ETV Bharat / entertainment

बॉलिवूड स्टार सेलिना जेटलीचा भाऊ यूएईमधील तुरुंगात बंद, भारत सरकारला अभिनेत्रीनं केली विनंती...

बॉलिवूड स्टार सेलिना जेटलीचा भाऊ यूएईमधील तुरुंगात बंद आहे. आता याप्रकरणी सेलिना जेटलीनं भारत सरकारला मदत मागितली आहे.

Celina Jaitly
सेलिना जेटली (Celina Jaitly ( Photo - ANI))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 4, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री सेलिना जेटलीनं तिच्या भावाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सुटकेसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. आता या याचिकेवर ३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी करण्यात आली. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सप्टेंबर २०२४ मध्ये सेलिनाच्या भावाला यूएईमध्ये ताब्यात घेतलं होतं. तसेच न्यायालयानं परराष्ट्र मंत्रालयाला (MEA) अभिनेत्री आणि तिच्या भावामधील संवाद सुलभ करण्याचे आणि भारतीय नागरिक म्हणून कायदेशीररित्या आवश्यक ते सर्व काही गोष्टी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सेलिना जेटलीचा भाऊ एक वर्षापासून यूएईच्या तुरुंगात बंद आहे. दरम्यान सुनावणीदरम्यान सेलिना न्यायालयात उपस्थित होती. याप्रकरणी बोलताना अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे.

सेलिना जेटलीची पोस्ट : सेलिना जेटलीनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं,'आशेची किरण... १४ महिन्यांच्या कठोर परिश्रमानंतर, मी अखेर अंधाऱ्या बोगद्याच्या शेवटी एका प्रकाशापर्यंत पोहोचली आहे. मी नुकतीच दिल्ली उच्च न्यायालयातून बाहेर येत आहे, जिथे माझ्या भावासंदर्भात याचिकेवर सुनावणी झाली.' अभिनेत्रीनं आपल्या पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं, 'भाऊ, तुम्ही आमच्यासाठी लढलात, आता तुमच्या मागे उभे राहण्याची वेळ आली आहे. एक वर्षापासून मी तुमच्यासाठी उत्तरे शोधत आहे. आता मी आपल्या सरकारला तुमच्यासाठी लढण्यासाठी आणि तुम्हाला देशात सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी प्रार्थना करत आहे. माझा आता एकमेव आधार सरकार आहे, ज्यावर मी विश्वास ठेवते, भारत सरकार आणि मला खात्री आहे की, ते या चौथ्या पिढीतील सैनिकाचे रक्षण करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करतील, एका युद्धातील अनुभवी सैनिकाचा मुलगा, नातू आणि पणतू ज्यानं आपले जीवन, आपलं संपूर्ण तारुण्य, आपल्या देशाच्या सेवेसाठी आणि COASच्या शौर्याचे धारक म्हणून समर्पित केले आहे."

सेलिना जेटलीचा परराष्ट्र मंत्रालयाविरुद्ध आरोप : सेलिना जेटली यांनी त्यांच्या याचिकेत दावा केला आहे की, तिच्या भावाविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्याच्या स्थितीबद्दल कुटुंबातील सदस्यांना अचूक माहिती दिली गेली नाही. गेल्या वर्षात भारतीय दूतावासानं फक्त चार वेळाच कॉन्सुलर अ‍ॅक्सेस दिला आहे, असेही यात म्हटलं गेलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानं आतापर्यंत त्यांच्या भावाची स्थिती, कायदेशीर प्रक्रिया आणि आरोग्याबद्दल माहिती देण्यात निष्काळजीपणा दाखवली आहे, असाही आरोप सेलिनानं केला आहे. यामुळं त्यांनी न्यायालयाला आवाहन केलं आहे, की केंद्र सरकारला त्यांच्या भावाला कायदेशीर मदत, नियमित कॉन्सुलर अ‍ॅक्सेस आणि कुटुंबाशी थेट संवाद साधण्यास मदत करण्यास सांगितले पाहिजे आणि त्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याची विनंती यात केली गेली आहे. आता न्यायालयानं परराष्ट्र मंत्रालयाला यूएईमध्ये अटकेत असलेल्या सेलिनाचा भाऊ विक्रांत जेटली यांना कायदेशीर मदत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कुटुंबाला नियमित अपडेट देण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

सेलिना जेटलीच्या वकिलांचा केंद्र सरकारवर आरोप : सेलिना जेटलीच्या वकिलानं असा आरोप केला आहे की, परराष्ट्र मंत्रालयानं अद्यापही विक्रांत जेटलीच्या प्रकृतीबद्दल काहीही माहिती दिलेली नाही. मेजर जेटली यांना कॉन्सुलर अ‍ॅक्सेस (सरकारी प्रतिनिधीशी भेट) देण्यात आला आहे. याशिवाय या याचिकेत असं म्हटलं गेलं आहे की, मेजर जेटली भारतीय सैन्यात सेवा करत होते आणि लेबनॉनमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेचा भाग होते. ते युएईमध्ये एका कन्सल्टन्सी फर्ममध्ये काम करत होते, त्यानंतर त्यांचे पत्नीसमोर मॉलमधून अपहरण करण्यात आले. तसेच सेलिनानं आपल्या मदत पोर्टलवर याबद्दल तक्रार दाखल केली होती, मात्र तिला कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. यानंतर तिनं भारतीय दूतावासाशीही संपर्क केला, मात्र तिथून देखील तिला कुठलही मदत मिळाली नाही. आता या प्रकरणी पुन्हा ४ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

सेलिना जेटलीनं मानले आभार : अभिनेत्रीनं दिल्ली उच्च न्यायालयाला 'धन्यवाद' म्हटलं असून तिनं न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, सोशल मीडियावर कृतज्ञतेची एक पोस्ट शेअर केली आहे. तिनं आपल्या एक्स पोस्टमध्ये लिहिलं, 'सैनिकाची कहाणी, एका सैनिकाच्या बाजूनं उभे राहणे, मेजर (निवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली यांच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून आशेचा किरण.'

TAGGED:

CELINA JAITLY
BROTHER REMAINS DETAINED IN UAE
DELHI HC ORDER
सेलिना जेटली
CELINA JAITLY SHARES EMOTIONAL POST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.