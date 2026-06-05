पतीकडून दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या दाव्यावर सेलिना जेटलीनं दिली प्रतिक्रिया...
सेलिना जेटलीनं पती आणि सासरे यांच्याकडून देण्यात आलेल्या मानहानीच्या कायदेशीर नोटीसवर प्रतिक्रिया दिल्याचं समोर आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 2:41 PM IST
हैदराबाद : कौटुंबिक हिंसाचार आणि क्रूरतेच्या कारणास्तव पीटर हागपासून घटस्फोटासाठी अर्ज करणाऱ्या अभिनेत्री सेलिना जेटलीनं आता पती आणि सासरे यांच्याकडून देण्यात आलेल्या मानहानीच्या कायदेशीर नोटीसवर प्रतिक्रिया दिली आहे. शुक्रवारी, अभिनेत्रीनं इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करत या मानहानीच्या आरोपांना उत्तर दिलंय. आपण कोणत्याही दबावाखाली झुकणार नाही, असंही अभिनेत्रीनं यावेळी स्पष्ट केलंय. तिनं सांगितलं की, तिचे पती पीटर आणि सासरे वोल्फगांग हाग यांनी तिला नुकत्याच दोन कायदेशीर नोटिसा पाठवून मानहानीचा खटला भरण्याची धमकी दिली आहे. अभिनेत्रीनं आपल्या कायदेशीर प्रतिनिधींमार्फत यावर उत्तर सादर केलंय.
मुलांशी संपर्क होऊ शकलेला नाही : तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'वर्षानुवर्षे आमच्या कुटुंबाशी संबंधित प्रसिद्धीचा (पब्लिसिटीचा) सक्रियपणे स्वीकार केला गेला, यात पीटरचा मॅगझिनच्या मुखपृष्ठांवरील सहभाग, मुलांसह आणि माझ्यावरील मुलाखती आणि लेखांचा समावेश होता - जोपर्यंत हे सर्व त्याच्या स्वतःच्या हिताचे होते तोपर्यंत. त्यामुळं ही एक विडंबनाच आहे की, जेव्हा मी माझ्या स्वतःच्या अनुभवांबद्दल, कायदेशीर लढ्यांबद्दल, एक आई म्हणून असलेल्या चिंतांबद्दल आणि न्यायाच्या शोधाबद्दल बोलू लागले, तेव्हा मला उत्तरांऐवजी कायदेशीर नोटिसा मिळाल्या. मला हे स्पष्ट करू द्या की, ही मुले माझीही आहेत. मी त्यांची आई आहे आणि त्यांच्यासाठीच मी हा लढा सुरू ठेवला आहे." पुढं नमूद केलं की, तिनं नेहमीच 'जॉइंट कस्टडी' (संयुक्त ताबा) आणि सामंजस्यानं घटस्फोट घेण्याच्या प्रक्रियेला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही अभिनेत्रीचा तिच्या मुलांशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. मुलांच्या आईची भूमिका बजावण्यापासून तिला दूर ठेवण्याचे सतत प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप तिनं केला.
माझा अधिकार आणि जबाबदारी : तिनं पुढं म्हटलं, "माझी सार्वजनिक आवाहनं ही माझ्या मुलांना वैवाहिक घरातून हलवण्याबाबतच्या आणि माझ्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय त्यांना ऑस्ट्रियन आणि भारतीय न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर नेण्याच्या शक्यतेबद्दलच्या चिंतेतून निर्माण झाली होती. 'जॉइंट कस्टडी' असलेली आई म्हणून, त्या चिंता मांडणे हा माझा अधिकार आणि जबाबदारी दोन्ही आहे, असे मला वाटते. ऑस्ट्रियातील एका दुर्गम गावात राहताना, विशेषतः आई-वडील दोघांनाही गमावलेली महिला म्हणून, माझ्यावर दबाव, धमकावणी आणि माझ्या अधिकारांवर हल्ले होत असल्याची भावना मला दीर्घकाळापासून जाणवत आहे. सर्व पुरावे सक्षम अधिकारी आणि संबंधित अधिकारक्षेत्रांमधील सन्माननीय न्यायालयांसमोर सादर करण्यात आले आहेत."
मानहानीचा आरोप : यापूर्वी, पीटर हाग आणि त्यांचे वडील डॉ. वोल्फगांग जे. हाग यांनी मानहानीचा आरोप करत अभिनेत्रीला दोन कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या होत्या. या नोटिसींमध्ये नमूद केले आहे की, ऑस्ट्रियातील न्यायालयांमध्ये या जोडप्यादरम्यान वैवाहिक संबंध आणि मुलांच्या ताब्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असतानाही, अलीकडच्या काळात विविध सार्वजनिक विधाने, मुलाखती, सोशल मीडियावरील चर्चा आणि प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांत यातून पीटर हाग आणि हाग कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध असत्यापित आणि बदनामीकारक आरोप झाले. सुरू असलेल्या प्रक्रियेवर, या प्रसिद्धीचा त्या तीन अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल या नोटिसींमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय अभिनेत्रीनं पुढं सांगितलं, "काही लोकांना कदाचित या गोष्टीचा त्रास होत आहे, की मी बोलले आहे. त्यांना माझ्या बोलण्याचा नाही, तर मी गप्प राहण्यास नकार दिला याचा त्रास होत आहे. घर सोडण्याचे, स्वतःसाठी ठामपणे उभे राहण्याचे, माझ्या हक्काची मालमत्ता परत मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याचे, माझ्या मुलांशी असलेले नाते जपण्याचे आणि कायदेशीर मार्गानं न्याय मिळवण्याचे धाडस मी दाखवले आहे. बदनामी करण्याचे, धमकावण्याचे आणि गप्प बसवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत."
न्यायालयांकडे दाद मागण्याचे धाडस : तिनं पुढं सांगितलं, "एका 50 वर्षीय पुरुषानं आणि त्याच्या 75 वर्षीय वडिलांनी (ज्यांनी नुकतेच तिसरे लग्न केले आहे) एकत्र येऊन एका अशा महिलेला कायदेशीर धमक्या देणे—जिच्या पाठीशी मदतीला कोणीही नाही आणि जिनं अनेक वर्षांचा छळ आणि लग्नापूर्वीची स्वतःची मालमत्ता बळजबरीनं हस्तांतरित करून घेण्याचा प्रकार सहन केल्यानंतर आता सक्षम न्यायालयांकडे दाद मागण्याचे धाडस केले आहे—ही बाबच सर्व काही स्पष्ट करते. माझ्या अनुभवांबद्दल बोलल्यामुळं किंवा उपलब्ध कायदेशीर उपाययोजनांचा अवलंब केल्यामुळं धमकावून मला गप्प केले जाऊ शकत नाही. मी पुराव्यांच्या आधारे लढा देत आहे आणि मला भारत आणि ऑस्ट्रियाच्या न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे," असेही तिनं म्हटलं आहे.