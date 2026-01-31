कॉमेडी क्वीन कॅथरीन ओ'हारा यांचं वयाच्या 71व्या वर्षी निधन
हॉलिवूड अभिनेत्री आणि कॉमेडी क्वीन कॅथरीन ओ'हारा यांचं निधन झाल्याची बातमी आता समोर आली आहे.
मुंबई : प्रसिद्ध हॉलिवूड अभिनेत्री आणि कॉमेडी क्वीन कॅथरीन ओ'हारा यांचे वयाच्या 71व्या वर्षी निधन झाले. 'होम अलोन' आणि 'शिट्स क्रीक' सारख्या चित्रपट आणि मालिकांसाठी त्यांनी काम केलं होतं. यामधील त्याचा अभिनय हा अनेकांना खूप आवडला होता. दरम्यान कॅथरीननं लॉस एंजेलिसमधील त्यांच्या घरी अखेरचा श्वास घेतला. अभिनेत्रीच्या निधनाच्या बातमीनंतर संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. आता अभिनेत्रीला जगभरातील चाहते सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहत आहेत. कॅथरीन ओ'हारा यांना त्याच्या अभिनय आणि उत्कृष्ट कॉमिक टायमिंगसाठी ओळखल्या जात होतं. दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार त्या काही काळपासून आजारी होत्या. सध्या त्यांच्या आजाराबद्दल कुठलीही माहिती समोर आलेली नाही.
हॉलिवूडमध्ये शोककळा : दरम्यान कॅथरीन यांच्या मुलाची भूमिका करणाऱ्या मॅकॉले कल्किन यांनीही इंस्टाग्रामवर दिवंगत अभिनेत्रीला भावनिक श्रद्धांजली वाहिली. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आई... मला वाटले की आपल्याकडे जास्त वेळ आहे... मला तुला खूप काही सांगायचे आहे. मी तुझ्यावर प्रेम करतो.' तसेच अनेक कलाकारांनी कॅथरीन ओ'हारा यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त केलं आहे.
50 वर्षांची शानदार कारकीर्द : कॅथरीन ओ'हारानं त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात खूप लहान वयात केली. चित्रपटसृष्टीत त्यांची कारकिर्द पाच दशकांहून अधिक काळ चालली. त्यांनी आपल्या अभिनयानं सर्वांचं मनं जिंकली. ओ'हारा यांचा जन्म कॅनडातील टोरंटो येथे झाला. दरम्यान त्या 1970 च्या दशकात 'सेकंड सिटी' या कॉमेडी ग्रुपमध्ये सामील झाल्या. इथूनचं त्यांच्या कारकिर्दीला सुरुवात झाली होती. यादरम्यान त्यांची भेट युजीन लेव्हीशी झाली, जे नंतर त्यांचे चांगले मित्र बनले. यानंतर 'शिट्स क्रीक'मध्ये त्यांनी कॅथरीन यांच्या पती जॉनी रोजची भूमिका केली होती. कॅथरीनच्या काही प्रसिद्ध भूमिकांमध्ये 'होम अलोन'मध्ये मॅकॉले कल्किनची आई केट मॅककॅलिस्टरची भूमिका साकारणे समाविष्ट आहे. याशिवाय तिची 'बीटलज्यूस'मध्ये डेलिया डीट्झची भूमिका देखील खूप गाजली होती. यानंतर ही भूमिका त्यांनी 2024च्या सीक्वेलमध्ये पुन्हा साकारली होती. तसेच 'शिट्स क्रीक' 2015-2020मध्ये मोइरा रोझची भूमिकेची खूप कौतुक करण्यात आले होते. यानंतर त्यांनी एमी आणि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जिंकला. त्यांच्या नवीन कामाबद्दल सांगायचं झालं तर त्या एप्पल टीवी+ ची सीरीज 'द स्टूडियो' आणि एचबीओची 'द लास्ट ऑफ अस'यामध्ये दिसल्या होत्या.