राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक राज प्रीतम मोरे यांचा ‘खालिद के शिवाजी’ आता ओटीटीवर उपलब्ध!
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक राज प्रीतम मोरे यांचा ‘खालिद के शिवाजी’ हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 4:47 PM IST
हैदराबाद : 'खालिद के शिवाजी' या मराठी चित्रपटाभोवती सर्वाधिक वाद हा काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांमुळं निर्माण झाला होता. या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक वारशाचे विपर्यासात्मक चित्रण करण्यात आल्याचा तसेच धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप या संघटनांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर काही संघटनांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनास विरोध दर्शवत त्याच्या प्रदर्शानावर बंदी घालण्याची मागणीही केली होती. परंतु चित्रपटगृहांमध्ये समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर आता या चित्रपटाचा डिजिटल प्रवास सुरू झाला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार, त्यांचे सर्वसमावेशक नेतृत्व आणि मानवतेचा संदेश आजही समाजाला प्रेरणा देत आहेत. या मूल्यांना एका संवेदनशील आणि समकालीन कथानकातून प्रेक्षकांसमोर मांडणारा ‘खालिद के शिवाजी’ हा मराठी चित्रपट आता जगभरातील प्रेक्षकांसाठी विविध ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर उपलब्ध झाला आहे.
ओटीटीवर प्रदर्शित 'खालिद के शिवाजी' : चित्रपटाच्या ओटीटी प्रदर्शना विषयी आनंद व्यक्त करताना दिग्दर्शक राज प्रीतम मोरे म्हणाले, “खालिद के शिवाजी’ हा माझा पहिला मराठी चित्रपट आहे. या चित्रपटासाठी अनेक वर्षांची मेहनत आणि अभ्यास केला. आता हा चित्रपट जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत डिजिटल माध्यमातून पोहोचत असल्याचा विशेष आनंद आहे. निर्माते मायकल थेवर यांनी माझ्यावर दाखवलेला विश्वास आणि संपूर्ण टीमचे योगदान यामुळेच हा प्रवास शक्य झाला. अकोल्यातील नागरिकांनी चित्रीकरणावेळी दिलेले प्रेम आणि सहकार्य मी कधीही विसरणार नाही.” ते पुढे म्हणाले, “खालिद हा समाजव्यवस्थेतील विसंगतींचा नकळत बळी ठरणारा एक निष्पाप मुलगा आहे. स्वतःच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना तो जात, धर्म, पंथ, लिंग आणि सामाजिक भेदभावाच्या वास्तवाशी सामना करतो. त्याच्या नजरेतून समाजात समानता, मानवता आणि परस्पर सन्मानाची भावना रुजवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.”
'खालिद के शिवाजी'मधील स्टार कास्ट : पी.पी. सिनेप्रोडक्शन प्रस्तुत या चित्रपटात प्रियदर्शन जाधव, भारत गणेशपुरे, सुषमा देशपांडे, कैलास वाघमारे आणि स्नेहलता तागडे यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. खालिद या निरागस मुलाची मध्यवर्ती व्यक्तिरेखा क्रिश मोरे यांनी प्रभावीपणे साकारली आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शन राज प्रीतम मोरे यांनी केले असून, कथा-पटकथा कैलास वाघमारे यांनी लिहिली आहे. मायकल थेवर आणि सुषमा थेवर यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. अमेरिकेतील Omni Health Care Services या मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेचे अध्यक्ष असलेले मायकल थेवर यांनी या चित्रपटाला विशेष पाठबळ दिले आहे.
माणुसकीचा खरा अर्थही उमगतो : निर्माते मायकल थेवर यांच्या मते, आजच्या काळात समाजाला एकत्र आणणाऱ्या कथा अधिक महत्त्वाच्या ठरतात. खालिदच्या प्रवासातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा खरा अर्थ उलगडतो आणि धर्म-जातीच्या सीमा ओलांडून माणुसकीच सर्वश्रेष्ठ असल्याचा संदेश हा चित्रपट प्रभावीपणे देतो. चित्रपटाची कथा खालिद या मुस्लिम मुलाभोवती फिरते. शाळेत त्याला ‘अफजलखान’ म्हणून चिडवले जात असल्यानं त्याच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्या प्रश्नांच्या उत्तरांच्या शोधात तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याचा आणि विचारांचा अभ्यास करू लागतो. या प्रवासात त्याला इतिहासाबरोबरच माणुसकीचा खरा अर्थही उमगतो. धार्मिक आणि सामाजिक ध्रुवीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मांडलेली ही कथा तिच्या वेगळ्या आशयामुळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पोहोचली. कान फिल्म फेस्टिव्हलच्या Marché du Film विभागात या चित्रपटाची निवड झाली होती. तसेच IFFI Indian Panorama 2025 आणि अजिंठा–वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील India Focus Special Screening मध्येही या चित्रपटाला स्थान मिळाले. अकोला, अमरावती आणि नागपूर परिसरातील निसर्गरम्य लोकेशन्सवर चित्रित करण्यात आलेल्या या चित्रपटात अस्सल वऱ्हाडी बोलीचा गोडवा अनुभवायला मिळतो. विदर्भातील अनेक स्थानिक आणि नवोदित कलाकारांनाही या चित्रपटातून मोठे व्यासपीठ मिळाले आहे. ‘खालिद के शिवाजी’ हा संवेदनशील, प्रेरणादायी आणि सामाजिक जाणिवा जागृत करणारा चित्रपट आता Apple TV, BookMyShow Stream आणि YouTube Movies वर पाहता येणार आहे.