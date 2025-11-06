ETV Bharat / entertainment

कोरिओग्राफर चिन्नी प्रकाशनं केलं सलमान खानचं कौतुक, वाचा सविस्तर...

कोरिओग्राफर चिन्नी प्रकाश यांनी सलमान खानचं कौतुक केलं असून तो मदत करणार व्यक्त असल्याचं म्हटलं आहे.

salman khan
सलमान खान (सलमान खान (ANI))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 6, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
मुंबई : अभिनेता सलमान खान बॉलिवूडच्या सर्वात मोठ्या सुपरस्टारपैकी एक आहे, जो त्याच्या मोठ्या मनासाठी ओळखला जातो. तो नेहमीच लोकांना मदत करतो. अलीकडेच, ज्येष्ठ बॉलिवूड कोरिओग्राफर चिन्नी प्रकाशनं सलमानची प्रशंसा केली आणि त्याला खूप मदत करणारा व्यक्ती असल्याचं म्हटलंय. त्यांनी असेही उघड केलं की सलमान खाननं एकदा त्याला पैशांची अत्यंत गरज असताना काम दिलं होतं. अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत, कोरिओग्राफर चिन्नी प्रकाशनं सांगितलं, "मी सलमान खानबरोबर अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. गोविंदानंतर, मी सलमानबरोबर सर्वाधिक चित्रपट केले आहेत. माझ्यासाठी, तो 'गोल्डन हार्ट बॉय' आहे. हो, त्याची स्वतःची शैली आहे, पण तो मनानं खूप दयाळू आहे. जर त्याला डान्स स्टेप योग्य वाटत नसेल, तर तुम्हाला ते बदलावे लागेल, तो त्याचा मार्ग आहे." चिन्नी प्रकाश पुढं सांगितलं की, "पण माझ्यासाठी, सलमान 'तारणहार' आहे. जेव्हा जेव्हा माझ्याकडे काम नसायचे, तेव्हा मी त्याला मेसेज करायचो, 'सलमान, मला काम हवे आहे' आणि तो लगेच त्यावर काम करायचा. मला अजूनही आठवते, मी थायलंडमध्ये एका दक्षिण भारतीय चित्रपटाचे चित्रीकरण करत होतो. मी त्याला तो संदेश पाठवला आणि नंतर शूटिंगमध्ये इतका व्यग्र झालो की, मी ते विसरून गेलो."

चिन्नी प्रकाशनं केलं सलमान खानचं कौतुक : सलमान खानला मेसेज पाठवल्यानंतर, चिन्नी प्रकाशला स्वतः सलमान खानचा फोन आला, ज्यानं त्याला कामाची ऑफर दिली. "मला सलमानचा फोन आला, 'लगेच ये. उद्यापासून तू बिग बॉस दिग्दर्शित करणार आहेस. त्याच वेळी शो सुरू होत होता. तो म्हणाला, तुम्ही उद्यापासून दिग्दर्शक आहात, परत या. तो असा माणूस आहे जो जास्त विचार करत नाही, तो मोठ्या मनाचा माणूस आहे. आपल्या चित्रपटसृष्टीत सलमानसारखा कोणीही नाही." चिन्नी पुढं सांगितलं, "जर कोणाला मदतीची गरज असेल तर सलमान सर्वात आधी मदत करतो. किमान माझ्या बाबतीत तरी ते नेहमीच घडले आहे. सलमान एक मदत करणारा व्यक्ती आहे. जर तुम्हाला काही समस्या असेल, काम नसेल किंवा पैशांची गरज असेल तर तो नेहमीच तुमच्यासाठी असेल. हा तो सलमान आहे, जो मी ओळखतो. माझ्यासाठी तो 'तारणहार' आहे. मला माहित नाही की, तो इतरांसाठी कसा आहे. मी त्याला, त्याच्या कुटुंबाला आणि त्याच्या भावांना त्याच्या दुसऱ्या चित्रपटापासून ओळखतो."

सलमान खानचा चित्रपट : शेवटी चिन्नी यांनी सांगितलं "तो माझ्यासाठी देवासारखा आहे. त्यानं मला दिग्दर्शन दिले, जे मी स्वीकारले नाही, पण तो मुद्दा नव्हता. आजही, तो मला दिग्दर्शनासाठी बोलावतो, जरी चित्रपटाचा दिग्दर्शक आधीच ठरवलेला असला तरी. तो खरोखरच देवाने पाठवलेला माणूस आहे. प्रत्येकाचे मन त्याच्याइतके मोठे असू शकत नाही." दरम्यान चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर याव्यतिरिक्त, सलमान खानकडे एक मजबूत चित्रपट लाइनअप आहे, ज्यामध्ये त्याचा आगामी आणि बहुप्रतीक्षित 'बॅटल ऑफ गलवान'चा समावेश आहे.

TAGGED:

CHINNI PRAKASH
GOLDEN HEART BOY
CHINNI PRAKASH PRAISES SALMAN KHAN
सलमान खान
SALMAN KHAN

