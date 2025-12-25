christmas 2025 : 'दॅट ख्रिसमस' ते 'धनक'पर्यंत पालकांनी त्यांच्या मुलांना 'हे' जादुई चित्रपट दाखवा, पाहा यादी...
'ख्रिसमस' दिवस परदेशात तर छान साजरा करतातच, मात्र भारतात देखील हा दिवस साजरा करतात. आता या विशेष दिवशी आपल्या मुलांना हे चित्रपट दाखवून खूश करा.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 25, 2025 at 11:03 AM IST
मुंबई - 25 डिसेंबर रोजी 'ख्रिसमस' साजरा केला जातो. आज अनेक ठिकाणी मोठ्या कार्यक्रमाचं आयोजन केले जाते. ख्रिसमसच्या दिवशी छोट्यापासून तर मोठ्यापर्यंत अनेकजण हा दिवस साजरा करण्यासाठी खूप उत्सुक असतात. आता तुम्ही आजचा दिवस वेगळ्या पद्धतीनं साजरा करू शकता. तुम्ही तुमच्या मुलांना असे काही चित्रपट दाखवा, ज्यामुळं त्यांचा दिवस आणखी विशेष जाईल. आम्ही सुचवलेले चित्रपट खूप विशेष आणि मजेदार आहेत.
'स्नो व्हाइट' : जर पालकांना या ख्रिसमसमध्ये त्यांच्या मुलांना डिस्ने चित्रपट दाखवायचा असेल, तर त्यांनी 'स्नो व्हाइट' चित्रपट दाखवून त्यांचं मनोरंजन करू शकता. डिस्नेचा लाईव्ह-अॅक्शन 'स्नो व्हाइट' चित्रपट यावर्षी मार्चमध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आणि याला मिश्र प्रतिसाद मिळाला. 1937च्या क्लासिक अॅनिमेटेड कहाणी 'स्नो व्हाइट अँड द सेव्हन ड्वार्फ्स'वर आधारित हा चित्रपट एका राजकुमारीभोवती फिरतो. ही राजकुमारी तिच्या दुष्ट सावत्र आईपासून पळून जाते आणि सात बुटक्यांशी मैत्री करून राहात असते. मात्र तरीही तिचा सावत्र आई तिच्यावर नजर ठेवून असते. ती तिला मारण्यासाठी प्रयत्न करत असते. आता या चित्रपटामध्ये पुढं काय होते, हे जाणून घेण्यासाठी 'स्नो व्हाइट' तुम्ही पाहू शकता. लहानपणी 'हिमगौरी आणि सात बुटके' ही गोष्ट तुम्ही वाचली असेलच.
'ट्रू स्पिरिट' : 'ट्रू स्पिरिट' हा 2023चा ऑस्ट्रेलियन बायोग्राफिकल ड्रामा चित्रपट आहे, जो सारा स्पिलेन दिग्दर्शित आहे. स्पिलेन, कॅथी रँडल आणि रेबेका बॅनर यांनी या चित्रपटाची कहाणी लिहिली आहे. हा ऑस्ट्रेलियन किशोरवयीन जेसिका वॉटसनची कथा सांगतो, जिला 2012मध्ये तरुण ऑस्ट्रेलियन लोकांसाठी आदर्श म्हणून मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियान सन्मानित करण्यात आले होते.
'दॅट ख्रिसमस' : रिचर्ड कर्टिसनं 'लव्ह अॅक्चुअली' दिल्यानंतर दोन दशकांनी एक धमाकेदार चित्रपट दिला. 'दॅट ख्रिसमस' हा चित्रपट कर्टिसच्या मुलांच्या पुस्तकांच्या त्रिकोणावर आधारित आहे. चित्रपटात कुटुंब आणि मित्र, प्रेम, एकटेपणा आणि सांतासह प्रत्येकाच्या योजना बदलणाऱ्या एका मोठ्या हिमवादळाबद्दलच्या परस्परसंबंधित कथांची मालिका यात आहे.
'जिंगल जंगल: अ ख्रिसमस जर्नी' : डेव्हिड ई. टॅल्बर्ट दिग्दर्शित, 'जिंगल जंगल: अ ख्रिसमस जर्नी' हा एक जादुई कौटुंबिक संगीतमय चित्रपट आहे. हा कल्पनारम्य सुट्टीचा चित्रपट आश्चर्यकारक दृश्ये आणि प्रेरणादायी कौटुंबिक संदेशाने भरलेला आहे. चित्रपटातील पोशाख आणि खेळणी एक स्टीमपंक शैलीची आहेत जी मुलांना नक्कीच आवडतील.
'धनक' : 2016चा 'धनक' हा राजस्थानच्या वाळवंटात घडलेल्या दोन मुलांच्या कहाणीवर आधारित आहे. या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार देखील मिळाला होता. या चित्रपटाची कहाणी अतिशय भावनिक आहे. चित्रपटातील मुख्य पात्र, छोटू, आंधळा असतो आणि त्याची बहीण आपल्या भावाची दृष्टी परत मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न करते. ती तिच्या भावाला वचन देते की, तो त्याच्या 9व्या वाढदिवसापूर्वी पाहू शकेल. छोटूचे पात्र हे खूप लोकप्रिय झाले होते.