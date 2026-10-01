सेलिब्रिटींनी प्रवाशांचे प्राण वाचवण्याच्या धाडसाबद्दल कॅप्टन स्मित मछार यांची केली प्रशंसा...
विमानातील प्रवाशांचे प्राण वाचवल्याबद्दल कलाकारांनी कॅप्टन स्मित मछार यांच्या शौर्याची प्रशंसा केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 5:45 PM IST
हैदराबाद : फ्लायदुबईच्या विमानात हवेत घडलेल्या एका घटनेदरम्यान भारतीय पायलट कॅप्टन स्मित मछार यांनी दाखवलेल्या शौर्याची आणि बुद्धिमत्तेची भारतीय सेलिब्रिटी आणि राजकारण्यांनी प्रशंसा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, त्यांच्या प्रसंगावधानामुळं एक मोठी दुर्घटना टळली. रवीना टंडननं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर अनेक पोस्ट शेअर करून स्मित मछार यांच्या शौर्याची आणि प्रवाशांचे प्राण वाचवण्यात त्यांनी बजावलेल्या भूमिकेची प्रशंसा केली. सोनम कपूरनेही सोशल मीडियावर पायलटच्या धैर्याचे कौतुक केलंय. दरम्यान, शिल्पा शेट्टीची बहीण, अभिनेत्री शमिता शेट्टीनं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर करून कॅप्टनचं कौतुक केलं आणि लिहिलं, 'धैर्य आणि शौर्याचा उत्कृष्ट नमुना.'
रिद्धिमा कपूरनं शेअर केली पोस्ट : नीतू सिंग आणि ऋषी कपूर यांची मुलगी रिद्धिमा कपूरनेही कॅप्टनच्या प्रसंगावधानाचे कौतुक केलंय. तिनं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर करत लिहिलं, 'कॅप्टन स्मित मछार यांना माझा सलाम, जखमी असूनही निर्भय आणि 174 जीव वाचवण्याचे धाडस दाखवणारे, एक खरे नायक.'
अक्षरा सिंगनं केलं कौतुक : भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार अभिनेत्री अक्षरा सिंगनं लिहिलं, 'शौर्य हा केवळ एक शब्द नाही, तर कठीण काळात घेतलेला एक योग्य निर्णय आहे. पायलट कॅप्टन स्मित मछार यांनी संकटाच्या वेळी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता दाखवलेले धैर्य, प्रसंगावधान आणि समर्पण ही संपूर्ण राष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब आहे. जखमी असूनही, त्यांनी विमानातील शेकडो प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. कॅप्टन स्मित मछार यांना सलाम. तुमचे धैर्य आणि कर्तव्यनिष्ठा नेहमीच स्मरणात राहील.'
कुणाल कपूर यांची पोस्ट : शेफ कुणाल कपूर यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिलं, 'कॅप्टन स्मित मछार यांनी अशा वेळी अविश्वसनीय धैर्य दाखवले, जेव्हा प्रत्येक क्षण मौल्यवान होता. गंभीर जखमी असूनही, त्यांनी विमानातील लोकांच्या सुरक्षेसाठी लढा सुरू ठेवला आणि 174 लोकांचे प्राण वाचवण्यास मदत केली. विशेषतः अशा परिस्थितीत, स्वतःच्या आधी इतरांचा विचार करण्यासाठी प्रचंड धैर्य लागते. त्यांच्या शौर्याला, प्रसंगावधानाला आणि धैर्याला माझा मनःपूर्वक सलाम.'
कॉकपिटमध्ये वाद झाला : एएनआयच्या बातमीनुसार, बुधवारी, स्मित मछार दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या FZ1073 विमानाचे उड्डाण करत असताना, कॉकपिटमध्ये वाद झाला. गंभीर जखमी असूनही, त्यांनी कॉकपिटचा दरवाजा उघडला, ज्यामुळं प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना हस्तक्षेप करता आला. त्यानंतर विमानाचा मार्ग बदलण्यात आला आणि ते सौदी अरेबियातील तबूक येथे सुरक्षितपणे उतरले. मछार सध्या तबूक येथील रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. पंतप्रधान मोदींनी मछार यांना त्यांच्या धैर्याबद्दल नायक म्हटले आणि इतरांचे प्राण वाचवण्याच्या त्यांच्या शौर्याची प्रशंसा केली.
कॅप्टन स्मित मछार कोण आहेत? : मछार हे एक अनुभवी पायलट आहेत, जे सध्या यूएईची एअरलाइन फ्लायदुबईसाठी डायरेक्ट-एंट्री कॅप्टन म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना व्यावसायिक विमान वाहतुकीचा 13 वर्षांहून अधिक अनुभव असून त्यांनी अंदाजे 9,750 तास उड्डाण केले आहे, त्यापैकी बहुतेक उड्डाण बोईंग 737 वर केले आहे. फ्लायदुबईमध्ये सामील होण्यापूर्वी, त्यांनी भारतीय विमान कंपनी स्पाईसजेटमध्ये 11 वर्षे काम केले, जिथे त्यांनी लाईन ट्रेनिंग कॅप्टन हे पद भूषवले होते.