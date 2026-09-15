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2026च्या एमी पुरस्कारांमधील विजेत्यांची संपूर्ण यादीसह रेड कार्पेटबद्दल तपशील, वाचा सविस्तर

2026च्या एमी पुरस्कार हा कार्यक्रम मोठ्या थाटात साजरा झाला. आता या कार्यक्रमाबद्दल आम्ही तुम्हाला अधिक माहिती देत आहोत.

2026 Emmy Awards
2026चा एमी पुरस्कार (Photo : ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 1:20 PM IST

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हैदराबाद : 14 सप्टेंबर रोजी लॉस एंजेलिसमधील पीकॉक थिएटरमध्ये 78 व्या प्राइमटाइम एमी पुरस्कार सोहळ्यासाठी टेलिव्हिजन क्षेत्रातील दिग्गज कलाकार एकत्र जमले होते. या सोहळ्याचे सूत्रसंचालन 'लॉ अँड ऑर्डर: स्पेशल व्हिक्टिम्स युनिट' या मालिकेतील अभिनेत्री मारिस्का हार्गिटेनं केलं. याचे भारतात 15 सप्टेंबर रोजी सकाळी प्रसारण झाले. एचबीओ मॅक्सच्या 'द पिट' या वैद्यकीय सीरीजला 25 नामांकने मिळाली आणि ती प्रमुख दावेदार म्हणून उदयास आली. त्यानंतर 'हॅक्स'ला 24 नामांकने मिळाली. 'विडोज बे', 'प्लुरिबस', 'बीफ सीझन 2' आणि 'डीटीएफ सेंट लुईस' हे इतर प्रमुख दावेदार होते.

जीन स्मार्ट 'हॅक्स'साठी सर्वोत्कृष्ट विनोदी मालिकेचा पुरस्कार जिंकून एमी पुरस्कारांच्या इतिहासात आपले नाव कोरले. या श्रेणीतील हा तिचा सलग पाचवा विजय होता, ज्यामुळं ती एका शोच्या प्रत्येक सीझनसाठी एमी पुरस्कार जिंकणारी पहिली कलाकार ठरली. या विजयामुळं तिच्या एकूण एमी पुरस्कारांची संख्या आठ झाली, ज्यामुळं तिनं ज्युलिया लुईस-ड्रेफस, क्लोरिस लीचमन आणि ॲलिसन जॅनी यांच्या विक्रमांची बरोबरी केली.

मॅथ्यू राइससाठीही ही रात्र अविस्मरणीय ठरली. 'द बीस्ट इन मी'साठी त्याला 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - मर्यादित किंवा अँथॉलॉजी सीरीज किंवा चित्रपट' हा पुरस्कार मिळाला. या विजयानं त्याच्या कारकिर्दीत आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला, ज्यामुळं तो तिन्ही श्रेणींमध्ये मुख्य अभिनयासाठी एमी पुरस्कार जिंकणारा पहिला अभिनेता ठरला. त्यानं एकाच वर्षात दोन श्रेणींमध्ये सर्वोत्कृष्ट अभिनेता पुरस्कार जिंकून इतिहास रचला, कारण त्याला ॲपलच्या 'विडोज बे'साठीही नामांकन मिळाले होते.

नोहा वाइलनं 'द पिट'साठी 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - नाट्य मालिका' हा पुरस्कार जिंकला, ज्यामुळं त्याला या श्रेणीत सलग दुसरा एमी पुरस्कार मिळाला. रिया सीहॉर्ननं 'प्लुरिबस'साठी 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री - ड्रामा सीरीज' हा तिचा पहिला एमी पुरस्कार जिंकला, तर ॲलिसन जॅनीनं 'द डिप्लोमॅट'साठी 'सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री' हा पुरस्कार जिंकला.

एमी अवॉर्ड्स 2026 विजेत्यांची संपूर्ण यादी

ड्रामा सीरीज

सर्वोत्कृष्ट अभिनेता (ड्रामा सीरीज)

नोआ वाइल - द पिट

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री (ड्रामा सीरीज)

रिया सीहॉर्न - प्लुरिबस

सहाय्यक अभिनेता (ड्रामा सीरीज)

टॉम पेल्फ्रे - कार्य

सहाय्यक अभिनेत्री (ड्रामा सीरीज)

एलिसन जॅनी - द डिप्लोमॅट

ड्रामा सीरीज (दिग्दर्शन)

सॉल मेट्झस्टाइन - स्लो हॉर्सेस

कॉमेडी सीरीज

सर्वोत्कृष्ट अभिनेता ( कॉमेडी सीरीज)

मॅथ्यू राइस - विडोज बे

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री (कॉमेडी सीरीज)

जीन स्मार्ट - हॅक्स

सहाय्यक अभिनेता (कॉमेडी सीरीज)

स्टीफन रूट - विडोज बे

सहाय्यक अभिनेत्री (कॉमेडी सीरीज)

केट ओ'फ्लिन - विडोज बे

सर्वोत्कृष्ट लेखक (कॉमेडी सीरीज)

केटी डिपोल्ड - विडोज बे (पार्ट: वेलकम टू विडोज बे!)

