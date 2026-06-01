कविता कृष्णमूर्ती, अबू मलिक आणि रोहन महेंद्र कपूर यांनी वाहिली सुमन कल्याणपूर यांना श्रद्धांजली!
कविता कृष्णमूर्ती, अबू मलिक आणि रोहन महेंद्र कपूर यांनी सुमन कल्याणपूर यांच्या निधन झाल्याचं दु:ख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी या महान गायिकेला श्रद्धांजली वाहिली आहे.
Published : June 1, 2026 at 5:30 PM IST
मुंबई : पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांच्या मधुर, निर्मळ आणि भावस्पर्शी आवाजानं अनेक दशकं रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. 'ना तुम हमें जानो', 'अजब कहानी ये', 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' आणि 'दिल एक मंदिर है' यांसारखी त्यांची अनेक गाणी आजही तितकीच लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या गायकीत कोमलता, सुरेलपणा आणि विलक्षण भावमाधुर्य यांचा सुंदर संगम होता. सुमनताईंचा आवाज हा भारतीय चित्रपटसंगीताचा एक अमूल्य ठेवा होता. त्यांनी आपल्या स्वरांनी असंख्य गाणी अजरामर केली आणि संगीतप्रेमींना समृद्ध केलं.
त्यांच्या जाण्यानं संगीतविश्वानं एक महान आणि संवेदनशील कलाकार गमावला आहे. त्यांच्या निधनानं भारतीय संगीतविश्वावर शोककळा पसरली आहे.
गायिका कविता कृष्णमूर्ती यांनी वाहिली श्रद्धांजली : संगीतक्षेत्रातील प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ती यांनी श्रद्धांजली वाहताना सांगितलं की, "सुमनताईंना त्यांच्या स्वतःच्या वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीतील अत्यंत महान गायिका होत्या. लहानपणी रेडिओवर त्यांची अनेक गाणी ऐकतच मी मोठी झाले. त्याच काळात लताजी आणि आशाजी यांचीही गाणी ऐकू यायची. त्यावेळी वय लहान असल्यामुळं प्रत्येक कलाकाराचं वेगळेपण आणि त्यांची स्वतंत्र ओळख इतकी जाणवत नव्हती. पण जसजसं वय वाढत गेलं, तसतसं सुमनजींच्या गायकीचं मोठेपण अधिकाधिक उमगत गेलं. लताजी आणि आशाजी यांसारख्या दिग्गजांच्या काळातही स्वतःची स्वतंत्र छाप उमटवणं ही फार मोठी गोष्ट आहे आणि सुमनजींनी ते आपल्या सुरेल, मधुर आणि अत्यंत भावपूर्ण आवाजानं साध्य केलं. त्यांच्या आवाजात एक विलक्षण गोडवा आणि सहजता होती, जी मनाला थेट स्पर्श करून जायची.
दुर्दैवानं मला त्यांच्याबरोबर गाण्याची संधी कधी मिळाली नाही. एकदा त्यांची थोडक्यात भेट झाली होती, फार संवाद झाला नाही, पण त्या भेटीतही त्या अतिशय सोज्वळ, संयमी आणि व्यक्तिमत्त्वपूर्ण वाटल्या. त्यांच्या अनेक गाण्यांच्या आठवणी आजही मनात ताज्या आहेत. 'अजहूँ ना आये बालमा' हे रफी साहेबांसोबतचं गाणं मला विशेष आवडतं. 'तुम जो आओ तो प्यार आ जाये' ,जिंदगी में बहार आ जाये' हे सुंदर गीत मी अनेकदा रंगमंचावर सादर केलं आहे. 'दिल ने फिर याद किया', 'ठहरिये होश में आ लूँ तो चले जाइयेगा', 'ना ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे' अशी कितीतरी अजरामर गाणी त्यांनी आपल्या आवाजानं अमर केली.
