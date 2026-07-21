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दिलजीत दोसांझपासून तर सोनू सूदपर्यंतच्या सेलिब्रिटींनी विद्यार्थ्यांना दिला पाठिंबा, सरकारला केली 'ही' मागणी

दिलजीत दोसांझपासून तर सोनू सूदपर्यंतचे स्टार्स विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ पुढं आले आहेत. या स्टार्सनं सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे.

Diljit Dosanjh and sonu sood
दिलजीत दोसांझ आणि सोनू सूद (ANI/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 1:01 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 1:07 PM IST

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हैदराबाद : 20 जुलै रोजी, देशाची राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा आंदोलनाचे वादळ उठले होते. हे आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी शांततापूर्ण होत होते, जे पोलिसांच्या क्रूरतेमुळं उद्ध्वस्त झालं. सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या आंदोलनाच्या व्हिडिओमध्ये दिल्ली पोलीस निःशस्त्र विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या लोकांवर लाठीचार्ज करून त्यांना जखमी करत असल्याचे दिसून आले. सोशल असे काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहे, जे खूप धक्कादायक आहेत. या व्हायरल व्हिडिओमुळं देशभरात संतापाची लाट उसळली असून, चित्रपट कलाकारही विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ पुढं आले आहेत. सर्व कलाकारांनी विद्यार्थ्यांना आणि जनतेला दिलेल्या वागणुकीबद्दल दुःख व्यक्त केलंय आणि सरकारला त्यांच्या समस्या ऐकून घेण्याचे आवाहन केलंय.

दिलजीत दोसांझची पोस्ट : पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझनं त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर लिहिलं, 'आज जे घडले ते खूप वाईट होते. विद्यार्थ्यांना अशी वागणूक द्यायला नको होती. मी प्रशासनाला विनंती करतो की, त्यांनी विद्यार्थ्यांचे ऐकावं. लाखो लोकांचा आवाज हा सर्वांचा आवाज असतो. मला याआधीही अनेक वेळा देशद्रोही ठरवण्यात आले आहे. आणि यापुढेही मला देशद्रोही ठरवले जात राहील. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर मला अनेक कायदेशीर समस्यांना सामोरे जावं लागलं, ज्याचं वर्णन मी येथे करू शकत नाही. देव बाकीच्यांवर लक्ष ठेवून आहे, कृपया चांगले काम करा. '

sonu sood
सोनू सूद (Instagram Post)
Diljit Dosanjh
दिलजीत दोसांझ (Instagram Post)

सोनू सूद आणि सोनाक्षी सिन्हाची पोस्ट : गरिबांचा तारणहार, सोनू सूदनेही विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ एक पोस्ट शेअर केली आहे. सोनूनं त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर लिहिलं आहे, 'आपल्या विद्यार्थ्यांना काठ्यांची नाही, तर आलिंगन देणाऱ्या हातांची गरज आहे.' तसेच अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा सुरुवातीपासूनच विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आता तिनं आंदोलनातील काही फोटो शेअर केले आहेत आणि लिहिलं आहे, '20 जुलै रोजी अनेक लोकांची हाडे मोडली आणि देशाचे मन तुटले. हे लक्षात ठेवा.'

Riteish Deshmukh
रितेश देशमुख (Instagram Post)

रितेश आणि त्याची स्टार पत्नी जेनेलिया यांची पोस्ट : अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्याची स्टार पत्नी जेनेलिया यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर लिहिलंय , 'आम्ही आमच्या देशाबरोबर एकजुटीनं उभे आहोत. त्यांचा आवाज कोणत्याही भीतीशिवाय, गोंधळाशिवाय आणि स्पष्टपणे ऐकला गेला पाहिजे. या देशाचा पाया असलेली लोकशाही आज ढासळत असल्याचं दिसत आहे. चला, आपण त्यांचे ऐकूया आणि त्यांना पाठिंबा देऊया, कारण या देशातील तरुणच देशाला पुढं घेऊन जातात. मी भाजपचा समर्थकही नाही आणि काँग्रेसचाही नाही. पण विद्यार्थ्यांबरोबर जे घडत आहे ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. खऱ्या समस्या घेऊन पुढं आलेल्या विद्यार्थ्यांना हिंसेला सामोरे जायला नको होते. त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या पाहिजेत आणि योग्य कारवाई केली पाहिजे…'

एल्विश यादवची पोस्ट : यूट्यूबवर एल्विश यादवनं पूर्वीच्या हँडलवर लिहिलं, 'मी भाजप किंवा काँग्रेसचा समर्थक नाही, पण विद्यार्थ्यांबरोबर जे घडत आहे ते खूप चुकीचे आहे. आपल्या खऱ्या समस्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांना अशी वागणूक दिली जाऊ नये. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे. सरकारनं या विषयावर योग्य कारवाई करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, विशाल ददलानी, दिया मिर्झा, शेखर सुमन, वीर दास आणि स्टँड-अप कॉमेडियन मुनवर फारुकी यांनीही विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. ज्येष्ठ हिंदी चित्रपट अभिनेत्री शबाना आझमी आणि प्रकाश राज हेही देखील या आंदोलनाचा भाग आहेत आणि विद्यार्थ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहेत.

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Last Updated : July 21, 2026 at 1:07 PM IST

TAGGED:

CJP DELHI PROTEST
DILJIT DOSANJH
DILJIT DOSANJH SUPPORT STUDENTS
दिलजीत दोसांझ
DILJIT DOSANJH AND SONU SOOD

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