लिमिटेड सीरीज या एंथोलॉजी या मूव्ही

सर्वोत्कृष्ट अभिनेता

मॅथ्यू राइस - द बीस्ट इन मी

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री

सॅली फील्ड - रिमार्केबली ब्राईट क्रिएचर्स

सहाय्यक अभिनेता

डेव्हिड हार्बर - डीटीएफ सेंट लुईस

सहाय्यक अभिनेत्री

लिंडा कार्डेलिनी - डीटीएफ सेंट लुईस

सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक

स्टीव्हन कॉनरॅड - डीटीएफ सेंट लुईस

सर्वोत्कृष्ट लेखन

डीटीएफ सेंट लुईस

इतर प्रमुख श्रेणी

रिॲलिटी कंपीटिशन सीरीज

द ट्रेटर्स

व्हेरायटी मालिका

द लेट शो विथ स्टीफन कोलबर्ट

व्हेरायटी मालिका लेखन

द लेट शो विथ स्टीफन कोलबर्ट

टेलिव्हिजन चित्रपट

रिमार्केबली ब्राईट क्रिएचर्स

व्हेरायटी स्पेशल (पूर्व-रेकॉर्ड केलेले)

द मपेट शो

उत्कृष्ट ॲनिमेटेड कार्यक्रम

साउथ पार्क

गेस्ट एक्टिंग कॅटेगरी

ड्रामा सीरीजमधील गेस्ट अभिनेत्री

शैलिन वुडली - पॅराडाईज

गेस्ट अभिनेता

अर्नेस्ट हार्डन ज्युनिअर - द पिट

विनोदी सीरीजमधील गेस्ट अभिनेत्री

बेटी गिलपिन - विडोज बे

विनोदी सीरीजमधी गेस्ट अभिनेता

रॉब रायनर - द बेअर

एमी अवॉर्ड्स : क्रिएटिव्ह आर्ट्स एमी अवॉर्ड्समध्ये मुख्य सोहळ्यापूर्वी अनेक एमी श्रेणींमधील पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. या पुरस्कारांमुळं या वर्षीच्या अनेक मोठ्या शोज आणि कलाकारांच्या एकूण पुरस्कारांमध्ये भर पडली.

'द पिट' आणि 'हॅक्स' हे पुरस्कार सोहळ्यात प्रमुख स्पर्धकांमध्ये कायम राहिले, तर 'विडोज बे,' 'प्लुरिबस,' आणि 'डीटीएफ सेंट लुईस' यांनीही महत्त्वाचे पुरस्कार जिंकले. मुख्य सोहळ्यात अनेक उल्लेखनीय विजय पाहायला मिळाले, ज्यात 'हॅक्स'साठी जीन स्मार्टचा ऐतिहासिक पाचवा विजय आणि 'द पिट'साठी नोआ वाइलचा सर्वोत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्याचा सलग दुसरा एमी पुरस्कार यांचा समावेश होता.

2026च्या एमी पुरस्कार सोहळ्यात, 'द ट्रेटर्स'नं रिॲलिटी कॉम्पिटिशन सीरीजसाठीचा पुरस्कार जिंकला, तर 'द लेट शो विथ स्टीफन कोलबर्ट'नं व्हरायटी सीरीज आणि व्हरायटी सीरीजसाठीचे लेखन या श्रेणींमध्ये पुरस्कार पटकावले.

टॉम हॉलंडचे पदार्पण : हा टॉम हॉलंडचा पहिला एमी कार्यक्रम होता. तो त्याची पत्नी झेंडायाला पाठिंबा देण्यासाठी उपस्थित होता, जिनं 2026मधील दोन सर्वात मोठ्या हिट चित्रपटांमध्ये सह-कलाकाराची भूमिका साकारली होती. 'स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे' आणि 'द ओडिसी'. जेव्हा 'सॅटरडे नाईट लाइव्ह'चा स्टार मार्सेलो हर्नांडेझनं विनोदी सीरीजसाठी 'उत्कृष्ट दिग्दर्शन' पुरस्कार प्रदान केला, तेव्हा झेंडायाच्या नावाचा उल्लेख झाला. त्यानंतर कॅमेऱ्यानं झेंडायावर झूम केल, आणि तिच्या मागे हॉलंड हसत उभा होता.

2026चे एमी पुरस्कार कोठे आयोजित करण्यात आले होते? : 78वा प्राइमटाइम एमी पुरस्कार सोहळा डाउनटाउन लॉस एंजेलिसमधील LA LIVE येथील पीकॉक थिएटरमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. मारिस्का हार्गिटे यांनी सूत्रसंचालन केलेला हा सोहळा अमेरिकेत एनबीसीवर थेट प्रसारित झाला आणि पीकॉकवर स्ट्रीम करण्यात आला.

भारतातील प्रेक्षकांसाठी, 2026चा एमी पुरस्कार सोहळा जिओ हॉटस्टारवर थेट प्रसारित करण्यात आला. मुख्य सोहळा 15 सप्टेंबर रोजी सकाळी 5:30 वाजता (IST) सुरू झाला, तर रेड कार्पेट आणि प्री-शो सकाळी 4:30 वाजता (IST) सुरू झाले. थेट प्रसारणानंतर, हा सोहळा ऑन-डिमांड देखील पाहता येईल.

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