शाहिद कपूर, क्रिती सेनॉन आणि रश्मिका मंदान्ना स्टारर 'लव्ह ट्रँगल' 'कॉकटेल 2'बद्दल चित्रपटप्रेमींनी दिल्या प्रतिक्रिया...
'कॉकटेल 2' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाबद्दल आता सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 3:40 PM IST
हैदराबाद : 14 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेला 'कॉकटेल' चित्रपट हा एक 'कल्ट क्लासिक' ठरला होता. आता दिग्दर्शक होमी अडजानिया 'कॉकटेल 2' घेऊन परतले आहेत. शाहिद कपूर, क्रिती सेनॉन आणि रश्मिका मंदान्ना यांची मुख्य भूमिका असलेला हा रोमँटिक ड्रामा अखेर आज, 19 जून रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या चित्रपटाची प्रचंड चर्चा सोशल मीडियावर होती. 'कॉकटेल 2'नं प्रेक्षकांची मने जिंकल्याचं दिसून येत आहे. आता या चित्रपटाला कसे रिव्ह्यू देण्यात आले आहेत याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'कॉकटेल 2'ला किती स्टार्स मिळाले : अनेक प्रेक्षकांनी या चित्रपटाचं कौतुक केलं आहे. बॉक्स ऑफिसवर ॲक्शन-पॅक्ड चित्रपटांचे वर्चस्व आहे. काही काळासाठी हरवलेली आनंददायी रोमँटिक-कॉमेडी चित्रपटांची ऊर्जा पुन्हा आणल्यामुळं सिने रसिकांना हा चित्रपट खूप विशेष वाटला. चित्रपट समीक्षक तरण आदर्श यांनी या चित्रपटाला चार स्टार दिले आहे. याशिवाय त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'कॉकटेल 2'मध्ये दमदार अभिनय, उत्कृष्ट संगीत, खिळवून ठेवणारी दृश्ये आणि प्रभावी लेखन पाहायला मिळते. त्यांनी चित्रपटाच्या अनपेक्षित वळणांचेही कौतुक केले. हा चित्रपट जरी 'लव्ह ट्रँगल'वर आधारित असला, तरी या प्रकारच्या चित्रपटांमध्ये सहसा आढळणारे ठराविक साचेबद्ध प्रकार टाळले आहेत.'
#OneWordReview...#Cocktail2: WINNER.— taran adarsh (@taran_adarsh) June 18, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️
More than lives up to expectations... Solid performances, superb music, stunning visuals, and captivating writing – this film scores on all fronts. #Cocktail2Review
Get ready to be surprised... Yes, #Cocktail2 is a love… pic.twitter.com/2Kc0g13gnG
Kriti Sanon’s screen presence in the Cocktail 2 movie completely overshadowed Rashmika.— 𝐳𝐚𝐲𝐝 (@MaheshFallout) June 19, 2026
Honestly, even top-tier Alpha actresses like Alia Bhatt and Sharvari can’t compete with her level of charm and charisma.#KritiSanon #RashmikaMandanna #Cocktail2 pic.twitter.com/u9Dv0xE7UM
#KritiSanon arrives with a BANG and literally puts life into #Cocktail2 🔥#ShahidKapoor seems to be overacting, not really as himself, but the director had made him to do so#RashmikaMandanna continues FK-up with her accent after #Goodbye #Chhaava #Thamma - this time Gender…— $@M (@SAMTHEBESTEST_) June 19, 2026
क्रिती सेनॉनचं झालं कौतुक : तरीही, अभिनयाचा मुद्दा ऑनलाइन चर्चेचा मुख्य विषय ठरला आहे. तीन मुख्य कलाकारांपैकी क्रिती सेनॉननं प्रेक्षकांवर सर्वाधिक प्रभाव पाडला आहे. एका प्रेक्षकानं लिहिलं, 'क्रिती सेनॉनच्या दमदार अभिनयानं रश्मिकाला पूर्णपणे मागे टाकले.' दुसऱ्या एका युजरने म्हटलं, 'क्रिती सेनॉनची एन्ट्री जबरदस्त आहे आणि तिनं 'कॉकटेल 2'मध्ये जीव ओतला आहे. कॉकटेल 2'चा पूर्वार्ध पाहिल्यानंतर असे वाटते की, दिनेशनं हा चित्रपट केवळ क्रिती सेनॉनसाठीच बनवला आहे. जरी शाहिद कपूर खूपच चांगला दिसत असला आणि कोणत्याही प्रकारच्या प्रेमकथेसाठी तो एक आदर्श चेहरा ठरू शकत असला, तरी बिचारी रश्मिका मंदान्ना चित्रपटात केवळ विनोदी हलके-फुलके क्षण निर्माण करण्यासाठी आहे.'
#Cocktail2 First Half Done and it seems Dinesh ye film sirf #Kritisanon ke liye banaya hai— Harsh (@Bollywo55613934) June 19, 2026
Although #Shahidkapoor looking so good that i would say he could be idol face for all kind of love story #Rashmikamandana bechari sirf mazaak ke liye film me hai she has no aura
#Cocktail2 1st half done...— Movie_Reviews (@MovieReview_Hub) June 19, 2026
All Gloss, no substance...Absurd, Dull and Boring screenplay...
OG Cocktail was relatable, #Cocktail2 is for Juhu Bandra...#KritiSanon full on glamourous mode...#RashmikaMandanna accent 🤢#ShahidKapoor doesnt have much to do...apart from his…
रश्मिका मंदान्नावर झाली टीका : शाहिद कपूरच्या अभिनयाबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेकांनी त्याच्या आकर्षक रोमँटिक अवताराचे आणि पडद्यावरील उपस्थिती कौतुक केले, तर काहींनी विशिष्ट दृश्यांमधील त्याच्या उत्तम अभिनयाची प्रशंसा केली. एका प्रेक्षकानं कमेंट केली की, 'शाहिद कपूर इतका छान दिसतो की, तो कोणत्याही प्रेमकथेसाठी एक आदर्श चेहरा ठरू शकतो.' दुसरीकडे, मुख्य कलाकारांपैकी रश्मिका मंदान्नावर सर्वाधिक टीका झाली आहे. अनेक युजर्सनी तिच्या हिंदी उच्चारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, 'रश्मिकाला अजूनही उच्चारांबाबत संघर्ष करावा लागत आहे.', तर दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये असा दावा केला आहे की, तिच्या पात्राला लोकांच्या मनावर खोलवर छाप पाडण्यासाठी पुरेशी संधी मिळाली नाही.