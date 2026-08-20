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श्वेता तिवारीच्या कोल्ड ड्रिंक्समध्ये आढळला झुरळ, अभिनेत्रीनं महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्याकडे हस्तक्षेप करण्याची केली मागणी...

श्वेता तिवारी सध्या चर्चेत आली आहे. तिच्या कोल्ड ड्रिंक्समध्ये झुरळ आढळल्यानंतर तिनं महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्याकडे याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याबद्दल म्हटलंय.

Shweta Tiwari and Tukaram Mundhe
श्वेता तिवारी आणि तुकाराम मुंडे (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 10:49 AM IST

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हैदराबाद : कोल्ड ड्रिंक डिलिव्हरीनंतर घरात झुरळ आढळल्यानं टेलिव्हिजन सुपरस्टार श्वेता तिवारीनं स्वच्छतेच्या मानकांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. 'कसौटी जिंदगी की' या मालिकेतील अभिनेत्रीनं तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, यामध्ये झुरळ तिच्या घरात फिरताना दिसत आहे. तिनं डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म आणि महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनाही टॅग करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. व्हिडिओमध्ये, श्वेता तिच्या ऑर्डर केलेल्या वस्तू दाखवताना दिसत आहे, यामध्ये ती म्हणते, "आणि त्यासोबतच एक झुरळही आले. हे बघा, झुरळ संपूर्ण घरात पळत आहे. ते बघा, एक अगदी छोटेसे. तर, आपण श्री तुकाराम मुंडे यांना टॅग करायचे का? मुंडेजी, झुरळे आता आमच्या घरात येऊ लागली आहेत. तुम्ही कुठे आहात? कृपया याकडे लक्ष द्या."

एफडीए अधिकारी तुकाराम मुंडे यांची कारवाई : श्वेताची ही पोस्ट अशा वेळी आली आहे, जेव्हा एफडीए अधिकारी तुकाराम मुंडे संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांच्या कडक अन्न-सुरक्षा मोहिमेमुळं चर्चेत आहेत. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, मुंडे, एक आयएएस अधिकारी आणि राज्याच्या एफडीएचे सध्याचे आयुक्त, रेस्टॉरंट्स, खाद्य व्यवसाय आणि जलद-व्यापार गोदामांची तपासणी करत आहेत, ज्यात अधिकारी स्वच्छता आणि अन्न-सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई करत आहेत. यामुळं, अन्न उद्योगात सकारात्मक आणि आरोग्यदायी बदल घडवून आणण्यासाठी केलेल्या त्यांच्या कठोर आणि प्रामाणिक कामामुळं ते सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहेत.

Shweta Tiwari
श्वेता तिवारी (Instagram Post)
Shweta Tiwari
श्वेता तिवारी (Instagram Post)
Shweta Tiwari
श्वेता तिवारी (Instagram Post)

श्वेता तिवारीच्या वर्कफ्रंटबद्दल : दरम्यान श्वेता तिवारीबद्दल सांगायचं झालं तर, ती भारतीय टेलिव्हिजनवरील सर्वात ओळखल्या जाणाऱ्या चेहऱ्यांपैकी एक मानली जाते. तिनं 'कसौटी जिंदगी की' मधील प्रेरणा शर्माच्या भूमिकेमुळं प्रसिद्धी मिळवली आणि 'जाने क्या बात हुई','परवरिश – कुछ खट्टी कुछ मीठी ', 'बेगूसराय' आणि 'मैं हूं अपराजिता' या शोमध्येही तिनं काम केलंय. तिनं जिंकलेल्या 'बिग बॉस 4' आणि 'खतरों के खिलाडी 11' सारख्या रिॲलिटी शोमध्येही भाग घेतला आहे. ती सध्या 'द ट्रेटर्स सीझन 2' या रिॲलिटी शोमध्ये दिसत आहे. सध्या हा शो सोशल मीडियावर खूप चर्चेचा विषय बनला आहे.

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TAGGED:

SHWETA TIWARI
TUKARAM MUNDHE
COCKROACH DELIVERED IN DRINK
श्वेता तिवारी
TUKARAM MUNDHE AND SHWETA TIWARI

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