कपिल शर्माच्या कॅनडातील कॅफेवर तिसऱ्यांदा अंदाधुंद गोळीबार, बिश्नोई टोळीनं घेतली जबाबदारी...
विनोदी कलाकार कपिल शर्माच्या कॅफेमध्ये अंदाधुंद गोळीबार झाला आहे. तिसऱ्यांदा हा हल्ला झाल्यानंतर जबाबदारी कुलवीर सिद्धू नावाच्या व्यक्तीनं स्वीकारली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2025 at 11:06 AM IST
मुंबई : प्रसिद्ध विनोदी कलाकार कपिल शर्माच्या कॅनडातील कॅफेवर पुन्हा एकदा गोळीबार झाला आहे. गुरुवार, १६ ऑक्टोबर रोजी अज्ञात व्यक्तींनी कॅप्स कॅफेवर गोळीबार केला. या घटनेच्या काही तासांनंतर, सोशल मीडियावर एक पोस्ट आली, ज्यामध्ये या घटनेमागे लॉरेन्स बिश्नोई असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर एक विधानही समोर आलं होतं. स्पेशल पोलीस सेवेनं (एसपीएस) स्थानिक माध्यमांना सांगितलं की, गुरुवारी पहाटे ३:४५ वाजता शहरातील न्यूटन परिसरातील १२०व्या स्ट्रीटच्या ८४०० ब्लॉकवर अधिकाऱ्यांना गोळीबार झाल्याचं वृत्त मिळालं. यानंतर पोलिस तिथे पोहोचली. त्यांनी कॅफेवर अनेक गोळीबार झाल्याचं पाहिले. या कॅफेचं खूप नुकसान झालंय. एसपीएसच्या निवेदनात असेही म्हटलं आहे की, कर्मचारी आत होते. कोणालाही दुखापत झाली नाही ही दिलासादायक गोष्ट आहे.
कपिल शर्माच्या कॅफेवर गोळीबार : निवेदनानुसार, एसपीएस फ्रंटलाइन इन्व्हेस्टिगेटिव्ह सपोर्ट टीम आणि इंटिग्रेटेड फॉरेन्सिक आयडेंटिफिकेशन सर्व्हिस तपासात मदत करण्यासाठी घटनास्थळी असतील. त्यांनी असंही म्हटलं आहे की, याबद्दल तपास सुरू आहे. यापूर्वी १० जुलै आणि ७ ऑगस्ट रोजी कॅफेवर गोळीबार झाला होता. या घटनांनंतर, या महिन्याच्या सुरुवातीला कॅफे पुन्हा उघडला गेला. गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित कुलवीर सिद्धू नावाच्या व्यक्तीनं या घटनेची जबाबदारी स्वीकारत फेसबुक पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं, "वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. मी, कुलवीर सिद्धू आणि गोल्डी ढिल्लन यांनी आज सरे येथील कॅप्स कॅफेमध्ये गोळीबार केला. आमचा सर्वसामान्यांशी कोणताही द्वेष नाही. ज्यांनी आमचे पैसे घेतले आहेत किंवा आम्हाला फसवले आहे त्यांना इशारा दिला जाईल. बॉलिवूडमधील जे लोक आमच्या धर्माविरुद्ध बोलतात त्यांनीही तयार राहावे, गोळ्या कुठूनही येऊ शकतात." सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या पोस्टनुसार, कुलवीर सिद्धू नावाच्या व्यक्तीनं जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर आता अनेकजण घाबरून आहे.
VIDEO | Shots were fired at comedian Kapil Sharma's restaurant for the third time since its opening in July in Canada's Surrey. The Surrey Police Service (SPS) is investigating after reports of shots being fired at the business on 85 Avenue and 120 Street on Thursday, around 3:45… pic.twitter.com/6Cl3fwlZVo— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2025
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस पोस्ट के मुताबिक कुलवीर सिद्धू नाम के शख्स ने ज़िम्मेदारी लेते हुए लिखा है कि SURREY (कनाडा) में कपिल शर्मा के KAPS CAFE पर फायरिंग उसी ने करवाई है। इतना ही नहीं इस मामले में इस शख्स ने फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है.. pic.twitter.com/bQqLdXWEPl— Rajneesh Sharma (@Rajnees52305809) October 16, 2025
तिसऱ्यांदा झाला हल्ला : शूटिंग दरम्यान कर्मचारी आवारात उपस्थित असले तरी, कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त समोर आलेले नाही. कपिल शर्मा आणि त्यांच्या टीमनं अद्याप कोणतेही निवेदन जारी केलं नाही. जुलैनंतर कपिलच्या रेस्टॉरंटवर गोळीबार होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. पहिला हल्ला १० जुलै रोजी झाला. दुसरा हल्ला ८ ऑगस्ट रोजी झाला होता.
