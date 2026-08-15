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प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक गणेश आचार्य यांच्या हस्ते ‘द्विधा’च्या ट्रेलरचे दिमाखदार अनावरण!

प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक गणेश आचार्य यांच्या हस्ते ‘द्विधा’च्या ट्रेलरचे अनावरण करण्यात आलं आहे.

dwidha movie
‘द्विधा’ चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 1:42 PM IST

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हैदराबाद : मराठी चित्रपटसृष्टीत बाप-लेकीच्या नात्याभोवती गुंफलेल्या कथा नेहमीच प्रेक्षकांच्या भावविश्वाला स्पर्श करत आल्या आहेत. या नात्यातील प्रेम, काळजी, माया, मतभेद आणि मुलीच्या आयुष्याबाबत वडिलांच्या मनात असलेली हुरहूर यांना अनेक चित्रपटांनी संवेदनशीलतेने पडद्यावर मांडले आहे. याच हळव्या नात्याचा वेगळा आणि भावनिक पैलू उलगडणारा ‘द्विधा’ हा आगामी मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. नुकतेच या चित्रपटाच्या ट्रेलरचे दिमाखदार अनावरण करण्यात आले. प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक गणेश आचार्य यांच्या विशेष उपस्थितीनं या सोहळ्याची रंगत वाढली.


गणेश आचार्य यांच्या हस्ते ‘द्विधा’च्या ट्रेलरचे अनावरण : ट्रेलरमधून बाप आणि लेकीच्या नात्यातील प्रेमासोबतच त्यांच्या भावनिक संघर्षाची आणि आयुष्यातील निर्णायक क्षणी समोर येणाऱ्या द्विधा मनःस्थितीची झलक पाहायला मिळते. नात्यांमधील गुंतागुंत, जबाबदारी, त्याग आणि आपल्या माणसांसाठी घेतले जाणारे कठीण निर्णय या सगळ्यांचा भावनिक पट ‘द्विधा’मधून उलगडणार आहे.


एका महत्त्वाच्या वळणावर उभ्या असलेल्या मुलीच्या आयुष्यातील निर्णय आणि त्या निर्णयाकडे वडिलांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन याभोवती चित्रपटाची कथा आकार घेते. मुलीच्या स्वातंत्र्याची इच्छा, वडिलांची काळजी आणि दोघांमधील न बोलल्या गेलेल्या भावना यामुळं नात्यात निर्माण होणारा ताण कथेला वेगळी भावनिक उंची देतो. प्रेम असूनही मतभेद का निर्माण होतात आणि आपल्या जवळच्या व्यक्तीसाठी घेतलेला निर्णय नेहमीच योग्य असतो का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न हा चित्रपट करतो असे निर्मात्यांनी सांगितले.



मानसी कुलकर्णी यांनी व्यक्त केल्या भावना : चित्रपटाची कथा, पटकथा, दिग्दर्शन आणि संकलन निलेश भास्कर नाईक यांनी केले असून, विदुला रमेश आजगावकर यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. चित्रपटातील प्रमुख भूमिका साकारणाऱ्या मानसी कुलकर्णी यांनी ‘द्विधा’च्या अनुभवाबद्दल सांगताना म्हटलं की, बाप-लेकीचं नातं दिसायला जितकं सहज आणि साधं वाटतं, तितकंच त्यामागचं भावविश्व गुंतागुंतीचं असतं. या भूमिकेच्या माध्यमातून प्रेम, अपेक्षा, संघर्ष आणि अव्यक्त भावनांचे अनेक स्तर अनुभवायला मिळाले. ट्रेलरमध्ये या नात्याची केवळ सुरुवात प्रेक्षकांना दिसते, मात्र पूर्ण चित्रपट पाहिल्यानंतर या नात्यातील भावनिक खोली अधिक जाणवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.


ज्येष्ठ अभिनेता सतीश पुळेकर यांनीही आपल्या व्यक्तिरेखेबद्दल बोलताना वडिलांच्या मनातील मुलीविषयीची माया, काळजी आणि जबाबदारी यांच्यासोबत तिच्या निर्णयांमुळं निर्माण होणारी अस्वस्थता या भावना साकारण्याचा अनुभव वेगळा असल्याचं सांगितलं. अत्यंत सूक्ष्म भावनांमधून उभे राहणारे हे नाते चित्रपटाचे प्रमुख आकर्षण असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

Dwidha movie
‘द्विधा’ चित्रपट (ETV Bharat)


‘द्विधा’ चित्रपटाबद्दल : ‘द्विधा’मध्ये सतीश पुळेकर आणि मानसी कुलकर्णी यांच्या प्रमुख भूमिका असून रेणुका दफ्तरदार, निमिष कुलकर्णी, आस्ताद काळे, तन्वी कुलकर्णी, पुष्कर सराड, मनोज कोल्हटकर, भूषण कडू, प्रफुल्ल सावंत, हेमांगी वेळणकर आणि ओवी तानवडे हे कलाकार महत्त्वपूर्ण भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. चित्रपटाच्या संगीताची जबाबदारी निलोत्पल बोरा आणि शैलेंद्र बर्वे यांनी सांभाळली आहे. गीतांना मंगेश कांगणे आणि मंदार चोळकर यांचे शब्द लाभले असून हंसिका परीक आणि मयुरी पटवर्धन यांच्या आवाजाने गाण्यांना भावनिक स्पर्श मिळाला आहे. येत्या 4 सप्टेंबर रोजी ‘द्विधा’ संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.

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