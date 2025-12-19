भारती सिंग आणि हर्ष लिंबाचिया यांच्या घरी चिमुकल्याचं झालं आगमन, वाचा सविस्तर
कॉमेडीयन भारती सिंग आणि हर्ष लिंबाचिया हे पालक झाले आहेत. आता अनेक स्टार्स या जोडप्याचं अभिनंदन करत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 1:31 PM IST
मुंबई - कॉमेडीयन भारती सिंग आणि हर्ष लिंबाचिया यांच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. टीव्हीची हास्य क्वीन भारती सिंगनं छोट्या राजकुमाराचे स्वागत केलं आहे. भारती आणि हर्षनं बाळाचं स्वागत केल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आता खूप खुश झाले आहेत. दरम्यान अनेकजण टीव्हीच्या सर्वात प्रिय जोडप्याचे अभिनंदन करत आहेत. तसेच भारती आणि हर्ष यांनी अद्यापही त्यांच्या मुलाच्या जन्माची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. सूत्राकडून दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार भारती सिंग आणि हर्ष सकाळी 'लाफ्टर शेफ्स'साठी शूटिंग करणार होते, मात्र अचानक पिशवी फुटल्यानंतर तिला ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आले. भारतीनं तिथे एका मुलाला जन्म दिला.
भारतीला हवी होती मुलगी : भारती सिंग तिच्या गर्भधारणेदरम्यान देखील खूप काम करत होती. ती अनेक वेळा कॅमेऱ्यावर पापाराझींशी बोलत असताना वारंवार मुलीची इच्छा व्यक्त करत असायची. याशिवाय तिनं आपल्या व्लॉगमध्ये सांगितलं की, तिला गोलासाठी एक बहीण हवी आहे. आता भारतीच्या घरी छोट्या राजकुमारचं आगमन झाल्यानंतर तिचे चाहते देखील खुश झाले आहेत. दरम्यान भारती सिंग आणि हर्ष लिंबाचिया यांना आधीच एक मुलगा आहे. त्यांच्या मुलांचे नाव लक्ष सिंग लिंबाचिया असून त्याचे टोपणनाव 'गोल्ला' आहे. हा खूप गोंडस मुलगा आहे. दरम्यान भारतीला मुलगा झाल्यानंतर आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये भारती सिंगबरोबर काम करणारा सहकलाकार कृष्णा अभिषेकनं सांगितलं की, 'आज सकाळी भारतीबरोबर व्हिडिओ कॉलवर बोलण झालं, ती ठीक असून खुप खुश आहे. ' या व्हिडिओमध्ये त्याच्याबरोबर त्याची पत्नी कश्मीरा शाह देखील होती. यावेळी कृष्णानं भारती आणि हर्षला शुभेच्छा देखील दिल्या. आता कृष्णाच्या या व्हायरल व्हिडिओवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत.
भारती आणि हर्ष यांचं कधी झालं लग्न : याशिवाय आणखी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, यामध्ये 'लाफ्टर शेफ्स'मधील स्टार्स भारतीला बाळा झाल्यानंतर मिठाई वाटताना दिसत आहेत. भारती आणि हर्ष यांच्या लग्नाबद्दल सांगाययचं झालं तर, या जोडप्यानं 2017 मध्ये लग्न केलं. हे जोडपे त्यांचा स्वतःचा व्लॉग आणि एक पॉडकास्ट एकत्र आयोजित करत असतात. याशिवाय भारती 'लाफ्टर शेफ्स'साठी देखील काम करत आहे. या शोमध्ये स्टार्स हे कुगिंग करत असतात.
