सैफ अली खान यांच्यावरील चाकू हल्ल्याच्या प्रकरणात न्यायालयानं आरोपींविरुद्ध आरोप केले निश्चित
मुंबई न्यायालयानं सैफ अली खानवरच्या चाकू हल्ला प्रकरणातील आरोपींवर आरोप निश्चित केले आहेत. खटल्याची सुनावणी लवकरच सुरू होईल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 15, 2026 at 3:46 PM IST
हैदराबाद : मुंबई सत्र न्यायालयानं सैफ अली खान चाकू हल्ला प्रकरणातील आरोपी शरीफुल फकीर यांच्यावर आरोप निश्चित केले आहेत, ज्यामुळं सुनावणी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही घडामोड शुक्रवार, 14 ऑगस्ट रोजी घडली, जेव्हा एका न्यायालयानं जानेवारी 2025मध्ये वांद्रे येथील अभिनेत्याच्या घरी झालेल्या कथित हल्ल्याप्रकरणी फकीरवर अधिकृतपणे आरोप निश्चित केले.
सैफ अली खान चाकू हल्ला प्रकरण : पीटीआयच्या वृत्तानुसार, येथील एका न्यायालयानं शुक्रवार, 14 ऑगस्ट रोजी, गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये अभिनेता सैफ अली खानवर त्याच्या घरी चाकूनं हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या एका बांगलादेशी नागरिकावर आरोप निश्चित केल्यानंतर हे प्रकरण खूप चर्चेत आलं होतं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. पी. देशमुख यांनी आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) यानं गुन्हा कबूल न केल्याच्या विनंतीनंतर त्याच्यावर आरोप निश्चित केले.
आता त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) संबंधित कलमांनुसार खटला चालवण्यात येत आहे, ज्यात प्राणघातक शस्त्रानं गंभीर दुखापत करणे, घरात अनधिकृतपणे प्रवेश करणे, तसेच परदेशी नागरिक कायदा आणि पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) नियमांच्या संबंधित कलमांचा समावेश आहे.
घुसखोरानं सैफवर केला होता हल्ला : गेल्या वर्षी 16 जानेवारी रोजी वांद्रे येथील सैफ अली खानच्या 12व्या मजल्यावरील अपार्टमेंटमध्ये घुसलेल्या एका घुसखोरानं त्याच्यावर हल्ला केला होता. आरोपीवर 1 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचाही आरोप आहे. दरम्यान हल्ल्यात सैफला अनेक जखमा झाल्या आणि त्याला लिलावती रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्याच्यावर तातकाळ शस्त्रक्रिया करण्यात आली. पाच दिवसांनंतर अभिनेत्याला डिस्चार्ज देण्यात आला.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, भांडणानंतर फकीर घरातून पळून जाण्यात यशस्वी झाला आणि त्याला 19 जानेवारी 2025 रोजी अटक करण्यात आली. दरम्यान, फकीरचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याच्या वकिलांनी त्याच्या अटकेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान दिले आहे, असा युक्तिवाद करत की, पोलिसांनी त्याला अटकेच्या कारणांची प्रत दिली नाही. बचाव पक्षानं असा युक्तिवाद केला आहे की, या चुकीमुळे अटक बेकायदेशीर ठरते.
आता आरोप निश्चित झाल्यामुळं, खटल्याची सुनावणी सुरू होत आहे, जिथे फिर्यादी आणि बचाव पक्ष त्यांचे पुरावे आणि युक्तिवाद सादर करण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या कार्यवाहीतून फकीरवरील आरोपांची वैधता निश्चित होईल. खटला पुढं सरकत असताना, सैफ अली खानवरील हल्ल्याच्या हाय-प्रोफाइल स्वरूपामुळं हे प्रकरण लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.