Yearender 2025 : बॉक्स ऑफिसवर २०२५मध्ये 'या' खलनायकांनी केलं राज्य, पाहा यादी...
२०२५मध्ये अनेक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाले आहेत. आता काही चित्रपटामध्ये अभिनेत्यांनी खलनायकांची भूमिका केली आहे, जी खूप गाजली. आता आम्ही तुम्हाला याबद्दल सांगणार आहोत.
मुंबई - चित्रपटातील खलनायक नायकाच्या व्यक्तिरेखेला चमकण्यास मदत करते असं म्हटलं जातं. पूर्वी खलनायकला समाजात भीतीदायक मानलं जायचं. आता चित्रपटांमध्ये खलनायक हे नायकांपेक्षाही वरचढ असल्याचे दिसतात. नायकाप्रमाणेच आता खलनायकाला देखील चांगली लोकप्रियता मिळत आहे. आता २०२५मध्ये अशा काही कलाकरांनी खलनायकांची भूमिका करून सर्वांना थक्क केलं आहे. आता नुकताच प्रदर्शित झालेला चित्रपट 'धुरंधर' हा अक्षय खन्नामुळं चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये त्यानं खलनायकाची भूमिका केली आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर धमाकेदार कमाई करत आहे.
अक्षय खन्ना : अक्षय खन्नानं २०२५मध्ये 'छावा' आणि 'धुरंधर' या चित्रपटांमध्ये खलनायकांची भूमिका केली. या दोन्ही चित्रपटामधील त्याचा अभिनय हा अनेकांना आवडला. 'छावा' चित्रपटामध्ये अक्षयनं औरंगजेबची भूमिका केली. या चित्रपटामध्ये विकी कौशलनं छत्रपती संभाजी महाराज यांची भूमिका केली आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर हिट झाला होता. यानंतर आता म्हणजेच ५ डिसेंबर २०२५ रोजी रिलीज झालेल्या 'धुरंधर' या चित्रपटामध्ये अक्षयनं रेहमान डकैतची भूमिका साकारली आहे. ही भूमिका खूप लोक्रप्रिय झाली आहे. सध्या सोशल मीडियावर फक्त अक्षय खन्नाचं कौतुक होताना दिसत आहे. 'धुरंधर' या चित्रपटाचं दिग्दर्शन आदित्य धरनं केलं असून यामध्ये रणवीर सिंगनं मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. याशिवाय या चित्रपटामध्ये विशेष भूमिकेत अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन आणि सौम्या टंडन दिसले आहेत.
रितेश देशमुख : १ मे २०२५मध्ये रिलीज झालेला 'रेड २' हा चित्रपटही खूप गाजला होता. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत अजय देवगण, रितेश देशमुख आणि वाणी कपूरनं काम केलं आहे. चित्रपटामध्ये रितेशनं आपल्या अभिनयानं प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. या चित्रपटात त्यानं राजनेता दादाभाई नावाच्या खलनायकाची भूमिका केली होती. त्याची ही भूमिका खूप लोकप्रिय झाली होती. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन राज कुमार गुप्ता यांनी केलं होतं. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला होता.
संजय दत्त : 'बागी ४' चित्रपटामध्ये संजय दत्तनं चाको नावाच्या क्रूर खलनायकाची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटामध्ये तो टायगर श्रॉफच्या व्यक्तिरेखेला एक मोठे आव्हान देतो. हा चित्रपट ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला होता. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन ए. हर्ष यांनी केलं आहे. चित्रपटामध्ये हरनाज संधू, सोनम बाजवा, सौरभ सचदेवा आणि श्रेयस तळपदे यांनी काम केलं आहे. या चित्रपटामधील संजय दत्तची भूमिका ही खूप थरारक होती.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी : २०२५चा हॉरर-कॉमेडी चित्रपट 'थामा'मध्ये नवाजुद्दीन सिद्दीकीनं यक्षण नावाच्या खलनायकांची भूमिका केली होती. त्यांची या चित्रपटामधील भूमिका खूप गाजली होती. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला होता. मॅडॉक हॉरर कॉमेडी युनिव्हर्समधील हा पाचवा भाग आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन आदित्य सरपोतदार यांनी केलं असून यामध्ये आयुष्मान खुराना, परेश रावल आणि रश्मिका मंदान्नानं मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला होता.
गुलशन देवैया : ऋषभ शेट्टी दिग्दर्शित 'कांतारा चॅप्टर १' हा चित्रपट १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला होता. या चित्रपटामध्ये बॉलिवूड स्टार गुलशन देवैयानं राजा कुलशेखरची भूमिका केली. यामध्ये तो एक अहंकारी, शक्तिशाली, गर्विष्ठ शासक असल्याचं दाखविण्यात आलं होतं. २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेला हा प्रीक्वल दंतकथेवर आधारित आहे. गुलशन देवैयाचा दक्षिण भारतीय आणि कन्नड चित्रपटसृष्टीतील पहिलाचं चित्रपट आहे. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत ऋषभ शेट्टी आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला होता.