'चार यार'ची झाली घोषणा, सीरीज कधी रिलीज होईल जाणून घ्या
आठ भागांची 'चार यार' ही सीरीज लवकरच प्राईम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे. या सीरीजमध्ये चार मित्रांची कहाणी दाखविण्यात येईल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 4:17 PM IST
हैदराबाद : प्राईमच्या ओरिजिनल सीरीज 'चार यार'च्या जागतिक स्ट्रीमिंग प्रीमियरची घोषणा केली आहे. ही सीरीज 23 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होत आहे. 'चार यार'मध्ये पूर्व झा, नमन जैन, साकिब अयुब आणि प्रयाक मेहता यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. याशिवाय सीरीजमध्ये सई ताम्हणकर, सिकंदर खेर, दिब्येंदू भट्टाचार्य, राजेश तैलंग, चंकी पांडे आणि भगवती पेरुमल हे स्टार्स देखील महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. या सीरीजचं दिग्दर्शन विनय वायकुळ यांनी केलं आहे. संबित मिश्रा आणि सौरभ सावंत यांनी या सीरीजची कहाणी लिहिली आहे. सीरीजची निर्मिती प्रणती नागरशेठ, नीरज नागरशेठ आणि पी.एस यांनी केली आहे.
'चार यार' चित्रपटाची कहाणी : या सीरीजची कहाणी 2000च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात चार मित्रांभोवती फिरते. ही कहाणी जय, टोनी, साहिल आणि समीर या चार मित्रांची आहे, जे अशांत मुंबईच्या वातावरणात मध्यमवर्गीय जीवनातील, अशांत वास्तव, कौटुंबिक जबाबदारीचे ओझे आणि उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने पाहात असतात. ते एकत्र प्रत्येक आव्हानाचा सामना करतात. यानंतर त्यांच्यात चांगली मैत्री होते, मात्र, कठीण परिस्थितीत घेतलेला एक महत्त्वाचा निर्णय त्यांना एका खोल दरीत ढकलतो, जिथे त्यांना गुन्हेगारी, गुंड आणि पोलिसांच्या पाठलागाला सामोरे जावे लागते. आपली परिस्थिती बदलण्याचा संघर्ष करत असताना, ते एका धोक्यानं भरलेल्या प्रवासात अडकतात, जिथे त्यांची मैत्री हाच त्यांचा एकमेव आधार असतो आणि प्रत्येक निर्णय त्यांना धोक्याच्या जवळ घेऊन जातो.
सीरीज कधी होणार प्रसारित : प्राइम व्हिडिओ आणि ॲमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज इंडियाचे प्रमुख निखिल मधोक यांनी सांगितलं की, "चार यार' ही मैत्री, स्वप्नांचा पाठपुरावा, विनोद आणि अनपेक्षित वळणे यांचे दर्शन घडवते. हे सर्व घटक एकत्र येऊन ही एक अत्यंत मनोरंजक कथा बनवतात. आम्ही नेहमीच नवीन प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्यात अग्रेसर राहिलो आहोत, आणि चित्रपटातील तरुण मुख्य कलाकारांचा उत्कृष्ट अभिनय पाहणे ही एक पर्वणी आहे. विनय वायकुलच्या दिग्दर्शनानं आणि त्याच्या कार्यनिष्ठेनं या कथेला एक अनोखा आयाम दिला आहे. 23 ऑक्टोबर रोजी ही कथा प्रदर्शित होईल, तेव्हा जगभरातील प्रेक्षक ती पाहू शकतील."