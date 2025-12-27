सलमान खानला ग्राहक न्यायालयाचा दणका; दिशाभूल करणाऱ्या पान मसाला जाहिरात प्रकरणात हजर राहण्याचे आदेश
कोटा येथील ग्राहक न्यायालयानं पान मसाला जाहिरातीसंदर्भातील तक्रारीवरून सलमान खानला समन्स बजावलं आहे. तसंच फॉरेन्सिक स्वाक्षरी चाचणी आणि प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
December 27, 2025 at 3:31 PM IST
December 27, 2025 at 4:51 PM IST
कोटा : राजस्थानमधील एका ग्राहक न्यायालयानं बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानला एका पान मसाल्याच्या उत्पादनाच्या कथित दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीशी संबंधित प्रकरणात व्यक्तिशः हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी होणार आहे. न्यायालयानं प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिल्यानं आता सलमान खानला न्यायालयात हजेरी लावावी लागणार आहे.
वास्तविक न्यायालयाला या प्रकरणी शंका येत असून अभिनेत्याच्या वतीने सादर केलेल्या मुखत्यारपत्रावरील स्वाक्षरीची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याचे आदेशही दिले न्यायालयाानं दिले आहेत.
इंदर मोहन सिंग हनी यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर हे आदेश देण्यात आले आहेत. हनी यांनी आरोप केला आहे की, सलमान खानने एका पान मसाल्याच्या उत्पादनाची जाहिरात केली, ज्यामध्ये केशर असल्याचा दावा करण्यात आला होता, जो तक्रारदाराच्या मते खोटा आहे. या अनुषंगानं दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे, "केशर आणि पान मसाला यांच्या किमतीत मोठी तफावत आहे आणि अशा जाहिरातींमुळे तरुणांची दिशाभूल होते," असं वकील रिपुदमन सिंग यांनी सांगितलं.
आपल्या उत्तरात सलमान खानने सांगितलं की, त्याला या आरोपांची जाणीव आहे आणि या प्रकरणात त्याला प्रतिवादी क्रमांक २ म्हणून नाव देण्यात आलं आहे. या बॉलिवूड अभिनेत्याने न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावरही आक्षेप घेतला आणि खटल्यातून आपलं नाव वगळण्याची विनंती केली.
९ डिसेंबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याने सलमान खानच्या उत्तरावर आणि मुखत्यारपत्रावरील त्याच्या स्वाक्षरीवर आक्षेप घेतला, त्यानंतर न्यायालयाने सलमान खानला व्यक्तिशः हजर राहण्याचे आदेश दिले. फॉरेन्सिक अहवाल मिळाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असं न्यायालयाने सांगितलं.
