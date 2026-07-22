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विजय स्टारर 'जन नायकन'नं आगाऊ बुकिंगद्वारे 20 कोटी रुपयांहून अधिक केली कमाई...

विजय यांचा अखेरचा चित्रपट 'जन नायकन'नं भारतात आगाऊ बुकिंगद्वारे 20 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली आहे.

Jana Nayagan
'जन नायकन' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 5:13 PM IST

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हैदराबाद : तामिळनाडूचं स्टार मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांच्या शेवटच्या 'जन नायकन' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला 24 तासांपेक्षा कमी वेळ उरला आहे. चित्रपटगृहात प्रदर्शित होण्याच्या केवळ एक दिवस आधी, या चित्रपटानं देशांतर्गत ॲडव्हान्स बुकिंगमध्ये 20 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. भारतात तीन भाषांमध्ये सात लाखांहून अधिक तिकिटे विकली गेली आहेत. एच. विनोथ दिग्दर्शित या चित्रपटानं सात महिन्यांचा विलंब झाला होता. यानंतर प्रदर्शनाच्या काही दिवसाआधी हा चित्रपट लीक झाला होता. तसेच केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाकडून 'ए' प्रमाणपत्र या चित्रपटाला मिळालं आहे.

'जन नायकन'ची कमाई : इंडस्ट्री ट्रॅकर सॅकनिल्कनुसार, 'जन नायकन'नं भारतात ब्लॉक-सीटेड जागांसह आगाऊ बुकिंगमधून 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अंदाजे 2.5 अब्ज डॉलर्स कमाई केली आहे. आरक्षित जागा वगळता, चित्रपटानं 14 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अंदाजे 1.4 अब्ज डॉलर्स किंमतीची तिकिटे विकली आहेत, यामध्ये आगाऊ विक्रीचा मोठा वाटा तामिळनाडूचा आहे. तामिळनाडू हे या चित्रपटासाठी सर्वात मोठे मार्केट आहे. त्यानं आगाऊ बुकिंगमधून 7.90 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. कर्नाटक 6.03 कोटी कमाईसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याला प्रामुख्यानं बंगळूरुमधून देखील प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. तसेच केरळनं 1.91 कोटी कमाई केली. आता हा चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर आणखी धमाकेदार कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.

उत्साहवर्धक आकडेवारी : दरम्यान बंगळूरुनं आगाऊ विक्रीत सर्वाधिक 5.99 कोटी कमाई केली. चेन्नईमध्ये चित्रपटानं 1 कोटी 86 लाख कमाई केली. याशिवाय चित्रपटानं कोईम्बतूरमध्ये चित्रपटानं चांगली कमाई केली आहे. तर हैदराबाद, मदुराई, कोची आणि तिरुवनंतपुरम यांनीही प्रदर्शनापूर्वीची उत्साहवर्धक आकडेवारी नोंदवली आहे. चित्रपटानं तमिळनं बुकिंगमध्ये चांगलीच आघाडी घेतली आहे. हजारो शोमधून 7 लाखांहून अधिक तिकिटांच्या विक्रीतून 14 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई झाली आहे. तेलुगू विक्री तुलनेनं कमी झाली आहे, तर हिंदी आवृत्तीला आतापर्यंत मर्यादित लोकप्रियता मिळाली आहे. जवळपास सर्व आगाऊ बुकिंग स्टँडर्ड 2डी स्क्रिनिंगसाठी झाली आहेत, तर प्रीमियम फॉरमॅटचा एकूण कमाईत केवळ एक छोटासा वाटा आहे.

दरम्यान 33 वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर विजय चित्रपटसृष्टीतून निवृत्त होत असून ते आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यामुळं चित्रपट प्रदर्शकांना आशा आहे की, त्यांचा शेवटचा चित्रपट पाहण्यासाठी त्यांचे चाहते मोठ्या संख्येनं चित्रपटगृहांमध्ये गर्दी करतील. एच. विनोथ दिग्दर्शित 'जन नायकन'या चित्रपटात विजयबरोबर पूजा हेगडे,प्रकाश राज, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियामणी, नारायण आणि नसर यांच्याही विशेष भूमिका आहेत.

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