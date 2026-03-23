ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर 2' चित्रपटाविरोधात मुंबईत तक्रार दाखल, नक्की प्रकार काय?

'धुरंधर 2' चित्रपट विरोधात मुंबईत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. आता चित्रपटाच्या पोस्टर आणि दृश्यावरून नवीन वाद समोर आल्याचं समजत आहे.

'धुरंधर 2' (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 23, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : 'धुरंधर द रिवेंज' अर्थात 'धुरंधर 2' या चित्रपटाच्या पोस्टरवरून नवीन वाद समोर आला आहे. 'सीख्स इन महाराष्ट्र' संघटनेकडून मुंबईमध्ये या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष सरदार गुरज्योत सिंग यांनी तक्रार दाखल केली आहे. चित्रपटामधील संबंधित पोस्टर हटवण्यात यावं आणि हे दृश्य चित्रीकरणातून काढण्यात यावं अशी आमची मागणी आहे. अन्यथा शीख समाज आक्रमक होईल. अशी भावना देखील यावेळी त्यांनी बोलताना व्यक्त केली.

अभिनेता आणि दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांविरोधात आक्षेप : चित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारणारे अभिनेता रणवीर सिंग, दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांविरोधात आक्षेप घेत तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. चित्रपटाच्या पोस्टरमध्ये अभिनेता शीखवेशात म्हणजेच पगडी, दाढी आणि कडा परिधान करताना दाखवले आहे. मात्र त्याच वेळी त्याच्या हातात सिगरेट आहे, यामुळं वाद निर्माण झाला आहे. या पोस्टरमुळं सिख समुदायाचा धार्मिक भावना दुखावल्याचा दावा यावेळी तक्रारीत करण्यात आल्या आहेत. शीख धर्मात पगडी आणि धार्मिक प्रतिकांना विशेष आध्यात्मिक महत्त्व असतं अशा प्रतीकांबरोबर धूम्रपान दाखवणे अतिशय अपमानास्पद असल्याचं मत यावेळी तक्रारीत व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. संबंधित प्रकरणाची तात्काळ दखल घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे आणि पोस्टर त्वरित हटवण्यात यावं असे यावेळी तक्रारीत म्हटले आहे. याचबरोबर सुधारणा होईपर्यंत धुरंदर दोन चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवावे असा दावा यावेळी केला आहे. जबाबदार व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी तक्रारीत करण्यात आली आहे.


प्रतिक्रिया : याविषयी बोलताना तक्रारदार सरदार गुरज्योत सिंग यांनी ई टीव्ही भारत शी बोलताना सांगितलं की, या चित्रपटाच पोस्टर समोर येताच तक्रार दाखल केली आहे. मात्र चित्रपटांमध्ये एका आयुष्यामध्ये देखील शीख धर्माचा अवमान झाला आहे. 'अजित सन्याल' या पत्राची व्यक्तिरेखा आर. माधवन यांनी साकारली आहे.
त्यामध्ये ते जिन्यावरून खाली उतरताना दिसत आहेत आणि त्यांच्या हातात सिगारेट आहे. सिगारेट पिता-पिता ते रणवीर सिंगबरोबर संवाद साधतात आणि तिथे बसून एक ओळ म्हणतात:
"सूरा सो पहचानिये जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहु ना छाडे खेत।"
ही गुरु गोविंद सिंह जी यांची 'गुरबानी' आहे, जी त्यांनी 'दशम ग्रंथ'मध्ये लिहिली आहे.

सिख धर्माचा अपमान : सिगारेट पिता-पिता गुरबानीचे उच्चारण करणे, हा सिख धर्माचा अपमान असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी सरदार गुरुजीत सिंग यांनी ईटीव्ही भारत शी बोलताना दिली. संबंधित पोस्टर हटवण्यात यावं आणि हे दृश्य चित्रीकरणातून काढण्यात यावं अशी आमची मागणी आहे. अन्यथा शीख समाज आक्रमक होईल. अशी भावना देखील यावेळी त्यांनी बोलताना व्यक्त केली आहे.

TAGGED:

SIKH COMMUNITY
CASE FILED AGAINST DHURANDHAR 2
DHURANDHAR REVENGE MOVIE
धुरंधर 2
CASE FILED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.