणसी’ चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये त्यांच्याबरोबर प्रियांका चोप्रा, साऊथ अभिनेता महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारन हे स्टार्स दिसणार आहेत.

