घटस्फोटाच्या लढाईदरम्यान सेलिना जेटली मुलाच्या कबरीजवळ रडली ढसाढसा...

घटस्फोटाच्या लढाईदरम्यान, सेलिना जेटलीनं ऑस्ट्रियामधील आपला दिवंगत मुलगा शमशेरच्या कबरीला भेट दिली आहे. तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Published : May 7, 2026 at 11:35 AM IST

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री सेलिना जेटलीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये ती दिवंगत मुलगा शमशेरच्या कबरीलगतचा परिसर स्वच्छ करताना आणि रडताना दिसत आहे. सध्या पती पीटर हागबरोबर सुरू असलेल्या घटस्फोटाच्या लढाईदरम्यान, सेलिना जेटली मानसिक त्रास आणि संकटातून जात आहे. याशिवाय तिनं तिच्या विभक्त झालेल्या पतीवर मुलांना भेटू न दिल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान सेलिना जेटलीनं शेअर केलेल्या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये तिनं लांबलचक कॅप्शन देऊन आपलं मन मोकळं केलं आहे. इंस्टाग्रामवर एक लांबलचक आणि भावनिक पोस्ट शेअर करत तिनं लिहिलं, 'मी ऑस्ट्रियन न्यायाधीशांना तोंडी हमी देऊनही, माझ्या मुलांना मला भेटू दिलं नाही. मी फक्त माझ्या मुलाला, शमशेरला भेटू शकले, ज्याचं काही काळापूर्वी निधन झालं. ही एका आईची हृदयद्रावक कहाणी आहे, जिनं आपल्या मुलांच्या जन्मापासून त्यांच्यासाठी सर्व काही केलं आहे.'

सेलिना जेटलीची पोस्ट : अभिनेत्रीनं पुढं लिहिलं, 'एक आई म्हणून माझ्या वेदना जगाला दाखवण्यासाठी हा हृदयद्रावक व्हिडिओ शेअर करण्याशिवाय माझ्याकडे पर्याय नव्हता. गेले काही आठवडे माझ्या आयुष्यातील सर्वात कठीण होते. मी माझ्या घटस्फोटाच्या सुनावणीसाठी ऑस्ट्रियामध्ये होते.' सेलिनानं असाही आरोप केला की, तिनं आपल्या पतीच्या करिअरला पाठिंबा देण्यासाठी आपलं काम सोडून दिलं होतं, मात्र यानंतर तिला समजलं की तिचा छळ होत होता.

लग्नानंतर सेलिना जेटलीचं झालं शोषण : यानंतर तिनं पुढं लिहिलं, 'मी माझा देश, माझे आई-वडील आणि माझे काम सोडून भारतातून दुबई, सिंगापूर, ऑस्ट्रिया, पुन्हा दुबई आणि परत ऑस्ट्रियाला गेले... हे सर्व माझ्या पतीच्या करिअरला पाठिंबा देण्यासाठी केलं. मी एकटीनं माझ्या मुलांना वाढवलं, त्यांच्या स्वप्नांमध्ये, त्यांच्या वारंवारच्या स्थलांतरांमध्ये आणि त्यांच्या करिअरच्या महत्त्वाकांक्षांमध्ये त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिले, आणि आम्ही एकत्र मिळून जे आयुष्य घडवले होतं तेही सांभाळलं. माझ्या लग्नाप्रती आणि मुलांप्रती असलेल्या समर्पणाच्या बदल्यात, माझी संपत्ती हळूहळू माझ्यापासून हिसकावून घेतली जात असल्याचं मी पाहिलं आणि सर्व प्रकारचा मानसिक आणि भावनिक छळ सहन केला.'

सेलिना जेटलीचं हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण : सेलिना जेटली आणि पीटर हाग यांनी 2010 मध्ये लग्न केलं. यानंतर मार्च 2012 मध्ये त्यांना जुळे मुले झाली. 2017मध्ये सेलिनानं पुन्हा जुळ्या मुलांना जन्म दिला. दरम्यान तिच्या एका मुलाचा मृत्यू हा हायपोप्लास्टिक हार्ट कंडिशनमुळं झाला. तसेच सेलिनानं 2001मध्ये मिस इंडियाचा किताब जिंकला. तिनं 2003 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'जानशीन' चित्रपटातून फरदीन खानबरोबर अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं होतं.

