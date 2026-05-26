दुःख व्यक्त करत अभिनेत्री सेलिना जेटलीनं ट्विशा शर्मा प्रकरणी व्यक्त केलं मत, पोस्ट व्हायरल
ट्विशा शर्माच्या मृत्यूनंतर सेलिना जेटलीनं वैवाहिक अत्याचाराच्या मुद्द्यावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली असून तिनं लोकांना त्यांच्या मुलींचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे आवाहन केलंय.
Published : May 26, 2026 at 3:41 PM IST
हैदराबाद : 33 वर्षीय ट्विशा शर्माच्या मृत्यूनंतर अभिनेत्री सेलिना जेटलीनं वैवाहिक छळाबद्दल इंस्टाग्रामवर एक लांब, भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. या दुःखद प्रकरणात अभिनेत्रीनं स्वतःचा अनुभवही सांगितला आहे. अभिनेत्रीनं लिहिलं आहे की, लग्नाचा शेवट नेहमीच 'सुखद' होतो असा नाही. आपल्या पोस्टमध्ये तिनं एकटेपणा, भावनिक वेदना आणि बंद दाराआड होणाऱ्या हिंसाचाराबद्दल लिहिलं आहे. ट्विशा शर्माच्या प्रकरणामुळं संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. अनेकजण याप्रकरणी ताबडतोब न्याय मिळावा यासाठी मागणी करत आहे. ट्विशा शर्माचं मृत्यूचं प्रकरण सध्या खूप चर्चेत आहे. तिच्या कुटुंबीयांनी तिचा पती आणि सासूवर हुंडा छळ आणि आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिल्लीच्या एम्सच्या पथकानं केलेल्या दुसऱ्या शवविच्छेदनानंतर, ट्विशा शर्माच्या मृत्यूनंतर 12 दिवसांनी अंत्यसंस्कार करण्यात आला.
फसवणुकीचा आरोप : दरम्यान याप्रकरणी सेलिनानं कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दल काही अनुभव शेअर केले आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, सेलिनानं पती पीटर हागच्या विरोधात कौटुंबिक हिंसाचार, क्रूरता आणि फसवणुकीचा आरोप करत खटला दाखल केला आणि 50 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली. तिनं आपले दोन मुले, विन्स्टन आणि विराज यांच्यापासून दूर असताना अनुभवलेल्या भावनिक त्रासाबद्दलही उघडपणे सांगितलंय. आपल्या नोटमध्ये, सेलिनानं ट्विशा शर्माबद्दल वर्णन एक सुशिक्षित, प्रतिभावान तरुणी असे केले आहे, जिचे आयुष्य बंद दारांआड होणाऱ्या छळ, एकटेपणा, भावनिक त्रास आणि हिंसाचारानं ग्रासलं होतं.
मुलीसाठी न्यायासाठी आक्रोश : तिनं या प्रकरणाभोवती सुरू असलेल्या सार्वजनिक चर्चेचाही उल्लेख केला आणि लिहिलं, 'तिची राख अजून थंडही झाली नसताना, तिचे दुःखी कुटुंब उत्तरांसाठी, शवविच्छेदनासाठी आणि आपल्या मुलीसाठी न्यायासाठी आक्रोश करत आहे, त्याचवेळी झाडांना पाणी न घालण्यावरून सुरू असलेल्या चर्चेनं, ज्यांनी ही शोकांतिका आपल्या डोळ्यांसमोर घडताना पाहिली, अशा गोष्टीनं अनेकांना अस्वस्थ केलं आहे.' ती म्हणाली की हे प्रकरण शोषणाचे भीषण वास्तव अधोरेखित करते, जिथे महिलांचे दुःख इतके सामान्य मानले जाते की, त्यांच्या वेदना हळूहळू सभोवतालच्या लोकांसाठी महत्त्वाच्या राहत नाहीत.
लग्नाचा शेवट नेहमीच सुखांत नसतो : यानंतर तिनं पुढं सांगितलं 'लग्नाचा शेवट नेहमीच सुखांत होत नाही,' तसेच तिनं स्पष्ट केलं की हिंसेचे सर्वात एकाकी स्वरूप कधीकधी असे असते जे कोणीही पाहत नाही. शोषण केवळ जखमांपुरते मर्यादित नाही, तर कधीकधी ते एकाकीपणाचे, आपल्या जगापासून हळूहळू दूर जाण्याचे, कुटुंब किंवा आधाराशिवाय अनोळखी ठिकाणी राहण्याचे, समस्येचे मूळ स्वतःमध्ये जाणवण्याचे, किंवा जग जीवन सुंदर आहे असे मानत असताना बंद दारांमागे अपमान सहन करण्याचे रूप घेते.
सेलिनानं तिच्या स्वतःच्या परिस्थितीबद्दलही सांगत लिहिलं, 'माझ्या बाबतीत, माझे आई-वडील आधीच वारले होते, मी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नव्हते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मला तीन लहान मुले होती.' कुटुंब एकत्र ठेवणे योग्य आहे असं वाटत असल्यामुळं आणि आपल्या मुलांना त्रास होऊ नये यामुळं मी गरजेपेक्षा जास्त काळ तिथे राहिली.'
सेलिना दिला लोकांना सल्ला : तिनं स्पष्ट केलं की तिला आधार देणारे कोणीही नव्हते आणि ती किती एकटी पडली होती हे कबूल करायला तिला लाज वाटत होती. तिनं पुढं लिहिलं की, एकटेपणा काळानुसार वाढत जातो, भिंती निःशब्द आणि जड होतात, आणि दिवस धूसर होऊ लागतात, जोपर्यंत माणूस स्वतःच्याच वास्तवावर शंका घेऊ लागत नाही. तुम्ही स्वतःला पटवून देऊ लागता की, जगणे म्हणजे जगणेच आहे. शेवटी तिनं लिहिलं, 'ट्विशा शर्माच्या कुटुंबाला आणि बंद दारांआड दुःख सहन करणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. आई-वडील, मित्र आणि कुटुंबीयांनो, जर तुमच्या मुलीनं तुमच्याशी संपर्क साधला, तर कृपया तिला परत आणा. आपल्या मुलीचे आयुष्य उद्ध्वस्त करू देऊ नये.'