त्यांची मराठी गाणीही मी ऐकली आहेत आणि त्यांतही त्याच स्वरमाधुर्याचा अनुभव येतो. अनेक दशकं सातत्यानं, निष्ठेनं आणि समर्पणानं त्यांनी संगीतसेवा केली. भारतीय संगीतविश्वासाठी त्यांचं योगदान अत्यंत मोलाचं आणि कायम स्मरणात राहणारं आहे. आज त्यांच्या जाण्यानं संगीतविश्वाची मोठी हानी झाली आहे. त्या त्या सुवर्णकाळातील शेवटच्या महान स्वरांपैकी एक होत्या. त्यांच्या पवित्र स्मृतींना विनम्र अभिवादन. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो. ओम शांती."
संगीतकार आणि गायक अनु मलिक यांनी वाहिली श्रद्धांजली : प्रसिद्ध संगीतकार आणि गायक अनु मलिक यांचे बंधू, संगीतकार अबू मलिक (जे बिग बॉस 13चे देखील भाग होते) यांनी भावना व्यक्त करताना सांगितलं की, "सुमन कल्याणपूरजी यांच्या निधनाची बातमी ऐकून मला अतिशय दुःख झाले. त्यांचा आमच्या कुटुंबाशी खूप जुना स्नेह होता. त्या माझ्या वडिलांच्या सहकारी होत्या आणि त्यांनी माझ्या वडिलांसाठी अनेक सुंदर गाणी गायली होती. सरदार मलिक साहेबांसोबतही त्यांनी काम केलं होतं. आमच्यासोबतही त्यांचे काम करण्याचे प्रसंग आले. 'गंगा जमुना सरस्वती' या चित्रपटात त्यांनी गायलेलं 'साजन मेरा उस पार है' हे गाणं आजही आठवते. त्या गाण्याची एक आवृत्ती लताजींच्या आवाजात होती, तर दुसरी सुमनजींच्या आवाजात. दोघींच्या आवाजातील साम्य सर्वश्रुत आहे, त्यामुळं तो एक अतिशय दुर्मिळ आणि सुंदर योग होता.
आजही मला तो दिवस अगदी स्पष्ट आठवतो—त्या रेकॉर्डिंगसाठी आल्या, अत्यंत सहजतेनं आणि मनापासून गाऊन गेल्या. त्यांच्या स्वभावात विलक्षण साधेपणा होता. त्या अत्यंत नेक, प्रेमळ आणि अप्रतिम कलाकार होत्या. आज आपण एक महान कलावंत गमावला आहे. त्यांच्या जाण्यानं संगीतविश्वाची मोठी हानी झाली आहे. त्यांच्या पवित्र स्मृतींना माझी विनम्र आदरांजली."
अभिनेते आणि गायक रोहन महेंद्र कपूर यांनी यांनी वाहिली श्रद्धांजली : स्व. महेंद्र कपूर यांचे चिरंजीव, अभिनेते आणि गायक रोहन महेंद्र कपूर यांनी आपले मनोगत व्यक्त करीत सांगितलं की, "सुमनताई म्हणजेच सुमन कल्याणपूर यांच्या निधनाची बातमी ऐकून मन अत्यंत व्यथित झाले. त्या बातमीनं अनेक सुंदर आठवणी डोळ्यांसमोर तरळून गेल्या.
माझे वडील महेंद्र कपूर आणि सुमनताई यांनी अनेक अजरामर युगुलगीते एकत्र गायली आहेत. वडील नेहमी त्यांच्या विषयी अत्यंत आदराने बोलायचे. त्यांच्या मते सुमनताईंचा आवाज अत्यंत मधुर, सुरेल आणि मनाला स्पर्श करणारा होता. त्या जितक्या महान गायिका होत्या, तितक्याच प्रेमळ आणि सोज्वळ व्यक्तिमत्त्वाच्या होत्या.
अशा विलक्षण कलावंताला माझा शतशः प्रणाम. परमेश्वराकडे हीच प्रार्थना की त्यांच्या आत्म्यास सद्गती लाभो. त्यांचा स्वर कायम रसिकांच्या हृदयात घुमत राहील. सुमनताई, आम्ही तुम्हाला सदैव स्मरणात ठेवू. ओम शांती."