मनोरंजन विश्वावर शोककळा! ‘CID’ आणि ‘आहट’ मालिकांचे निर्माते-दिग्दर्शक बी. पी. सिंह यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
बी. पी. सिंह यांनी ‘CID’ आणि ‘आहट’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या मनावर विशेष छाप पाडली होती.
Published : October 27, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 10:29 PM IST
मुंबई : टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीतून एक अतिशय दुःखद बातमी समोर आली आहे. लोकप्रिय क्राइम सीरिज ‘CID’चे निर्माते आणि दिग्दर्शक बी. पी. सिंह यांचे आज मंगळवारी (27 ऑक्टोबर) सकाळी हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. त्यांच्या निधनामुळे मनोरंजनविश्वात शोककळा पसरली आहे.
चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करून बी. पी. सिंह यांच्या निधनाची माहिती दिली. त्यांनी बी. पी. सिंह यांना एक उत्कृष्ट चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक म्हणून संबोधत त्यांच्या कार्याचा गौरव केला. बी. पी. सिंह यांनी ‘CID’ आणि ‘आहट’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या मनावर विशेष छाप पाडली होती. त्यांच्या दमदार कथानकांमुळे आणि प्रभावी सादरीकरणामुळे या मालिकांना प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळालं. भारतीय टेलिव्हिजन क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानामुळे ते कायम स्मरणात राहतील.
‘CID’ आणि ‘आहट’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांचे निर्माते-दिग्दर्शक बी. पी. सिंह यांच्या निधनानं मनोरंजनविश्वात शोककळा पसरली आहे. चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत बी. पी. सिंह यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलं आणि त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति शोकभावना व्यक्त केल्या. अशोक पंडित यांनी आपल्या पोस्टमध्ये बी. पी. सिंह यांचा उल्लेख एक उत्तम व्यक्ती आणि प्रिय मित्र असा केला. मनोरंजनविश्वातील त्यांच्या योगदानाची नेहमीच आठवण ठेवली जाईल, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. तसेच, त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि जवळच्या व्यक्तींना या दुःखातून सावरण्याचं बळ मिळो, अशी प्रार्थनाही केली.
उद्या होणार अंत्यसंस्कार :
बी. पी. सिंह यांचे अंत्यसंस्कार उद्या बुधवारी (28 ऑक्टोबर) करण्यात येणार आहेत. मात्र, अंत्यसंस्काराची वेळ आणि ठिकाण याबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यांच्या निधनामुळे टेलिव्हिजन क्षेत्रातील अनेकांना मोठा धक्का बसला आहे.
बी.पी. सिंह यांनी भारतीय टेलिव्हिजनवर उमटवली वेगळी छाप :
‘CID’ आणि ‘आहट’ यांसारख्या लोकप्रिय टीव्ही मालिकांची निर्मिती करणारे बी.पी. सिंह यांनी भारतीय टेलिव्हिजन विश्वात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. डेहराडून इथं जन्मलेल्या सिंह यांनी 1998 मध्ये ‘CID’ या मालिकेची सुरुवात केली. मुंबई क्राइम ब्रँचच्या पथकाभोवती फिरणाऱ्या या मालिकेला प्रेक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला.
या मालिकेची निर्मिती करण्यासोबतच बी.पी. सिंह यांनी तिचे दिग्दर्शनही केलं. विशेष म्हणजे, त्यांनी मालिकेत डीसीपी शमशेर सिंह चित्रोले यांची भूमिकाही साकारली होती. ‘CID’ने ऑक्टोबर 2004 मध्ये सलग एकाच टेकमध्ये 111 मिनिटांचा विशेष भाग चित्रित करून विक्रम नोंदवला होता. या विक्रमामुळे मालिकेची विशेष चर्चा झाली होती.
दुसरीकडे, त्यांची हॉरर मालिका ‘आहट’देखील प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. जवळपास दोन दशकांपर्यंत या मालिकेनं प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. क्राइम आणि हॉरर या दोन प्रकारांना भारतीय टेलिव्हिजनवर लोकप्रियता मिळवून देण्यात बी.पी. सिंह यांचं योगदान महत्त्वपूर्ण ठरलं. त्यांच्या कामामुळे या दोन्ही शैलींना छोट्या पडद्यावर स्वतंत्र ओळख मिळाली.