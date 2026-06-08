चित्रपट महामंडळात गुलाल कुणाचा, आज होणार फैसला कोल्हापुरात मतमोजणीला झाली सुरुवात...
कोल्हापुरात चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुका झाल्या आहेत. आता मतमोजणीची सुरुवात झाली असून यामध्ये कोणाला यश येईल हे पाहणं लक्षणीय असणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 12:00 PM IST
कोल्हापूर : अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या 14 जागांसाठी राज्यभरात रविवारी चुरशीना मतदान झालं होतं. आज कोल्हापुरातील राम गणेश गडकरी हॉलमध्ये सकाळी नऊ वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. तब्बल नऊ वर्षानंतर होत असलेल्या या निवडणुकीत आरोप प्रत्यारोप, राजकीय हस्तक्षेप आणि चित्रपट महामंडळाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. माजी अध्यक्ष मेघराजराजे भोसले, सुशांत शेलार यांचं समर्थ पॅनल विरुद्ध ज्येष्ठ अभिनेते विजय पाटकर, सतीश रणदिवे यांच्या चित्रकर्मी पॅनेलमध्ये प्रामुख्यानं लढत झाली तसेच 16 अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. राज्यभरातील रंगकर्मींची मातृसंस्था असलेल्या अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या 17 जागांसाठी यंदा 3 हजार 404 मतदार पात्र ठरले होते, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर झालेल्या घडामोडींमध्ये वर्षा उसगावकर, गायक आनंद शिंदे, विजय खोचीकर यांच्या जागा बिनविरोध करण्यात सत्ताधारी गटाला यश आले होते. प्रत्यक्ष 14 जागांसाठी राज्यभरातील रंगकर्मींनी रविवारी मुंबई पुणे नागपूरसह 12 मतदान केंद्रावर चुरशीने 49.90% मतदान केले. निवडणूक निर्णय अधिकारी रोहिणी खडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभरातील मतपेट्या कोल्हापुरातील राम गणेश गडकरी सभागृहात एकत्र ठेवण्यात आल्या होत्या. आज प्रत्यक्ष मतमोजणीला सकाळी 9 वाजल्यापासून सुरुवात झाली आहे. पहिल्या सत्रात मतपत्रिकेचे विभाजन आणि यानंतर प्रत्यक्ष मतमोजणी अशा दोन टप्प्यात मतमोजणी होणार आहे. दुपारी तीन वाजेपर्यंत अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचा निकाल स्पष्ट होईल अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी रोहिणी खडके यांनी दिली.
मतदान केंद्रावर लिंबू मिरच्या,अंधश्रद्धेच्या प्रकाराला खतपाणी : कोल्हापुरात चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीच्या मतमोजणी सकाळी नऊ वाजल्यापासून सुरुवात झाली, मात्र यापूर्वीच मतमोजणी केंद्रावर अंधश्रद्धेचा प्रकार उघडकीस आला. मतमोजणी केंद्रावरील खुर्चीवर लिंबू, अगरबत्ती ठेवल्याचं उघड झाल्यानंतर मतमोजणी केंद्रावर अंधश्रद्धेला आता पाणी घालण्याच्या प्रकाराची चर्चा मतदान केंद्रावर सुरू होती. निवडणुकीत झालेले आरोप प्रत्यारोप, महामंडळाच्या कारभारावर उपस्थित केलेले प्रश्न आणि आज प्रत्यक्ष मतमोजणीच्या ठिकाणी अंधश्रद्धा पाहायला मिळाल्यानं कोल्हापुरातील कलाकारांच्या एकच चर्चा सुरू झाली.
दुपारी तीन वाजेपर्यंत निकाल हाती येण्याची शक्यता : अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या 14 जागांसाठी एकूण 3404 मतदारांपैकी 1698 मतदारांनी प्रत्यक्ष आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला, आता अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळावर समर्थ पॅनल की चित्रकार मी पॅनल विजयाचा गुलाल उधळणार यासाठी दुपारी तीन वाजेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी रोहिणी खडके निकाल जाहीर करणार आहेत, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी राम गणेश गडकरी सभागृहाच्या आवारात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.