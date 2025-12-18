ETV Bharat / entertainment

रणवीर सिंग अभिनीत 'धुरंधर'नं टाकलं एसएस राजामौली यांच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'बाहुबली'ला मागे...

आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई करत आहे. या चित्रपटानं आता 'बाहुबली' चित्रपटाला मागे टाकले आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
मुंबई : अभिनेता रणवीर सिंगचा स्पाय थ्रिलर चित्रपट 'धुरंधर'नं 18 डिसेंबर रोजी बॉक्स ऑफिसवर रिलीजचे दोन आठवडे पूर्ण केले आहेत. या दोन आठवड्यात, चित्रपटानं फक्त भारतातच नाहीत तर जगभरात रेकॉर्डब्रेक केलं आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट 2025मध्ये भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट बनला आहे. रणवीर सिंग अभिनीत चित्रपट अनेकांना आवडत आहे. या चित्रपटानं दुसऱ्या बुधवारी 15% घसरण पाहिली, परंतु तरीही चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली आहे. हा चित्रपट फक्त भारतातच नाही, तर परदेशातही जोरदार कलेक्शन करत आहे. दरम्यान चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या मते, या चित्रपटानं पहिल्या आठवड्यात 218 कोटी रुपयांची कमाई केली.

'धुरंधर' चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : यानंतर या चित्रपटानं दुसऱ्या शुक्रवारी 34.70 कोटी, दुसऱ्या शनिवारी 53.70 कोटी आणि दुसऱ्या रविवारी 58.20 कोटींची कमाई केली. यानंतर चित्रपटानं दुसऱ्या सोमवारी 31.80 कोटी आणि दुसऱ्या मंगळवारी 32.10 कोटी , दुसऱ्या बुधवारी 25.5 कोटींची कमाई केली. आता हा चित्रपट येणाऱ्या दिवसांमध्ये धमाकेदार कमाई करेल असं सध्या दिसत आहे. यासह या चित्रपटाचं एकूण कलेक्शन देशांतर्गत 454.20 कोटीवर गेलं आहे. आता हा चित्रपट लवकरच देशांतर्गत 500 कोटींचा टप्पा ओलांडण्याच्या मार्गावर आहे. दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार 'धुरंधर' भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारा सातवा हिंदी चित्रपट ठरला आहे.

'धुरंधर' आता टक्कर देईल 'अवतार: फायर अँड अ‍ॅशेस' : तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अंदाजे चित्रपटानं १७ दशलक्ष कमाई केली आहे. तसेच सॅकनिल्कच्या मते, चित्रपटाचं एकूण जगभरात कलेक्शन 664.5 कोटींचं झालं आहे. या चित्रपटानं आता एसएस राजामौली यांच्या ब्लॉकबस्टर 'बाहुबली'ला मागे टाकले आहे. दरम्यान सॅकनिल्कच्या मते, 2015मध्ये रिलीज झालेल्या 'बाहुबली'नं जगभरात 650 कोटींची कमाई केली होती. तसेच बॉक्स ऑफिसवर शुक्रवारी हॉलिवूड ब्लॉकबस्टर 'अवतार: फायर अँड अ‍ॅशेस' प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट 'धुरंधर'च्या कमाईवर परिणाम करेल. जेम्स कॅमेरॉनचा चित्रपट भारतातील बहुतेक थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल. सकारात्मक प्रतिसादामुळं आदित्य धरचा स्पाय थ्रिलर चित्रपट आपली जागा ही कायम ठेवल, असं सध्याचं चित्र दिसत आहे. 'धुरंधर' हा 2025मध्ये बॉक्स ऑफिसवर 1000 कोटींचा आकडा ओलांडणारा पहिला भारतीय चित्रपट ठरण्याची अपेक्षा आता केली जात आहे.

